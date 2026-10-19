6 hangulatos kávézó Budapesten, ahol a pumpkin spice latte lesz a kedvenc idén ősszel

Hivatalosan is beköszöntött az ősz, vele együtt pedig a pumpkin spice szezon is megérkezett! Egyszerűen lehetetlen megunni: a hűvös hónapok alatt évről évre töretlen a fűszeres kávékülönlegesség népszerűsége. Mutatjuk, merre kapható 2026 őszén pumpkin spice latte Budapesten!

BÖGRE

A Ráday utca egyik kis ékszerdoboza, a Bögre tökéletes menedéket nyújt a kávé kedvelőinek. Őszi kínálatuk sztárja mi más is lenne, mint a pumpkin spice latte, mely egyszerre ínycsiklandó és mutatós, így érdemes lesz gasztrobakancslistára tűzni. Az ikonikus lattét akár privát szobában is elkortyolhatjátok, ha teljes nyugalomban tanulnátok, vagy csak kicsit kikapcsolnátok. Elviteles pohárban pedig remek társa lesz az őszi sétának, háttérben a Szabadság híddal és a Dunával.

1092 Budapest, Ráday utca 41. | Facebook

KORNÉL galéria | bolt | kávézó

Van egy imádnivaló kávélelőhely a Feneketlen-tó sarkánál, ahová még a szomszédos kerületekből is sokan törzsvendégként járnak. Amint átlépitek a Kornél küszöbét, már meg is értitek a rajongás okát! Itt a pumpkin spice latte az Arch & Beans pörkölte specialty szemekből, nagy-nagy szeretettel készül, jó időben pedig akár a teraszra is kiülhettek vele. Mi mégis azt javasoljuk, kuckózzatok be, és egyszerűen csak érezzétek otthon magatokat Kornélnál – ha pedig már a pite utolsó morzsáját is elfogyasztottátok, nézzetek körül a galériarészen, vagy válasszatok egyet a kézműves portékák közül!

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 4. | Facebook

Macaron Heaven Manufaktúra

A Macaron Heaven Manufaktúra még a legnagyobb pumpkin spice fanatikusokat is meg tudja lepni: az egy dolog, hogy milyen stílusos bögrében szolgálják fel az italt, de még pumpkin spice ízesítésű macaron és sütőtökalakú keksz is lapul náluk. A kreativitásuknak tényleg csak a képzelet szabhat határt, így mindenképp vegyétek szemügyre a pultot, amely csak úgy roskadozik az őszi nyalánkságoktól. A képen látható bögréket a Jókai téri üzletükben, de magát a pumpkin spice lattét a Margit körúton is elcsíphetitek!

1027 Budapest, Margit körút 62. | 1061 Budapest, Jókai tér 4. | Facebook

HABA JuiceBar

A HABA-nál idén ősszel egészen új szintre emelték a pumpkin spice fogalmát: a város legtrendibb juiceozójánál saját készítésű sütőtökpürével és fűszerkeverékkel, több változatban készítik el az őszi italok koronázatlan királyát. De ez még nem minden – HABARUN nevű futóklubjukat is elérte a pumpkin spice latte-láz. Már két közösségi futást követően is kedvezményesen tesztelhették a résztvevők a HABA Pumpkin Spice Family különlegességeit, így érdemes figyelemmel követni a Facebook-eseményeiket, hátha lesz még Pumpkin Spice Run idén.

1056 Budapest, Váci utca 82. | Facebook

Cattucino Cafe

Doromboló jószágok és egy bögrényi ölelés – a Cattucino Cafénál tudják, mi kell az őszi idillhez. A Vasvári Pál utca imádott cicás kávézójában ráadásul még hidegen is elkészítik nektek az italt, majd megkoronázzák egy jó nagy adag tejszínhabbal. Sőt, ha tovább fokoznátok az élvezeteket, süteményt is rendelhettek a pumpkin spice latte mellé. Ne csodálkozzatok, ha Nudli, Yuki, Lajoska vagy más tappancsos csatlakozik majd hozzátok az asztalnál!

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 1. | Facebook

The Dog Bakery

Természetesen a kutyusosokra is gondoltunk, az ő figyelmükbe a VII. kerületi The Dog Bakery-t ajánljuk. Itt az ajtó a kiskedvencek előtt is tárva-nyitva áll, a PSL pedig pont olyan fűszeres és krémes, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Az állatbarát kávézóban mindenki jól jár, hiszen a gazdikra a kávékülönlegességeken kívül megannyi péksüti, a négylábúakra pupcake, kutyakeksz és számtalan jutalomfalat vár. A sütőtök-ihlette lélekmelengető és a hangulatos üzlethelyiség pedig valósággal fotóért kiált!

1073 Budapest, Kertész utca 43. | Facebook

Az agglomeráció is szuper kávélelőhelyeket rejt:

Kiemelt fotó: Kornél galéria | bolt | kávézó