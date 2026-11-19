Ki mondta, hogy villásreggelizni csak különleges alkalmakkor lehet? Nemrég a Ginger & Paris-ban jártunk, és ismét bebizonyosodott, hogy még a legszürkébb hétköznap is megérdemel egy kiadós brunchot. Sőt, még a poharak is koccanhatnak! (x)

Párizsi randevú, amiért még Budapestet sem kell elhagyni – ezt mondanánk, ha csupán egy mondattal írhatnánk le a Ginger & Paris-t. Szerencsére ennél hosszabban is megtehetjük, így rögtön a nyitással kezdjük: a belvárosi reggeliző nevét a tulajdonos, Nász-Tomcsányi Katinka golden retrievereinek köszönheti. Játékosságát és frissességét Ginger, eleganciáját pedig Paris adta – nem túlzás azt állítani, hogy bő egy évvel a nyitást követően, ma pedig már az V. kerület egyik legkülönlegesebb ékszerdobozát jelöli.

Itt tényleg minden egyes négyzetméter úgy lett kialakítva, hogy bármelyik nap ráérősen indulhasson, és már-már ünnepnek hasson. Hiszik, hogy nem kell semmi rendkívülinek történnie ahhoz, hogy pezsgőt bonthassunk: legyen szó születésnapról, jelentős mérföldkőről vagy akár spontán találkozóról, egy brunchra mindig lehet találni okot.

Mi például egy borongós péntek délelőttön érkeztünk – lényegében meghosszabbítottuk a hétvégét! És milyen jól is tettük, hiszen amint beléptünk, már tudtuk, hogy brunchrajongóként új törzshelyre leltünk.

Egy darabka Párizs az Astoria szomszédságában

Először a letisztultan elegáns, mégis roppant karakteres beltér ragadta meg a figyelmünket. Szemmagasságban impozáns, a francia főváros romantikáját idéző részletek vonják magukra a tekintetet, míg felfelé nézve a természet motívumai kerülnek előtérbe. A lágy púderzöldet remekül párosították bársonyos burgundival, arany részletekkel és rattan felületekkel – pont így képzeljük el egy modern múzsa lakását Párizsban.

Utóbbi jelző nem véletlen, hiszen a sikkes berendezési tárgyaknak és a természet ihlette elemeknek hála a vendégtér esztétikából csillagos ötösre vizsgázott, ezzel egy időben pedig még otthonosságot is sugároz. És akkor még szó sem esett a több mint tízfős különteremről!

Az étlap láttán már-már majdnem kétségbeestünk, hiszen első blikkre lehetetlennek tűnt csupán párat választani a sok fenséges opció közül. Szerencsére segítségünkre siettek, és sorolni kezdték a legnépszerűbb ételeket – végül egy szezonális, itthon ritkaságszámba menő desszertet is rendeltünk melléjük.

De még mielőtt rátérnénk a mennyei ételekre, nem mehetünk el szó nélkül az italkínálat mellett sem. Egyértelmű, hogy a buborékok viszik a prímet: a brunchrituálék elengedhetetlen kísérői közül megtaláltuk mindet. Mimosa, Martini-kreációk, G&T, Paris & Ginger névre keresztelt signature koktél – bőven van mivel koccintani!

Az alkoholmentes opciók is tartogatnak izgalmakat: shot akár gyümölcsből is készülhet, az őrlőkben kétféle specialty kávé – egy közepes pörkölésű Röast és egy világos Casino Mocca – illatozik, a matcha lattéba pedig akár még passiógyümölcs vagy kókusz is kerülhet. De egy gyömbéres limonádéval sem lehet mellélőni!

Croque-variációk, ratatouille és bundás kenyér egy étlapon

A legjobb, hogy a Ginger & Paris brunchfogásai esetében a „csavar” nem csupán üres lózung: tényleg minden egyes klasszikusba csempésztek valami váratlant. Ott van például a bundás kenyér, ami láttán rögtön felcsillant a szemünk. Hát még, amikor megtudtuk, hogy az aranybarnára sült kovászos kenyeret a jókora adag fokhagymás tejfölön túl még bébi római salátával és reszelt fehér cheddarral is megkoronázták!

Azt rögtön tudtuk, hogy a két Croque Madame-variáció közül is megkóstolunk egyet – végül Katinka javaslatára a főtt sonkával, comtéval és gruyére-rel töltött Cotto mellett döntöttünk, de a kecskesajtos miatt még egészen biztosan visszatérünk.

Rendíthetetlen korianderrajongókként a zöldfűszerrel, garnélával, buggyantott tojással és olívával felturbózott avokádó toastra sem mondhattunk nemet, a vasserpenyőben tálalt, kéksajtos ratatouille pedig tunkolásról tunkolásra lopta magát beljebb a szívünkbe.

Szinte már sajnáltuk belemártani kanalunkat a desszertekbe, hiszen egy-egy műalkotással is felértek – de külsejüknél már csak az ízük volt fenségesebb.

A matcha croissant esetében még véletlenül sem holmi töltött pékáruról beszélünk: frissen sült croissant-darabok érkeztek vasserpenyőben, matcha-banán krémmel a márványhatású asztalra, az említett szezonális csemege pedig mascarponés kenyérpudingot takart. Miért is ne indulhatna így a következő hétköznap?

Ginger & Paris 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. Weboldal | Facebook

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