6 varázslatos könyvbirodalom Budapesten, ahol minden könyvmoly otthonra lelhet

Budapest tele van rejtett könyvbirodalmakkal, ahol éppen úgy érezhetitek magatokat, mint Belle A szépség és a szörnyeteg ikonikus könyvtári jelenetében. Az alábbi helyszínek mindegyike bakancslistás úti cél az olvasás szerelmeseinek.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Budapest legjelentősebb olvasóterme egyértelműen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épülete. A Kálvin tértől csupán egy karnyújtásnyira található bibliotéka 1931-ben a Wenckheim-palotában talált végső otthonára, a könyvtár története pedig egészen 1904-ig nyúlik vissza. A díszes, 19. századi falak és termek között bolyongva úgy fogjátok érezni magatokat, mint az igazi arisztokraták – nem véletlen, hogy az egyetemisták is szívesen tanulnak itt!

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. | Weboldal

ELTE Egyetemi Könyvtár

Hasonlóan impozáns könyvbirodalmat rejt a Ferenciek terénél található, 150 éves ELTE Egyetemi Könyvtár. A bibliotéka egyébként a harmadik legnagyobb Budapesten: a 228 négyzetméter alapterületű, 15 méteres belmagasságú Nagyolvasó valóban szédítő és egyben inspiráló helyszín. A termet a hatalmas portrék alakjai őrzik, akik biztosítják, hogy a könyvtárban minden a megszokott rend szerint menjen.

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. | Weboldal

BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Ha kevésbé ismert egyetemi könyvtárat fedeznétek fel, a BME tökéletes választás lesz, hiszen a boltíves tanulószoba éppen úgy néz ki, mintha az egyik Harry Potter-film helyszíne lenne! Az akár 200 fő befogadására is alkalmas terem hatalmas ablakainak, magasba törő kupolájának és faragott kőoszlopainak hála olyan érzetet kelt, mint egy gótikus templom. A könyvtár összes olvasóterme szabadon, teljesen ingyenesen használható minden látogató számára.

1111 Budapest, Budafoki út 4-6. | Weboldal

Kelet Kávézó és Galéria

A Bartók Béla út messze földön híres a pezsgő művészeti életéről és az itt található, fantasztikus gasztroszpotjairól, a Gárdonyi téren található Kelet Kávézó és Galéria pedig pont ezt a két funkciót ötvözi. Nem csoda, hogy a helyszín igen népszerűnek számít a művészlelkek körében – bele sem merünk gondolni, hány jobbnál jobb ötlet született meg a könyvespolcok alatt! Arról nem is beszélve, hogy kevés hangulatosabb programot tudunk elképzelni, mint egy esős napon a kávézó ablakából figyelni az előttünk elhaladó villamosokat és járókelőket.

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. | Facebook

Magvető Café

A belvárosi nyüzsgésből egykettőre egy hangulatos könyvesbolt-kávézóban találhatjátok magatokat, hála a Dohány utcai Magvető Cafénak. A helyszín tökéletes választás, ha könyvek között élveznétek egy csésze specialty kávét és egy szelet sütit, de akkor sem néznek majd rátok furcsa szemmel, ha egy-két fejezetet itt olvasnátok el a legújabb szerzeményekből. Ha pedig bőségesen feltöltődtetek koffeinnel és a könyvek illatával, folytassátok tovább a városnézést!

1074 Budapest, Dohány utca 13. | Facebook

Központi Antikvárium

Ha inkább antikváriumok segítségével merülnétek el a könyvek világában, irány a Múzeum körút, ahol egymást érik a jobbnál jobb boltok. Ezek közül most a Központi Antikváriumot ajánljuk figyelmetekbe, ahol a régi könyvek mellett képeslapok, retro fotók, kéziratok és a legizgalmasabb újdonságok is csak arra várnak, hogy őket válasszátok társul. Az biztos, hogy a helyszín kihagyhatatlan a kincskeresők és a nosztalgia szerelmesei számára!

1053 Budapest, Múzeum körút 13-15. | Facebook

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