3 elragadó kávézó Budapesten, ahol az ital mellé egy csepp irodalom is jár

Könyv a kézben, az asztalon pedig egy csésze gőzölgő fekete – ennél idillibb jelenetet ősszel elképzelni sem lehetne. Az alábbi három kávézó Budapesten mindezt különleges miliővel fejeli meg, így az irodalom szerelmeseként érdemes lesz útba ejteni őket. (x)

Centrál Grand Café & Bar

A Centrál és az irodalom kéz a kézben jár: a kávéház, mely 1887-ben nyitotta meg kapuit, a 20. századi pesti szellemi élet egyik fontos találkozóhelyét jelentette. Maga a Nyugat folyóirat is itt született meg, egymásnak adták a kilincset a nevesebbnél nevesebb vendégek – Mikszáth, Gárdonyi, Krúdy és Ady is rendszeresen alkotott a Károlyi utca legendás kávézójában. A kávéházi hagyomány pedig ma is ugyanúgy él: a Centrál tematikus programokkal és középiskolásoknak szóló rendhagyó órákkal, élményekkel és közösségi tapasztalatokkal kapcsolódik az irodalomhoz. A nagy beszélgetések mellé különleges kávékínálat is jár – kérhettek „Léda könnye” névre keresztelt vagy crème brûlée ihlette cappuccinót, de a klasszikusok mellett modernebb italkülönlegességek közül is szemezgethettek.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

Massolit Books & Café

A Massolit igazi kis rejtett kincsként bújik meg a belvárosban, és kínál könyvritkaságokat, na meg koffeinlöketet. A polcok idegennyelvű kiadványokkal vannak tele – használt és új példányokat egyaránt leemelhettek –, és akár már rögtön neki is láthattok az olvasásnak, ha bekuckóznátok egy kávé társaságában. Sőt, kedvenc italotok mellé még süteményt is kérhettek, például egy szelet pitét, és ha jó idő van, a kis kerthelyiségbe is kiülhettek. Mivel egy csöppnyi üzlethelyiségről van szó, lehetséges, hogy bent várnotok kell majd az asztalotokra – de addig legalább alaposan szemügyre vehetitek a polcokat! Érdemes követni a Massolit Facebook-oldalát, hiszen rendszeresen tartanak tematikus programokat, író-olvasó találkozókat, kiállításokat.

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 30. | Facebook

Insula Könyvesbolt és Kávézó

Kényelmes fotelekkel, szuper könyvekkel, olasz kávékkal, kézműves desszertekkel gondoskodik az Insula Kávézó és a Huszár Gál könyvesbolt együttese a tökéletes délutánról – csupán néhány lépésre a Deák téri metrómegállótól. Nem csoda, hogy annyian emlegetik a nyugalom szigeteként ezt a „fúziós” közösségi teret: amint betértek, egy csapásra elhalkul a város nyüzsgése, és előtérbe lép az olvasás szeretete. Az üzlet az evangélikus épületegyüttesben helyezkedik el, a könyvesboltot a Luther Kiadó működteti, nevét pedig Huszár Gál reformátor-nyomdásznak köszönheti. Lessetek be hozzájuk, és foglaljatok helyet az olvasósarokban!

1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4. | Facebook

Ha pedig villásreggeliznétek egyet: