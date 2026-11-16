5 inspiráló, laptopbarát kávézó Budapesten munkához és tanuláshoz

A vizsgaidőszak és az év végének közeledtével megsűrűsödnek a teendők, a beadandók, de még a munkahelyi feladatok is. Ennek apropóján gyűjtöttünk most össze 5 laptopbarát helyet Budapesten, ahol kellemes kávéillat, kényelmes asztalok és könnyű harapnivalók segítik a hosszú és kitartó koncentrációt.

Massolit Books and Café

A belváros szívében, az Astoriától egy karnyújtásnyira, a csendes Nagy Diófa utcában található Massolit Books and Café falai között garantált a nyugalom. A Massolit nemcsak kávézó, hanem idegennyelvű antikvárium is, ahol angol nyelvű könyvkincsek, kávék, sütik és szezonális italok társaságában merülhettek el a tanulnivalóban. A polcokon igazi régiségekre bukkanhattok, de ha újabb kiadásokra vadásztok, azokból is találhattok itt bőséggel. Mi hangulatosabb helyet el sem tudnánk képzelni a hatékony tanuláshoz és munkához.

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 30. | Facebook

Ohana Coffee

Ha szeretnétek egy igazán különleges itallal megkoronázni a tanulást vagy a munkát, ajánljuk figyelmetekbe a két egységgel rendelkező Ohanát. A Kálvin téri kávézóban a galérián is helyet foglalhattok, a Jászai Mari téri helyiségben pedig alagsorban kialakított otthonos terek biztosítják a nyugalmat. Ősszel különösen jó választás a chai latte, amit egy csipet fahéjjal koronáznak meg – ehhez pedig szuperül passzol a kakaós babka, ami lehet akár egy szusszanásnyi szünet vagy jutalom a tenni- vagy tanulnivalók tengerében.

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. | 1053 Budapest, Kálvin tér 3. | Weboldal

Művház Kávézó

Ha inspiráló törzshelyet kerestek a városban, ahova nyugodtan beülhettek az aktuális teendőitekkel, a Bartók Béla úti Művházat imádni fogjátok. Ez a galériával megtoldott, könyvekkel teli kávézó kifejezetten laptopbarát asztalokkal várja a tanulni vagy dolgozni vágyókat. A kínálatukban egészséges desszertek – mint a csokis-mogyorós zabszelet és a ribizlis muffin – is szerepelnek, ha pedig tartanátok két feladat vagy beadandó között egy nagyobb szünetet, ebédre pinsát, egy pizzához hasonló, kovászos lepénykenyér-különlegességet is kérhettek.

1114 Budapest, Bartók Béla út 33. | Facebook

Arch & Beans Astoria

Ha az Astoria környékén kerestek tökéletes beülős helyet tanuláshoz vagy munkához, akkor keresve sem találhattok jobb kávézót, mint az Arch & Beans. Könnyen megközelíthető, a tágas tereknek köszönhetően pedig nem kell amiatt izgulnotok, hogy helyhiány miatt újabb törzshely után kell néznetek. Ha pedig a specialty kávék világa is vonz titeket, érdemes kipróbálnotok a gyümölcsös ízvilágú kávék mellett a sötétebb, klasszikus pörkölésű presszókat is, ami újabb lendületet adhat a következő feladat teljesítéséhez.

1088 Budapest, Rákóczi út 5. | Facebook

Pont.Itt.Cafe

Ha a belváros zajától távolabb, a Bartók Béla út környékén keresitek a tökéletes menedéket tanuláshoz vagy munkához, akkor a Pont.Itt.Cafe nem fog csalódást okozni. A kávézó terei kuckósabbak, a meghitt, meleg légkör tökéletes ahhoz, hogy elmerüljetek a tennivalókban. A kávékülönlegességek mellett a tartalmasabb harapnivalókról is gondoskodnak: BBQ-val gazdagított ételekkel, változatos heti menüvel és ízletes brunch-csal várják a vendégeket.

1115 Budapest, Bartók Béla út 90. | Facebook

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Írta: Vajdai Dominika