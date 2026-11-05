5 vibráló gasztrokaland Budapesten, amely megfűszerezi a novemberi szürkeséget

Még a legborúsabb napokon is megéri elhagyni az otthon melegét, ha egy pezsdítő gasztrokalandról van szó! Összegyűjtöttünk hát nektek néhány éttermet és kávézót, ahol nyoma sincs a novemberi szürkeségnek, és egészen újszerű élményekben lehet részetek. (x)

Calavera Budapest

Lehet, hogy odakint már minden szürke, de Újpest szívében csak úgy tombol a fiesta! A Calavera Budapest Mexikó vibráló világával szakít ki a hétköznapok egyhangúságából – ráadásul nemrég a kínálat is megújult. A mexikói klasszikusok mellett a latin-amerikai gasztronómia sokszínűsége is megjelenik az étlapon: a taco-válogatás továbbra is remek választás, de érdemes megkóstolni a friss, üde pico de gallót, a melengető chilis bablevest és a banános chimichangát is. Ami pedig az italokat illeti, széles tequila- és mezcalválaszték, margarita-variációk, különleges koktélok, és társaságoknak szánt sharing italok közül válogathattok, nem beszélve a forró csokoládékról. Ha mindez még nem lenne elég, latin ritmusok és látványos falfestmények is megidézik Mexikó egyedülálló hangulatát!

1042 Budapest, Szent István tér 3. | Weboldal

Kalóz Burger

Burgerrajongók, figyelem: idén novemberben a XVI. kerületben a helyetek! Itt lelt otthonra ugyanis a Kalóz Burger, mely bakancslistás helyszín a street food kedvelőinek. Mondanunk sem kell, ősszel is csak úgy pezseg náluk az élet – szaftos, kézműves burgereket készítenek, és ropogós steakkrumplival, házi készítésű szószokkal kínálják őket. Akár a klasszikus, akár a smashed verzióra esküsztök, jó helyen jártok, hiszen szerdánként és csütörtökönként smash-napot tartanak, a kínálat pedig telis-tele van különböző burgerkreációkkal. Ott van például a Kapitány Kedvence, vagy az ikonikus Kalóz Burger – utóbbit dupla adag marhahúspogácsával készítik el. De legújabb finomságukkal, a Crispy Cheddar Smash-sel sem lőhettek mellé, november 10. és 15. között pedig libanapokat tartanak. Csak győzzetek választani!

1162 Budapest, Szlovák út 142. | Weboldal

Majorelle

Ha vibráló gasztroélményekről van szó, a Majorelle nem hiányozhat a listáról. Gyönyörű belső tereivel, izgalmas, megosztásra szánt ételeivel sokak szívébe lopta már be magát – marokkói karakterével, mediterrán ízeivel Budapest egyik top étterme. Itt pont úgy érezhetitek, mint amikor belevetitek magatokat az éjszakába: rendszeresen szól élő zene, a környezet színpompás, és az egész élményt játékosság itatja át. A Majorellenél hiszik, hogy a közös étkezések adják az este lelkét, ezt pedig signature koktélok teszik teljessé. Remek választás, ha felpezsdítenétek a novemberi estéket, akár a barátokkal, akár a kiszemeltetekkel érkeztek. Nem véletlenül szerepel a MICHELIN Guide 2025-ben!

1054 Budapest, Hold utca 23. | Weboldal

Trattoria Alessio

Az Alessio majd’ két évtizede csábítja az ínyenceket Budára, méghozzá az olasz konyha legjavával. Trattoria lévén a bruschetta nem hiányozhat az étlapról, a tyúkhúslevesbe pedig tortelloni is kerül. Házi tésztáik igazi különlegességeket vonultatnak fel: paccherit, strozzapretit, cappellaccit, de persze jól ismert favoritokat, például spaghettit, gnoccit is készítenek. Halételek terén is remekelnek, és természetesen pizzát is kérhettek – csak hagyjatok helyet a desszertnek! Ami pedig a miliőt illeti, a novemberi napok kifejezetten jól állnak neki: ilyenkor az egyébként is otthonos atmoszféra meleg fényekkel egészül ki.

1026 Budapest, Pasaréti út 55. | Weboldal

Antigonè Cafe

Specialty kávék, finom desszertek, és vintage részletek – mi más lenne novemberben a tökéletes délután receptje? Bár még csak idén nyitotta meg kapuit, az Antigonè Cafét sokan már a Teréz körút egyik legfelkapottabb kávézójaként emlegetik, az ősz pedig kifejezetten jól áll neki – kuckózós hely, ám egy kis időtlen elegancia is fűszerezi. A péksütemények közt egészen biztosan találtok ideális kísérőt a kávétokhoz, és még brunch is színesíti a kínálatot. Minden adott hozzá, hogy jó sokáig maradjatok!

1073 Budapest, Erzsébet körút 41/B | Instagram

Javában tart még a pumpkin spice szezon: