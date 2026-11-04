Szenzációs Gauguin-művekkel ünnepli 120. születésnapját Budapest ikonikus múzeuma

150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás, a világ több mint 40 pontjáról – a Szépművészeti Múzeum igazán stílusosan ünnepli 120. születésnapját. Már meg is nyitotta kapuit az év talán legjobban várt kiállítása: Bonjour Monsieur Gauguin, elődök és kortársak! (x)

Nemcsak hazánkban, hanem egész Európában szenzációszámba megy mindaz, aminek szemtanúi lehetünk a Szépművészeti Múzeumban. A Bonjour Monsieur Gauguin című tárlat több mint 40 kölcsönadó intézménnyel összefogva, Paul Gauguin első nagyszabású magyarországi kiállításaként debütált október végén, és egészen 2027. február 28-ig várja az érdeklődőket – a posztimpresszionisták és szimbolisták köreivel.

Lenyűgöző tájak és színek, modernitással fűszerezve

Gauguin nagyjából harminc évet felölelő életműve igazán rendhagyó módon elevenedik meg Budapesten: miközben kibontakozik a posztimpresszionista mester alkotói útkeresése, Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cezanne, Vincent van Gogh, Émile Bernard és még Paul Sérusier munkásságából is elénk tárulnak szemelvények.

A négy kontinensről érkezett műtárgyegyüttes így tökéletesen bemutatja mindazt a fejlődést, mely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. És mivel Gauguin több kortárs művész, író, kritikus, gondolkodó számára is inspirációt jelentett, az ő alkotásaik közül is színesíti néhány a tárlatot: most láthatja először a magyar közönség Rippl-Rónai József Paul Gauguin profilból című alkotását, melyet idén vásárolt meg a Szépművészeti Múzeum!

Pillantsatok bele a tárlatba:

Gauguin életútja ráadásul nem is események, hanem művészeti problémák mentén bontakozik ki, melyeket 15 nagy szekció és 9 kisebb kiállításrész rajzol fel. Az 1200 négyzetméteren elterülő tárlat így rögtön egy késői alkotással indul, melyet a művész már Tahitin festett – ez a helyszín rendkívül fontos fejezete volt életének.

Az ősi harmónia, az ember és a természet elveszett egysége volt az, ami leginkább foglalkoztatta Gauguint, a tárlat során pedig ez az univerzális kérdésfeltevés ma is tökéletesen átélhető lesz. Láthatjuk, hogyan alakult Gauguin művészete a franciaországi évektől a pont-aveni korszakon át Tahitiig, miközben megelevenednek az egzotikus tájak, mítoszok, és a festő Vincent van Gogh-gal való kapcsolata is kibontakozik.

Újabb mérföldkő a Szépművészeti Múzeum kiállítássorozatában

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, milyen kulcsfontosságú szerepet játszottak Gauguin munkásságában a színek. Érdemes megfigyelni, hogyan használta, olvasztotta egybe a kéket és a fehéret – ez még az utódokat is lenyűgözte.

Geskó Judit, a francia Société Paul Cezanne alelnöke, a kiállítás kurátora úgy fogalmazott, a műveknek hála valósággal hallani fogjuk Gauguin szívdobbanását. Mindez nem a véletlen műve: a különleges színhasználat elsősorban nem magát a látványt szolgálja, hanem a tudatalattinkra és az érzelmeinkre kíván hatást gyakorolni.

Ezek a vizuális akkordok – ahogyan azt Baán László, a múzeum főigazgatója kiemelte – szimfóniát teremtenek, és számunkra is „hallhatóak” lesznek. Csak figyelnünk kell!

Ott van például a Koppenhágából érkezett Fiatal lány arcképe – a többi látogatóhoz hasonlóan mi is hosszan időztünk előtte.

De biztosak vagyunk benne, hogy a Los Angeles-i Hammer Museumból érkezett Bonjour Monsieur Gauguin vagy a New York-i MoMA-tól kölcsönzött A Hold és a Föld című alkotás is hasonlóan emlékezetes találkozásként él majd tovább a képzőművészet iránt érdeklődőkben!

A Gauguin-kiállítás ráadásul különleges hagyományt visz tovább: a Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes impresszionista és posztimpresszionista kiállítássorozatának (Monet és barátai; Van Gogh Budapesten; Cézanne és a múlt; Cezanne-tól Malevicsig; Renoir – A festő és modelljei) szerves folytatása, egyes egységei pedig nemzetközi kutatások eredményeit is beépíti. Erről aztán tényleg nem érdemes lemaradni!

A Bonjour Monsieur Gauguin című tárlat a Szépművészeti Múzeumban, 2027. február 28-ig tekinthető meg. Hétköznap teljes áron 6800, kedvezménnyel 3400 forintért, míg hétköznap 7800 vagy pedig 3900 forintért válthatjátok meg a jegyeteket. Elővételes vásárlásra a Szépművészeti Múzeum honlapján van lehetőség.

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