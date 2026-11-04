Szenzációs Gauguin-művekkel ünnepli 120. születésnapját Budapest ikonikus múzeuma
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150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás, a világ több mint 40 pontjáról – a Szépművészeti Múzeum igazán stílusosan ünnepli 120. születésnapját. Már meg is nyitotta kapuit az év talán legjobban várt kiállítása: Bonjour Monsieur Gauguin, elődök és kortársak! (x)

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Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten

Nemcsak hazánkban, hanem egész Európában szenzációszámba megy mindaz, aminek szemtanúi lehetünk a Szépművészeti Múzeumban. A Bonjour Monsieur Gauguin című tárlat több mint 40 kölcsönadó intézménnyel összefogva, Paul Gauguin első nagyszabású magyarországi kiállításaként debütált október végén, és egészen 2027. február 28-ig várja az érdeklődőket – a posztimpresszionisták és szimbolisták köreivel.

Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten
Fotó: Egy jó kép rólad

Lenyűgöző tájak és színek, modernitással fűszerezve

Gauguin nagyjából harminc évet felölelő életműve igazán rendhagyó módon elevenedik meg Budapesten: miközben kibontakozik a posztimpresszionista mester alkotói útkeresése, Gustave Courbet, Camille Pissarro, Claude Monet, Paul Cezanne, Vincent van Gogh, Émile Bernard és még Paul Sérusier munkásságából is elénk tárulnak szemelvények.

Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten
Fotó: Egy jó kép rólad

A négy kontinensről érkezett műtárgyegyüttes így tökéletesen bemutatja mindazt a fejlődést, mely a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezette. És mivel Gauguin több kortárs művész, író, kritikus, gondolkodó számára is inspirációt jelentett, az ő alkotásaik közül is színesíti néhány a tárlatot: most láthatja először a magyar közönség Rippl-Rónai József Paul Gauguin profilból című alkotását, melyet idén vásárolt meg a Szépművészeti Múzeum!

Pillantsatok bele a tárlatba:

Gauguin életútja ráadásul nem is események, hanem művészeti problémák mentén bontakozik ki, melyeket 15 nagy szekció és 9 kisebb kiállításrész rajzol fel. Az 1200 négyzetméteren elterülő tárlat így rögtön egy késői alkotással indul, melyet a művész már Tahitin festett – ez a helyszín rendkívül fontos fejezete volt életének.

Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten
Fotó: Egy jó kép rólad

Az ősi harmónia, az ember és a természet elveszett egysége volt az, ami leginkább foglalkoztatta Gauguint, a tárlat során pedig ez az univerzális kérdésfeltevés ma is tökéletesen átélhető lesz. Láthatjuk, hogyan alakult Gauguin művészete a franciaországi évektől a pont-aveni korszakon át Tahitiig, miközben megelevenednek az egzotikus tájak, mítoszok, és a festő Vincent van Gogh-gal való kapcsolata is kibontakozik.

Újabb mérföldkő a Szépművészeti Múzeum kiállítássorozatában

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, milyen kulcsfontosságú szerepet játszottak Gauguin munkásságában a színek. Érdemes megfigyelni, hogyan használta, olvasztotta egybe a kéket és a fehéret – ez még az utódokat is lenyűgözte.

Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten
Fotó: Egy jó kép rólad

Geskó Judit, a francia Société Paul Cezanne alelnöke, a kiállítás kurátora úgy fogalmazott, a műveknek hála valósággal hallani fogjuk Gauguin szívdobbanását. Mindez nem a véletlen műve: a különleges színhasználat elsősorban nem magát a látványt szolgálja, hanem a tudatalattinkra és az érzelmeinkre kíván hatást gyakorolni.

Ezek a vizuális akkordok – ahogyan azt Baán László, a múzeum főigazgatója kiemelte – szimfóniát teremtenek, és számunkra is „hallhatóak” lesznek. Csak figyelnünk kell!

Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten
Fotó: Egy jó kép rólad

Ott van például a Koppenhágából érkezett Fiatal lány arcképe – a többi látogatóhoz hasonlóan mi is hosszan időztünk előtte.

De biztosak vagyunk benne, hogy a Los Angeles-i Hammer Museumból érkezett Bonjour Monsieur Gauguin vagy a New York-i MoMA-tól kölcsönzött A Hold és a Föld című alkotás is hasonlóan emlékezetes találkozásként él majd tovább a képzőművészet iránt érdeklődőkben!

Szépművészeti Múzeum Bonjour Monsieur Gauguin kiállítás Budapesten
Fotó: Egy jó kép rólad

A Gauguin-kiállítás ráadásul különleges hagyományt visz tovább: a Szépművészeti Múzeum több mint két évtizedes impresszionista és posztimpresszionista kiállítássorozatának (Monet és barátai; Van Gogh Budapesten; Cézanne és a múlt; Cezanne-tól Malevicsig; Renoir – A festő és modelljei) szerves folytatása, egyes egységei pedig nemzetközi kutatások eredményeit is beépíti. Erről aztán tényleg nem érdemes lemaradni!

A Bonjour Monsieur Gauguin című tárlat a Szépművészeti Múzeumban, 2027. február 28-ig tekinthető meg. Hétköznap teljes áron 6800, kedvezménnyel 3400 forintért, míg hétköznap 7800 vagy pedig 3900 forintért válthatjátok meg a jegyeteket. Elővételes vásárlásra a Szépművészeti Múzeum honlapján van lehetőség.

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