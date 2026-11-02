20+ szuper, ingyenes program Budapesten novemberre, a pénztárcabarát szórakozáshoz

Budapesten novemberben sem kell mélyen a zsebetekbe nyúlnotok, ha pénztárcabarát módon adnátok át magatokat a felhőtlen szórakozásnak, hiszen megannyi ingyenes kiállítás, koncert és előadás vár rátok az ősz utolsó hónapjában is.

Őszi séta a Budai Arborétumban (egész hónapban)

Bármilyen évszakról is legyen szó, természetkedvelőként érdemes ellátogatni a Budai Arborétumba. A XI. kerületben elterülő városi oázis jelenleg épp rozsdabarna-mézszínű ruhájában pompázik, az őszi idillt pedig – a famatuzsálemeken és a többszáz dísznövényen túl – egy bájos kerti tavacska is fokozza. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez tartozó arborétumba a belépés ingyenes, ha pedig kigyönyörködtétek magatokat, még akár a Feneketlen-tó környékét is felfedezhetitek.

További információ >>

Tovább élő mintázatok // Ráth György-villa (egész hónapban)

Az Iparművészeti Múzeum és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös tárlata a mester-tanítvány kapcsolódásokat és a közös alkotás örömét helyezi középpontba kilenc trión keresztül. A tárlat rávilágít arra, hogyan öröklődik tovább a tapasztalat és a gondolkodásmód generációkon keresztül, és hogy milyen szerepe van az együtt töltött időnek, az alkotók személyes viszonyrendszerének, a figyelemnek, az elfogadásnak vagy éppen a konfliktusoknak a csoportmunkában.

További információ >>

Hirtelen ősz lett… – Jákli Zoltán kiállítása // Barabás Villa Galéria (2026. november 3-tól)

Igazi őszi kiállítással vár titeket a Barabás Villa Galéria novemberben: Jákli Zoltán tárlata a természet és az évszakok változását, valamint az ezzel gyakran párosuló melankóliát, békét és elmélkedést hozza el nektek. Remek lehetőség, ha egy kicsit lelassulnátok!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség – Komár Sabrina kiállítása // Pikszis (2026. november 3-28.)

Szinte egész hónapban megtekinthetitek Komár Sabrina önálló kiállítását a Pikszisben. „Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség” című rendhagyó sorozat egyfajta belső lenyomat, ami feltárja az Én megfoghatatlan változásait és szétesését. Az egyszerre személyes és mindenki által átérezhető tárlat igazi csemege azoknak, akik kortárs képzőművészetet csempésznének a hideg novemberi napokba.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Az Elengedésről – csoportos kiállítás a The Space Gallery-ben (2026. november 4-től)

A The Space Gallery Az Elengedésről című csoportos kiállítása tizennégy kortárs képzőművész alkotásain keresztül vizsgálja az elengedés személyes és alkotói tapasztalatait. A tárlat az emlékezés, a veszteség, az emberi kapcsolatok és az újrakezdés kérdéseit járja körül, miközben az elengedést lassú, gyakran ellentmondásos folyamatként mutatja be. A személyes emlékekből, tárgyakból és alkotói gesztusokból kiinduló művek a ragaszkodás és a továbblépés közötti feszültséget, valamint a hiányban rejlő új lehetőségeket teszik érzékelhetővé. A kiállítás arra hívja a látogatókat, hogy saját tapasztalataik felől gondolják újra, mihez ragaszkodnak, mit készek elengedni, és minek szeretnének helyet adni az életükben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Amikor csak tudtok, sétáljatok egyet az ősz ölelte Budapesten:

100% Indián – Filmvetítés a START Filmklubban (2026. november 4.)

A mára már eltűnőben lévő magyar indiánkultúráról szól a START Filmklub novemberi eseménye. A beszélgetéssel egybekötött filmvetítésen ti is a szubkultúra mögé nézhettek, majd a büféasztalnál tárgyalhatjátok ki a látottakat. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyhez a Facebook-eseménynél találtok bővebb információt.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Finissage és tárlatvezetés // Rechnitzer Galéria (2026. november 4.)

Jakub Janovsky cseh képzőművész Ground című tárlatának és Pataki Luca Nem látja a fától az erdőt című kiállítása záróeseményének is részesei lehettek a Rechnitzer Galériában november 4-én 18 órától. Az estet ráadásul Pataki Luca különleges performansza zárja, amit semmiképpen sem érdemes kihagyni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Hold, villám, lézer – Szurcsik József kiállítása // Godot Galéria (2026. november 4-től)

Szurcsik József legújabb kiállításán a művész 40 éve rejtőzködő – sőt, kiállításon még nem szerepelt – festményei, geometrikus és szürreális kompozíciói és pályája elején készült alkotásai kerülnek a közönség elé. A tárlaton a rendszerváltó panoptikum könyörtelen iróniával megrajzolt alakjaival is találkozhattok, melyek frissen készült munkáival kerülnek párhuzamba. Nem érdemes lemaradni a november 4-i megnyitóról sem, hiszen a tárlatot Kollár-Klemencz László zenész, író beszéde nyitja meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Mái Attila: Anakonda könyvbemutató // Magvető Café (2026. november 5.)

Mái Attila Petri-díjas novelláit hozza el nektek november 5-én a Magvető Caféba, hogy Szegő János szerkesztővel együtt alaposan kibeszéljék az október végén megjelent Anakonda című kötetet. A helyszínen természetesen a könyvet is meg tudjátok vásárolni, amit akár alá is írathattok a szerzővel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Könyv és ruha cserebere // ELTE BTK (2026. november 5.)

November 5-én az ELTE BTK kampusza megtelik zenével és pozitív energiákkal, ami nem jelenthet mást, mint hogy eljött a kincsvadászat ideje! Egyszerűen adjátok le megunt könyveiteket és ruháitokat a tanszéken, majd vessétek bele magatokat az aranyat érő kincsek végtelen halmazába!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Társasjátékest és ékszerkészítés a Bolygóban (2026. november 5.)

Készítettetek már magatoknak ékszert? A Bolygóban erre is lehetőségetek lesz november 5-én! Az esemény ráadásul ingyenes, de nem árt időben regisztrálni, hiszen a gyöngyből és a férőhelyből is korlátozott mennyiség áll rendelkezésetekre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

„Nem írónak születtem, hanem olvasónak” – Janikovszky 100 // Eötvös10 (2026. november 6.)

A Janikovszky-centenárium kapcsán egész napos programsorozatra invitál az Eötvös10 és a Móra Kiadó. Az előadásokon többek között megtudhatjátok, hogyan jelenik meg a gyermeki nézőpont és az empátia Janikovszky Éva történeteiben, betekinthettek a publikálatlan írások borítói mögé, de szó lesz az írónő szerkesztői munkájáról, a szerző kreált világairól, a könyvek szovjet kiadásairól és az Égigérő fű filmes adaptációjáról is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Friss hangok – A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje (2026. november 6.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar ingyenes kamarazenei koncertre invitálja a közönséget a zenekar próbatermébe. A Friss hangok című kortárs magyar zenei esten hat kiváló zeneszerző – Bánkövi Gyula, Dobri Dániel, Hollós Máté, Madarász Iván, Tóth Péter és Vajda Gergely – ritkán hallható művei csendülnek fel. Az est célja, hogy bemutassa a napjainkban alkotó komponisták zenei világát, amelyek a klasszikus hagyományokra építve a modern kor hangján szólalnak meg.

További információ >>

Világok harca – Lichter Péter kiállítása // Fiatal Képzőművészek Stúdiója (2026. november 6-20.)

Orson Welles után szabadon dolgozza fel Lichter Péter is a saját, a post-truth, az AI, az éleződő globális konfliktusok és a polikrízist bemutató többcsatornás videóinstallációját és kísérteties kollázsműveit. Maradandó élmény lesz, az biztos!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szerb–Magyar Ügetőtalálkozó // Kincsem Park (2026. november 7.)

November 7-én ügetőversenyek, szerb és magyar gasztronómiai különlegességek, népzenei és néptáncbemutatók, valamint családi programok várják a látogatókat a Kincsem Parkban. Az esemény ingyenesen látogatható, így remek hétvégi kikapcsolódási lehetőséget kínál azoknak is, akik még nem ismerik a lóversenyzés világát.

További információ >>

Általános kvízest // DANTE Közösségi Alkotótér (2026. november 10.)

Ha az ősz leghidegebb hónapjában is megizzasztanátok az agytekervényeiteket, november 10-én a DANTE kvízestjén a helyetek! A programra olyan 2-3 fős csapatok jelentkezését várják, akik mindenféle témában helyt tudnak állni. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyhez a linket a Facebook-eseménynél találjátok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Zeneipar for Dummies // MANYI (2026. november 10., 23.)

Hiánypótló zeneipari gyorstalpalót tart novemberben a MANYI: ha zenei karrierről ábrándoztok, itt a helyetek! A novemberi alkalmakon felkészült vendégelőadók segítségével megtudhatjátok, miből áll a soundcheck, hogyan épül fel a színpad, de még a koncertetikettről is szó esik. Ha pedig folytatnátok a tanulást, csatlakozzatok a decemberi alkalmakhoz is!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Filozófiai konzultáció – Kérdezz egy filozófust! // Ladó Galéria (2026. november 12.)

November 12-én a Klauzál téri Vásárcsarnok karzata modernkori agórává változik: a piac négy sarkában négy filozófus várja azokat, akik szeretnének új nézőpontokat megismerni egy őket foglalkoztató kérdéssel kapcsolatban. A rendhagyó, ingyenes eseményen bárki feltehet egy fontos kérdést, és négyszemközt beszélgethet róla egy hivatásos filozófussal. Ha tehát van egy kérdésetek, amin már régóta rágódtok, itt a lehetőség, hogy feltegyétek egy professzionális gondolkodónak!

További információ >>

Kálmánchelyi Levi Fusion Cocktail koncert // DANTE Közösségi Alkotótér (2026. november 14.)

Egy év szünet után ismét a DANTE színpadára áll a Fusion Cocktail. A trió életében persze az elmúlt év sem telt tétlenül, hiszen új dalok írásával töltötték az elmúlt hónapokat, amiket itt hallhattok majd először. Az biztos, hogy az érzelmes, mély témáiról és az improvizatív részekről ismert felállás koncertje kihagyhatatlan az új hangzást kereső zenekedvelőknek!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szami Diary – Winter Wonderland // Dugattyús (2026. november 14. – december 2.)

Ismerős, mégis meghökkentő jeleneteket örökít meg Szami, aki portréin, tárgyfotóin és életképein a mindennapok furcsa, néha abszurd pillanatait ragadja meg, legyen szó egy 1100 forintos Szűz Mária-hűtőmágnesről vagy egy szexshop kirakatát bámuló Mikulásról. A Dugattyúsban kiállított fotók egyszerre mosolyogtatnak meg és gondolkodtatnak el, milyen gyorsan is változik körülöttünk a világ. A tematikához hűen a november 14-i megnyitón apró ajándékkal készülnek a karácsonyi pulcsiban érkezőknek. A nyitóbeszéd után Nemeskéri Kamilla és a Dugattyús rezidense, Falcao áll a DJ-pult mögé.

Bővebb információ >>

My Floating Archive – Marosi Panni kiállítása // Resident Art (2026. november 21-ig)

Még elcsíphetitek a hónapban a Bartók Béla úti Resident Art galéria legújabb kiállítását. Marosi Panni alkotásaiban fontos szerepet játszanak a gyerekkori emlékek és elképzelések, így egyszerre kapnak helyet a nagypapa által mesélt történetek, az ezekből táplálkozó fantáziák és a valós emlékek, melyek a hétköznapok giccses formavilága, a vizuális játékok és a groteszk miszticizmus segítségével köszönnek vissza.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Egy rebellis életmű a Kádár-korszakban – Ádám Judit kiállítása // Bodó Galéria (2026. november 21-ig)

Már látogatható a korában méltatlanul mellőzött Ádám Judit képeiből nyílt kiállítás a Bodó Galériában. Az ingyenes tárlatot bárki megnézheti a helyszín nyitvatartási idejében, akit érdekel az 1960-as évek nonfiguratív, absztrakt művészete.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. november 22-ig)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Iparművészeti est // ISON (2026. november 23.)

November 23-án Formanek Zsuzsa iparművésszel folytatódik az ISON ingyenesen látogatható, tematikus beszélgetéssorozata. Akkor sem kell félnetek, ha nem annyira ismeritek az iparművészet rejtelmeit, hiszen a házigazdák, Nagy Barbara művészettörténész és Somogyi István szilikátmérnök most is gondoskodnak majd arról, hogy az előadás a laikusok számára is érthető legyen a szakmabeliek mellett.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Még több nagyszerű programot ajánlunk a hónapra: