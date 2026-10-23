Őszi sétatippek: 10 budapesti helyszín, ahol a természet a legszebb arcát mutatja

Őszi színekbe öltöztek Budapest legszebb szabadtéri helyszínei, így itt az ideje, hogy nyakatokba vegyétek a várost! Sétáljatok egy nagyot a friss levegőn, gyűjtsetek színes faleveleket és gesztenyéket, pihenjetek meg egy padon, és gyönyörködjetek az ősz semmihez sem fogható szépségeiben!

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Mutatjuk a kedvenc őszies hangulatú helyszíneinket Budapesten:

Rókahegyi kőfejtő

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Lupa-sziget

Fotó: Egy jó kép az utazásról

Gellért-hegy

Fotó: Kurka Géza

Hűvösvölgy

Fotó: Kurka Géza

Margitsziget

Japanese Garden Margaret Island
Photo: Tóth Zserald Photo’s

Normafa

Fotó: Bálint Brigitta

Városliget

Fotó: Dornics Szilvia

Budai Arborétum

Fotó: Evii Zoo

Tóth Árpád sétány

Fotó: Budapesti Tekergő

Millenáris Park

Fotó: Egy jó kép az utazásról

A Svábhegyet is érdemes útba ejteni:

5 rejtett kincs a Svábhegyen, amit érdemes felkeresni egy őszi séta alkalmával
5 rejtett kincs a Svábhegyen, amit érdemes felkeresni egy őszi séta alkalmával

A Svábhegy minden évszakban tartogat meglepetéseket, ezúttal pedig az őszi sétához ajánlunk nektek felfedeznivaló kincseket.

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