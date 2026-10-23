Őszi sétatippek: 10 budapesti helyszín, ahol a természet a legszebb arcát mutatja

Őszi színekbe öltöztek Budapest legszebb szabadtéri helyszínei, így itt az ideje, hogy nyakatokba vegyétek a várost! Sétáljatok egy nagyot a friss levegőn, gyűjtsetek színes faleveleket és gesztenyéket, pihenjetek meg egy padon, és gyönyörködjetek az ősz semmihez sem fogható szépségeiben!

Mutatjuk a kedvenc őszies hangulatú helyszíneinket Budapesten:

Rókahegyi kőfejtő

Lupa-sziget

Gellért-hegy

Hűvösvölgy

Margitsziget

Normafa

Városliget

Budai Arborétum

Tóth Árpád sétány

Millenáris Park

A Svábhegyet is érdemes útba ejteni: