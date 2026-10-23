Őszi sétatippek: 10 budapesti helyszín, ahol a természet a legszebb arcát mutatja

Őszi színekbe öltöztek Budapest legszebb szabadtéri helyszínei, így itt az ideje, hogy nyakatokba vegyétek a várost! Sétáljatok egy nagyot a friss levegőn, gyűjtsetek színes faleveleket és gesztenyéket, pihenjetek meg egy padon, és gyönyörködjetek az ősz semmihez sem fogható szépségeiben!
6 hangulatos kávézó Budapesten, ahol a pumpkin spice latte lesz a kedvenc idén ősszelNyull Fanni
Mutatunk hat szuper kis kávézót Budapesten, ahol pumpkin spice latte gondoskodik az őszi idillről.
5+1 egyedülálló, felfedezésre váró sövénylabirintus hazánkban
Kevés szó esik a labirintusokról, pedig számtalan különleges fajtája megtalálható hazánkban.
18 szenzációs beltéri program Budapesten hűvös, esős időre
Budapest számtalan szuper és sokszínű programot kínál a hidegebb napokra is, mutatjuk a legjobbakat.
Az eldugott helyeké és a rejtett kincseké a főszerep a strandszezon után a Balatonnál
Fedezzétek fel, milyen arcát mutatja a Balaton, amikor már nem a strandolásé a főszerep!
7 lebilincselő vezetett séta Budapesten az arannyal átszőtt ősz legszebb hónapjaira
Induljatok felfedezőútra és ismerjétek meg Budapest izgalmas épületeinek történeteit idén ősszel.