7 lebilincselő vezetett séta Budapesten novemberben, ahol fény derül a város féltett kulisszatitkaira

Aranyló, őszi lombkoronákkal szegélyezve, az évszak legszebb színeibe öltözött Budapest várja, hogy novemberben is felfedezzétek egy-egy igazán izgalmas vezetett séta keretében.

Csipke és csokoládé

November 7-én 16 órától a budavári nők kerülnek főszerepbe a Budai Várséták eseményén. A vezetett sétán szó esik majd többek között a várnegyedbeli nők életéről, rangtól, címtől, származástól függetlenül. Olyan kérdésekre kaphattok majd választ a 120 percet felölelő programon mint, hogy ki fogyaszthatta el reggelijét a Mátyás-templom falai között vagy épp ki nem riadt vissza attól, hogy titkos rádióállomáson fejtsen kódokat? A séta egy titkos süteményreceptet is magába foglal, a kérdésre azonban, hogy miért, természetesen a séta adja meg a választ.

A séta időpontja: 2026. november 7. | További részletek >>

A fénnyel ölelt templom

Nem akármilyen premierséta résztvevői lehettek november 7-én! A Korzózz Velünk vezetett sétáján ezen a napon a Szilágyi Dezső téren magasodó különleges templom kulisszatitkaira derül fény. Ha mindig is érdekelt mi rejtőzhet Víziváros ikonikus, vörös téglákkal és Zsolnay-tetőcserepekkel díszített épülete mögött, ezt a 1,5-2 órás sétát nem érdemes kihagyni! Az exkluzív sétán természetesen az épület ajtajai is szélesre tárulnak a résztvevők előtt, közelebbről is bepillantást engedve Pecz Samu egyik remekművébe.

A séta időpontja: 2026. november 7. | További részletek >>

Csodás, Zsolnay-kerámiákkal díszített épületek várnak még rátok:

A termálvíz palotája – a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda felfedezése

November 7-én és 21-én egy teljes órára nyakig merülhettek – ezúttal ugyan csak átvitt értelemben -, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda történetében. A Liget Budapest különleges épületsétáján úgy fedezhetitek fel az ikonikus fürdőpalotát, mint még soha. Megismerkedhettek többek között a Városliget mélyéről feltörő termálvíz és a Széchenyi Fürdő születésének izgalmas, olykor fordulatokban gazdag történetével. A séta betekintést enged a kupolacsarnok művészi világába, a mozaikok és szobrok szimbolikájába.

A séta időpontjai: 2026. november 7., 21. | További részletek >>

Éljen a Grund! – regény és valóság a Pál utcában

A Sétaműhely november 14-i sétáján megelevenedik a szinte mindenki által olvasott Pál utcai fiúk története. Molnár Ferenc ikonikus művéről sok legenda és tévinformáció kering a köztudatban. A valódi helyszínek és a szereplőket ihlető alakok nyomába eredhettek ezen az alkalmon, ahol fény derül majd többek között, milyen körülmények között született a regény, ki is volt valójában az igazi Nemecsek, de arra is választ kaphattok, vajon a Pál utcaiak megbocsátottak-e valaha Gerébnek?

A séta időpontja: 2026. november 14. | További részletek >>

Sétára invitálunk a Pál utcai fiúk Budapestjén:

Édes luxus – Stühmertől a Rózsavölgyi Csokoládéig

Tudtad, hogy Budapest egyik legizgalmasabb története csokoládés dobozokban rejtőzik? Ha nem, akkor november 14-én, 27-én és 28-án is egy 120 perces séta keretében, édes kóstolókkal kísérve találhatjátok meg a kérdésre a választ. Ezen a különleges városi sétán az egykori Stühmer gyártól indulva fedezhetitek fel, hogyan lett a csokoládé luxus, ajándék és iparművészeti alkotás egyszerre. A séta felfedi a modern kézműves csokoládé titkait: a Rózsavölgyi Csokoládé pompás belvárosi boltjában, majd a Stühmer márkaboltban belekóstolhattok a kézműves műalkotásokba, mindezt izgalmas történetekbe csomagolva.

A séta időpontjai: 2026. november 14., 27., 28. | További részletek >>

Ünnep Budán – Millennium a Mátyás-templomban

November 28-án az Imagine csapatával karöltve ünnepi hangulatban tölthettek el egy kis időt Budán, a Mátyás-templom falai között. A Millennium130 keretében szervezett különleges bejáráson ezúttal a millennium történetein keresztül fedezhetitek fel a templomot. A 90 perces vezetett sétán felidézik azt a három napot, amikor a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket a templomtérben kiállították, és sok ezer ember azért érkezett, hogy ezeket közelről láthassa. A sétán annak is utánajárhattok, hogyan formálta újjá Schulek Frigyes a középkori templomot, és felidézik azt a millenniumi ünnepi misét is, amelyen Ferenc József és Erzsébet királyné a templom falai között adott hálát Magyarország ezer esztendejéért.

A séta időpontjai: 2026. november 28. | További részletek >>

Süllyedő világ: A Gellérthegy születése

November 29-én, egy gellérthegyi sétán a Horthy-korszak robbanásszerűen fejlődő városrészét járhatjátok be a hosszúlépés.járunk? csapatával közösen. A sétán fény derül majd, kiknek és miért épült a Gellért-hegyi műteremház és hol született a vészkorszak egyik legfontosabb alakja, Sztehlo Gábor. Bepillanthattok a Csontváry-házba, és megnézhetitek, hogyan egyesítette a népművészetet és a betont Medgyaszay István. A séta végén pedig bejárhatjátok az Eötvös Collegiumot, a korabeli elitképzés fellegvárát, amely igazi francia szigetként vészelte át a 20. század viharait a Gellérthegy oldalában.

A séta időpontja: 2026. november 29. | További részletek >>

Sétáljatok akkor is, ha a város legszebb őszi arcára vagytok kíváncsiak:

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