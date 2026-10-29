6 fenomenális színdarab Budapesten, amiről senki nem szeretne lemaradni novemberben

Emlékezetes színházi élményekből novemberben sem lesz hiány, hiszen régóta futó kedvencek és vadonatúj előadások egyaránt szerepelnek az e havi műsorfüzetekben. Az alábbi hat színdarab bármelyike remek választás lesz, színesítsétek hát velük az egyre hosszabb őszi estéket!

Kedves bópeer…! // Vígszínház (2026. november 4.)

Déry Tibor kisregénye visszatért idén ősszel a Vígszínházba, ezúttal Zsótér Sándor rendezésében, a főszerepben Méhes Lászlóval. A cselekmény egy apa-fia konfliktust bont ki: amikor az idősödő író hazahívja a fiát, és utóbbi felesége is megjelenik Flórisnál, a kezdeti ellenszenv helyét egy idő után átveszi a fiatal lány iránt érzett rajongás. Az após – vagyis beau-père, azaz „bópeer” – példája kendőzetlenül a nézők elé tárja azokat a fizikai és lelki terheket, melyet idős korban tapasztal meg az ember, a Házi Színpad intim tere pedig tökéletesen illik mindehhez.

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A pillangók szabadok // Art-Színtér (2026. november 12.)

Sokan nem is tudják, hogy Leonard Gershe népszerű vígjáték-drámája nem a filmvásznon, hanem színpadon, 1969-ben debütált. Sőt, a magyar közönség is megtekintheti most színházban, legközelebb november 12-én! A pillangók szabadok két fiatal találkozását festi fel: bár Jillt és Dont eleinte elválasztja a new york-i albérletük között húzódó fal, később egymásba szeretnek. Amikor pedig megjelenik Mrs. Baker, Jill anyja, az együtt töltött idő mindhármuk életét gyökeresen megváltoztatja. A karaktereket Hegyi Barbara, Szántó Balázs és Mosolygó Sára interpretációjában, az ikonikus filmkockákat pedig Csiby Gergely rendezésében, egyfelvonásosként láthatjuk viszont az Art-Színtérben.

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Karikó // Átrium (2026. november 14.)

Az EgyÉletem Produkció idén novemberben nem kisebb dologra vállakozik, mint hogy Karikó Katalin életútját vigye színre. Mindez a világhírű kutató, biokémikus Áttörések című könyve alapján, az Átriumban valósul meg, a laborköpenyt pedig Udvaros Dorottya ölti magára. A monodráma során a kisújszállási vályogháztól egészen a Nobel-díjig követhetjük a kutató útját, mely az emberfeletti munka, valamint az átütő siker mellett jó pár visszautasítással, kudarccal is járt. Az előadást Olasz Renátó rendezi – a november 14-i nyilvános főpróbára elérhető még néhány jegy!

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Könnyű nekem a föld // Erzsébetligeti Színház (2026. november 15.)

Biró Zsombor Aurél íróként már öt színdarab ősbemutatóját is jegyzi, legutóbbi pedig az Orlai Produkcióval együttműködve, Máté Gábor rendezésében debütált – hangos sikerrel. A Könnyű nekem a föld egy család történetét járja körbe, Magyarországtól 1307 kilométerre: Csongor ugyanis Dániában próbál boldogulni, az elvárások elől menekülve. Az ízig-vérig kortárs darab olyan témákat feszeget, mint a coming out, a generációk közt húzódó konfliktusok és a migráció kérdése, és bár novemberben a Szkéné Színházban már nem, az Erzsébetligeti Színházban, vendégjátékként még megtekinthetjük Budapesten.

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A hosszú élet titka // 6szín (2026. november 17.)

Hol nevettető, hol keserédes, hol egyenesen abszurd jelenetek szemtanúi lehetünk november 17-én a 6színben, miközben a hosszú élet titkáról is lehull a lepel. Rényi Ádám tizenhat novelláját Enyedi Évával együtt vitte színre: mindegyik a 20-21. században, Magyarországon játszódik, így akár magunk is szerepelhetnénk a történetekben. A hősöket és antihősöket ugyanakkor négy színművész, Balla Eszter, Ecsedi Erzsébet, Márton András és Mohai Tamás kelti életre, így az előadás nevetésben és könnyekben is gazdag, igazán felejthetetlen lesz.

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Rókonok // Katona József Színház (2026. november 29.)

Móricz Zsigmond regényét senkinek nem kell bemutatnunk, sőt bizonyára központi témái, a korrupció, az áskálódás is ismerősen fognak csengeni. Bár a Rokonok megjelenése óta már majdnem egy évszázad is eltelt, színdarabként a mai napig rendre megjelenik a műsorfüzetekben. A TÁP Színház verzióját Vajdai Vilmos rendezésében, a Katona József Színházban tekinthetjük meg, Tasnádi Bencével, Fodor Tamással, Epres Attilával a főbb szerepekben – a rendhagyó előadás zenéjéért pedig a Carson Coma, valamint élő zene felel.

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