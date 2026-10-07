A Kárpát-medence legszebb népi hagyományai elevenednek meg a Duna Művészegyüttes új előadásán

Hogyan kelnek életre a Kárpát-medence tánchagyományai? Mit árul el egy-egy néptánc az adott tájegység kultúrájáról? A Duna Művészegyüttes különleges, interaktív produkciója izgalmas és élményekben gazdag utazásra hív minden korosztályt a magyar néptánc sokszínű világába az ősz és a tél folyamán. (x)

A Duna Művészegyüttes interaktív produkciója, a Kis magyar táncrajz – Rendhagyó néprajzi óra című előadás nem csupán látványos táncbemutató, hanem valódi kulturális kaland, amely során a közönség közelebbről is megismerheti a Kárpát-medence népi hagyományait, táncait és zenéit.

A művészek segítségével a Kárpát-medence különböző tájegységeinek jellegzetes táncai és tánctípusai elevenednek meg, köztük a verbunk, a csárdás, az ugrós táncok és a karikázó. A színpadon többek között szatmári, kalotaszegi, kárpátaljai és vajdasági táncokat, cigánytáncokat, valamint különböző vidékek pásztortáncait mutatják be. Az előadást a Göncöl zenekar virtuóz zenei kísérete teszi teljessé, melynek köszönhetően a közönség megismerheti a népi dallamok sokszínűségét, valamint a hagyományos hangszereket és a különböző vidékek jellegzetes viseleteit is.

Néptánccal a fiatalok fejlődéséért

A produkció különlegessége, hogy a fiatalok nem csupán szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehetnek a műsornak, hiszen az interaktív óra játékos, közvetlen formában hozza közelebb a néptánc világát.

Ez azért is fontos, mert a néptánc nemcsak a szórakozás eszköze, hanem fontos szerepet játszik a gyermekek fejlődésében is: segíti mozgáskultúrájuk, testtudatuk és ritmusérzékük fejlesztését, miközben erősíti közösségi érzésüket és kulturális identitásukat.

A Duna Művészegyüttes október, november és december folyamán Petőfibánya, Dombrád, Kék, Csákberény, Hajdúszovát, Bajna, Sárbogárd, Törökkoppány, Bernecebaráti, Nagymaros, Pétfürdő, Nagykapornak, valamint Apátfalva településeken mutatja be rendhagyó néprajzi óráját.

Az előadásról további információt ide kattintva, a Duna Művészegyüttes weboldalán találtok.

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