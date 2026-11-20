Van egy hely a Balaton nyugati partján, ahol az adventi időszakban a téli esték is megtelnek fénnyel és mesés hangulattal. Ez a hely pedig nem más, mint Hévíz! (x)

2026. november 28. és 2027. január 3. között a város különleges ünnepi mesevilággá változik: a tereket látványos fényinstallációk, karácsonyi dekorációk és hangulatos programok töltik meg. Az Ünnepi Fényvarázs tökéletes alkalom arra, hogy akár egy hétvégi kiruccanás során felfedezzétek Hévíz ünnepi arcát. A város egyik legkülönlegesebb látványossága a Téli mesevilág, amelyben öt óriási, történeteket megelevenítő hógömb idézi meg a mesék világát.

A téli hangulatról egy varázslatos szarvasliget is gondoskodik, miközben a Fényruha program keretében fénybe öltözik az Ivókút és a Tófürdő nyári bejárata is.

Érdemes egy esti sétát tenni, hiszen a jól ismert városi helyszínek ilyenkor egészen új és lenyűgöző arcukat mutatják. A karácsonyi hangulat egyik központja a Festetics tér, ahol látványos fényfestés, adventi gyertyagyújtások és betlehemi installáció várja a látogatókat. A Festetics és a Deák téren összesen hatvan ünnepi díszbe öltöztetett karácsonyfa teremti meg az igazi karácsonyváró atmoszférát.

Karácsonyi forgatag a Balatontól egy karnyújtásnyira

Az ünnepi látványvilágot a városszerte megjelenő adventi ablakok fényei teszik teljessé, az egregyi Árpád-kori templomnál pedig betlehemi installáció idézi meg a karácsony meghitt hangulatát. Ha a karácsonyi forgatagot is átélnéd, látogass el a Kölcsey utcai rendezvénytérre, ahol minden nap 16 órától adventi vásár várja a látogatókat.

A Hévízi Termelői Piac ünnepi tematikus napjai további programokkal színesítik a készülődést. A hangulatos pillanatokat fotókon is megörökítheted: a Deák téren karácsonyi szános fotópont, vasárnaponként pedig a Kölcsey utcai rendezvénytéren fénydottó várja a látogatókat.

Az ünnepi időszak az év végén is tartogat izgalmas programokat. December 29-én előszilveszter, december 31-én városi szilveszter, január 2-án pedig újévi party színesíti a hévízi programkínálatot. Akár családi programot, akár romantikus téli kiruccanást tervezel, Hévíz adventi fényei között könnyű ráhangolódni az ünnepekre.

Egy séta a mesés dekorációk között, egy kis idő az adventi vásárban, és máris különlegesebb lesz a karácsonyvárás. Fedezd fel Hévíz téli mesevilágát, és gyűjts felejthetetlen ünnepi pillanatokat a Balaton közelében!

A programokról bővebb információt ezen a linken a Hévíz Tourinform weboldalán találtok.

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