Íme a legjobb programok november harmadik teljes hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű kiállítások, gasztroélmények, koncertek, filmek és vezetett séták várnak benneteket, ráadásul pénteken nyit a Városligeti Műjégpálya is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

19. BabaMama Expo és Kidexpo // Papp László Budapest Sportaréna (2026. november 21-22.)

November 21–22-én ismét a családoké lesz a főszerep a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a 19. BabaMama Expo és a KidExpo közös élményhétvégével várja a látogatókat. A két rendezvény egyetlen belépővel kínál tartalmas kikapcsolódást a babát váró, kisgyermekes és kisiskolás családoknak. A szülők megismerkedhetnek a legújabb baba-mama termékekkel, hasznos tanácsokat kaphatnak szakértőktől, és inspirációt gyűjthetnek a gyermekneveléshez, valamint a karácsonyi készülődéshez. Eközben a gyerekeket játékos, kreatív, sportos és tudományos programok, izgalmas felfedeznivalók várják. A közös hétvége így nemcsak hasznos, hanem élményekben is gazdag kikapcsolódást ígér az egész családnak. Ráadásul 12 éves korig a belépés ingyenes!

További információ a BabaMama Expóról >> | További információ a Kidexpóról >>

Társasjátékok Ünnepe // Hungexpo Kongresszusi Központ (2026. november 21-22.)

November 21-22-én társasjáték-paradicsommá változik a Hungexpo Kongresszusi Központ tágas csarnoka. A Társasjátékok Ünnepe összehozza a fejlesztőket, a kiadókat, és persze a rajongókat, akik megismerhetik az aktuális trendeket és újdonságokat, 600 asztalnál pedig próbára is tehetik képességeiket.

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Világok harca – Lichter Péter kiállítása // Fiatal Képzőművészek Stúdiója (2026. november 20-ig)

Orson Welles után szabadon dolgozza fel Lichter Péter is a saját, a post-truth, az AI, az éleződő globális konfliktusok és a polikrízist bemutató többcsatornás videóinstallációját és kísérteties kollázsműveit. Maradandó élmény lesz, az biztos!

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A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. november 22-ig)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

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A tetten ért véletlen – René Maltête // Mai Manó Ház (2027. január 17-ig)

Mi történik, ha a hétköznapok legváratlanabb pillanataiban meglátjuk a humort? René Maltête francia fotográfus éppen ezekre a különös, olykor abszurd helyzetekre vadászott, hogy egyetlen képkockába sűrítsen egy egész történetet. November 6-án a Mai Manó házban nyíló A tetten ért véletlen című kiállítás 122 vintázs fotográfián keresztül mutatja be a művész játékos, ironikus és egyben mélyen emberi látásmódját. Párizsi utcaképek, meglepő kompozíciók és finom vizuális poénok bizonyítják, hogy a valóság sokszor a legjobb forgatókönyvíró. Merüljetek el a véletlen és a tudatosan megrendezett jelenetek határán egyensúlyozó képek világában, és fedezzétek fel a mindennapok rejtett költészetét!

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2027. február 28-ig)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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További szuper kiállítások Budapesten:

Lumina Park // Palatinus (egész hónapban)

Egész hónapban vár titeket a Lumina Park, hogy egyenesen Csodaországba repítsen benneteket. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában. Irány a tükör túloldala!

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EGO // Light Art Museum (egész hónapban)

Vannak olyan dolgok, amelyekre garantáltan megéri várni, és a Light Art Museum új kiállítása pontosan ilyen. Az ötödik tárlat, az EGO olyan fontos kérdéseket feszeget, mint hogy mit lehet látni az egyénből kívülállóként, és hogyan befolyásolja mindez az énképet? Valóságos önismereti utazás ez, olyan alkotásokkal, melyek gondolatok ezreit indíthatják el.

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További csodás fénykiállítások Budapesten és környékén:

Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. november 19.)

Bemutatkoznak Erzsébetváros irodalmi ösztöndíjasai // KULT7

Erzsébetváros hetedik alkalommal támogatja ösztöndíjjal a kortárs írókat és költőket, a tiszteletükre szervezett rendezvényen pedig ti is részt vehettek november 19-én. A KULT7-ben az összes idei díjazottal, így Keresztesi Józseffel, Moskát Anitával, Simon Bettinával, Simon Mártonnal, Szécsi Noémivel és Virág Gáborral is találkozhattok, akik az est során felolvasást tartanak a műveikből, amiket Weil András zenei improvizációi színesítenek. Ha mindez nem lenne elég, az esemény teljesen ingyenesen látogatható!

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Borítékolható szerelem // Újpesti Ifjúsági Ház

November 19-én megéri majd Újpest felé venni az irányt, hiszen az Ifjúsági Házban Nyáry Krisztián és Náray Erika idézi fel a magyar irodalom legromantikusabb szerelmi történeteit vagy éppen fájdalmas szakítással végződő, szenvedélyes kapcsolatait. Az esten többek között Örkény István és Nagy Angéla, Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona, Móricz Zsigmond és Simonyi Mária, valamint Karinthy Frigyes és Böhm Aranka levelezéseiből tudhattok meg izgalmas részleteket a legendás szerzők emberi oldaláról és szerelmi életéről.

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Ripoff Raskolnikov Band Unplugged // Vörös Neon

Ripoff Raskolnikov az americana, a blues, a folk és a singer-songwriter hagyományok egyik meghatározó hazai képviselője. Több mint négy évtizede él Magyarországon, dalszerzői világát pedig olyan előadók és zenei hagyományok inspirálták, mint Bob Dylan, Tom Waits vagy a Rolling Stones. Együttese ezúttal egy különleges, unplugged koncerttel tér vissza a Vörös Neonba. A bensőségesebb, duós koncertek hangulatát és a teljes zenekari megszólalást keresztezik ezen az estén.

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Acoustic Umbrella // KAZI

Az Acoustic Umbrella zenekar saját dalokat és feldolgozásokat is játszik a 20. század második felének dalterméséből akusztikus hangszerelésben. Zenéjükben a blues, rock, reggae, latin és jazz elemei keverednek. Keserédes és vidám hangulatok váltják egymást, a zenekar érdekessége a több énekhang és Fekete István kiváló trombitajátéka.

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A Gypo Circus bemutatja: Totál Cirkusz // Fonó

Ez a fellépés nem csupán koncert lesz, hanem dalötleteket veletek szövögető zenei workshop, storytellingel flambírozott dumaszínház, adok-kapok közösségi interakció, egy nyílt próba vendégekkel, s további meglepetésekkel is készülnek.

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Carpenter Brut // Barba Negra

Sci-fi-szerű utazásra invitál november 19-én a Barba Negra! 8 év után tér vissza Budapestre a francia retrowave-legenda, Carpenter Brut, hogy bemutassa új, Leather Temple című konceptalbumát. A neonfényben fürdőző posztapokaliptikus bulin a Health és a VOWWS fokozza az amúgy is forró hangulatot.

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Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. november 20.)

Műjégpálya 100. szezonnyitó

Rengeteg jégsportos bemutatóval, zenei produkcióval és izgalmas programmal várnak titeket péntek estére, hogy együtt indítsátok el a szezont, és méltóképpen ünnepeljétek meg a Műjégpálya 100. születésnapját.

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Barátom, Freddie – Rudi Dolezal, a Queen kedvenc kliprendezője mesél

A Zene Házában 2026 tavaszán nyílt új időszaki kiállításhoz, a Queen-frontember, Freddie Mercury előtt tisztelgő Freddie című tárlathoz kapcsolódik ez a program, amelyben Freddie kedvenc kliprendezője, Rudi Dolezal egy multimédiás felolvasó est keretében emlékezik barátjára, a világ talán leghíresebb frontemberére. A Barátom, Freddie című könyvében feldolgozott kapcsolatukról tudhattok meg még több részletet, kerülhetünk még közelebb a kiállítás főszereplőjéhez. A felolvasás angolul zajlik, amelyet magyar nyelven feliratoznak.

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Bobby Peru // Hunnia

A Bobby Peru zenekar a 2000-es évek underground zenei világát idézi meg, vegyítve azt a populáris rock elemeivel. Dalszövegeik érzékenyen reflektálnak a körülöttük és a bennük lévő világra. Kell a véred, Svájci nyár, Bobby Peru c. dalaik sajátos energiája egyhamar átjárja a koncert közönségét.

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Dire Straits és Bryan Adams tribute // STENK Lelátó

Két koncert egy estén: Dire Straits és Bryan Adams slágerek a WaterMark és Room Service előadásában.

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Nirvana ’89 by Evermind // Muzikum

A Nirvana a Bleach c. bemutatkozó albuma megjelenését követően 1989 őszén elindult első Európa-turnéjára. Az akkor még a hazájában is teljesen ismeretlen zenekar november 21-én, egy keddi napon érkezett meg a rendszerváltás lázában égő Magyarországra. A Petőfi Csarnokban adott koncertjüket azóta is legendák övezik. A debreceni Evermind ezt a koncertet hozza el nektek teljes egészében a Muzikum Klub színpadára.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. november 21.)

Újbuda Bolha az Adaptérben

November 21-én 10 és 13 óra között az Újbuda Bolha programsorozat a következő alkalmához érkezik. A piacnak a Bercsényi utcai Adaptér ad otthont – ott a helyed, ha megválnál néhány régi holmitól és akkor is, ha újakat szereznél költségbarát és fenntartható módon.

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Bach-világegyetem 2.0 // ISON

A nagy sikerre tekintettel ismét megrendezésre kerül Fazekas Gergely zenetörténész egész napos Bach-tematikus előadássorozata az ISON-ban. November 21-én megismerhetitek, milyen volt a legendás zeneszerző viszonya a politikához vagy éppen a kortárs előadóművészeknek, de abba is bepillanthattok, hogyan alkalmazta műveiben a polifóniát. Ha mindez nem lenne elég, az estét a Simon & Garfunkel dalokat játszó DanMark duó koncertje koronázza meg, érdemes lesz hát tovább maradni!

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Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton – vezetett séta

Az Andrássy út nem csak az épületeiről szól, hanem az emberekről is, akik formálták. Egy út, ahol minden lépés egy újabb történetet mesél el, mely nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja – a „magyar Champs Élysées” –, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. A Pestbudai Séták eseményén a város legelegánsabb sugárútjának luxusából és drámáiból kaphattok ízelítőt.

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A termálvíz palotája – a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda felfedezése

November 7-én és 21-én egy teljes órára nyakig merülhettek – ezúttal ugyan csak átvitt értelemben -, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda történetében. A Liget Budapest különleges épületsétáján úgy fedezhetitek fel az ikonikus fürdőpalotát, mint még soha. Megismerkedhettek többek között a Városliget mélyéről feltörő termálvíz és a Széchenyi Fürdő születésének izgalmas, olykor fordulatokban gazdag történetével. A séta betekintést enged a kupolacsarnok művészi világába, a mozaikok és szobrok szimbolikájába.

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Sing & Drink – karaoke kvízest // Scruton VP

November 21-én a zene és a játék találkozik a Scruton VP-ben. Az elmúlt 60 év legnagyobb angol nyelvű slágereivel készülnek: 24 dal, dalonként 4 kérdés és csapatonként egy lehetőség, hogy mikrofont ragadjatok, és plusz pontokat szerezzetek.

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Szaffi x softbloom // Három Holló

November 21-én különleges koncertekkel ünnepli a szuperhold tündöklését a Három Holló: az atmoszférikus, melankolikus, népzenei és pszichedelikus hatásokkal játszó Szaffi és a dreamy soft popban utazó softbloom zenekarok estjén az elengedés és a pillanat tudatos megélése kerül középpontba. Tökéletes program, ha kicsit magatokba szállnátok a zene segítségével!

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Delta Bastards // Füles

Az uruguayi-kanadai Delta Bastards duó energikus fellépésein az amerikai népzene rusztikus koktéljával kínálja hallgatóit, melynek legfőbb összetevői a folk, blues, country és a rockabilly.

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Serbian Freedom Trip // Atno

Pavle Terzić A megismételhetetlen idő meséje című dokuja Belgrád legendás klubkultúráját és a szerb elektronikus zenei szcéna születését villantja fel. Beránt minket a kilencvenes évekbe, amikor a háború, a szankciók és az elszigeteltség közepette a klubok a szabadság, az önkifejezés és az ellenállás szigeteivé váltak. Ezt filmet vetítik le kétszer, közben lesz beszélgetés a rendezővel utána pedig egy reggelig tartó buli következik a korszak meghatározó belgrádi DJ-ivel, valamint DJ Budai-val, aki a szerb techno aranykorában maga is rendszeres vendége volt a szerbiai kluboknak.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. november 22.)

MFÖEK őszi örökbefogadó nap // Dugattyús

Ha érdekel az örökbefogadás, fontolgattad már az ideiglenes befogadást, ha szívesen tudnál meg többet az alapítvány működéséről, vagy egyszerűen csak szeretnéd megismerni az MFÖEK-et és megcsodálni a tündéri kiskutyákat, akkor vasárnap a Dugattyúsban a helyed! A gazdisodni vágyó sztárvendégeken kívül, ahogy már megszokhattátok, lesznek MFÖEK-es támogatói termékek is: táska, pulcsi, kitűző, kulacs – akár karácsonyi ajándéknak is szuperek, a befolyó összeget pedig az alapítvány mentési munkáira fordítják.

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Bolhapiac a soroksári Tündérkertben

A soroksári Tündérkert november 22-én ismét szélesre tárja kapuit a bolhapiacozni vágyók előtt. Ha régóta vadásztok egy-egy különleges retro darabra, jó könyvre vagy játékra, válogassatok kedvetekre a portékákból 9 és 12 óra között!

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Hanukavásár // Óbudai Zsinagóga

November 22-én az Óbudai Zsinagógában minden korábbinál gazdagabb program- és termékkínálattal várja a látogatókat a Hanukavásár. Ez lesz az a remek hangulatú nap, amikor vásározók, kiállítók, kézművesek, kultúremberek, kicsik, nagyok és jobbnál jobb illatok veszik birtokba a zsinagóga grandiózus terét.

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Cifra Palota // Müpa

A Művészetek Palotája vasárnaponként igazi gyerekparadicsommá válik, hiszen idén is megnyílik a Cifra Palota, hogy a 0-12 éves korosztály a családdal együtt, zenésen színesíthesse kreatív és aktív programokkal a hétvégét. A színpadon megjelenő zenés, tánc- és meseelőadások, az Előcsarnok többi területén megrendezett zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok kapcsolódnak a hét témájához és a Müpa más előadásaihoz.

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Marc Chagall varázslatos világa – Éltem a csodát // Rumbach utcai zsinagóga

A november végéhez közeledve látványos, több érzékszervre is ható produkciónak lehettek részesei a Rumbach utcai sinagógában. Marc Chagall festményei monumentális vetítéseken kelnek életre, amit Havas Judit irodalmi, valamint Jávori Ferenc „Fegya” és Gazda Bence zenés betétei tesznek teljessé. A jegyvásárlás már elindult, szóval csapjatok le minél hamarabb a jegyeitekre – ami pedig a kezdést illeti, érdemes lesz a kapunyitást megcélozni, hiszen az ülőhelyeiteket érkezési sorrend szerint foglalhatjátok majd el.

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Szenvedélyes emberek // MOMkult

November 22-én Juhász Anna irodalmár Vámos Miklóssal és Jordán Adéllal beszélget a MOMkultban színházról, irodalomról, családról, nagy döntésekről, és egyéb fontos témákról. A két művészi pálya eltérésének és a személyes hangvételnek hála inspiráló gondolatokból egész biztosan nem lesz hiány.

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BABEL // Nemzeti Táncszínház

November 22-én az Eva Duda Dance Company BABEL című előadása várja a közönséget a Nemzeti Táncszínházban. A hagyományos történetmesélés helyett látványos jelenetekkel, humorral és öniróniával dolgozó produkció a káoszban való eligazodás, az egyensúlykeresés és az egymásnak feszülő érzelmek kérdéseit járja körül. A különleges koreográfiát zene és látványelemek teszik teljessé, a villódzó fényhatások pedig még intenzívebbé teszik az összhatást. Az előadás végső soron arra emlékeztet, hogy a zűrzavar ellenére mindannyian harmóniára vágyunk.

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