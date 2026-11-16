15+ hangulatos adventi vásár Budapesten és környékén 2026-ban

Lassan ünnepi díszbe öltöznek Budapest utcái, hamarosan pedig az első karácsonyi dallamokat is elcsíphetjük, így mondhatjuk, hogy hivatalosan is elkezdődött a karácsonyi visszaszámlálás. Ezzel együtt pedig az adventi vásárok ideje is elérkezett: mutatjuk hát a legszebbeket Budapesten és környékén!

Vörösmarty Classic Xmas (2026. november 13. – december 31.)

Mi sem mutatja jobban a karácsony közeledtét, mint hogy megnyitotta kapuit a Vörösmarty téri karácsonyi vásár! November 13-án a belváros kedvelt találkozóhelye felöltötte ünnepi ruháját, amit természetesen idén is egy hatalmas karácsonyfával koronázott meg. Kövessétek hát a mennyei komfortételek illatát, keresgéljetek kézműves kincsek között, merüljetek el a karácsonyi készülődésben, csöppségeteket pedig ültessétek fel az ingyenes kisvonatra!

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Adventi Ünnep a Bazilikánál (2026. november 13. – 2027. január 1.)

November 13-án végre megnyitott Budapest legendás karácsonyi vására, az Advent Bazilika! A Szent István Bazilika előtti tér ennek megfelelően ismét sercegő finomságok, no meg fűszeres forralt bor illatával telik meg, az élményt pedig a gyönyörű kézműves portékák és az ámulatba ejtő, 3D-s fényshow teszik teljessé. Akár ajándékokra vadásztok, akár csak egy forró itallal melegednétek fel, itt garantáltan átélhetitek a város téli varázsát – nem csoda, hogy a vásárt már többször Európa legszebbjének választották!

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Óbuda Advent (2026. november 27. – december 23.)

Vesszetek el a főváros egyik leghangulatosabb karácsonyi vásárát rejtő Óbuda Adventen november 27. és december 23. között! A vásárt idén is a macskakövekkel kirakott Fő téren tartják meg, ahol a kisvárosi hangulat barokk eleganciával találkozik. Itt minden adott a karácsonyi hangolódáshoz, hiszen többek között gyerekfoglalkozások, diszkó, élőzenés koncertek, bábelőadások és persze lélekmelengető ünnepi ízek várnak titeket. Két gyertyagyújtás között ne felejtsetek el benézni a Mikulás házába!

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Budavári Advent (2026. november 27. – 2027. január 3.)

A Mátyás-templom, a Halászbástya és az egykori Pénzügyminisztérium fenséges épületeinek szomszédságában, a Budavári Palotában várja látogatóit a Budavári Advent, amely történelmi környezettel és ünnepi élményekkel csábítja az érdeklődőket november 27. és január 3. között. Fedezzetek fel egyedi díszeket és kézműves kerámiákat, kóstoljátok meg az ínycsiklandó ünnepi fogásokat, élvezzétek a lendületes táncelőadásokat, és csatlakozzatok a meghitt vasárnapi gyertyagyújtási ünnepségekhez!

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Újpest Advent (2026. november 28. – december 23.)

Advent első vasárnapjától ismét felgyúlnak az ünnepi fények Újpest főterén! Az ikonikus, eklektikus szecessziós stílusú Városháza mesebeli hátteret biztosít a hangulatos vásárnak és az ingyenes jégpályának, valamint a szintén díjmentesen látogatható koncerteknek. Sőt, december 6-án még a Mikulással is találkozhattok, ha pedig jótékonykodnátok, a cipősdoboz-akció keretében megtehetitek. Ragadjatok hát magatokhoz egy pohár gőzölgő forralt bort, és merüljetek el észak-Pest legszebb karácsonyi helyszínében!

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Advent Szentendrén (2026. november 28. – 2027. január 7.)

Budapesttől karnyújtásnyira szintén varázslatos karácsonyi élmények várnak, hiszen hamarosan Szentendre barokk városközpontja is megtelik egy hangulatos vásárral. Napközben érdemes útba ejteni a Karácsony Múzeumot, ahol nosztalgikus karácsonyfadíszeket csodálhattok meg. Ezután lepjétek meg magatokat egy adag sült gesztenyével, kenyérlángossal vagy fahéjas cukorral meghintett kürtőskaláccsal, az est leszálltával pedig gyűljetek össze a városi koszorúnál a vasárnapi gyertyagyújtásra, és hagyjátok, hogy magukkal ragadjanak a pezsgő esti koncertek!

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Még több karácsonyi vásár Budapesten 2026-ban:

Adventi vásárok Budapest környékén 2026-ban:

Készülődjetek az ünnepre kreatív kalendáriumokkal: