Téli varázs: 5 romantikus szálláshely a meghitt pillanatokhoz

Ahogy beköszönt a hideg idő, és egyre inkább felpörög az év végi hajtás, különösen jól tud esni a mindennapok rohanásában egy romantikus elvonulás. Ehhez nem is kell más, mint egy kis kiruccanás és egy hangulatos szálláshely, ahol a közös bekuckózás és a nyugalom tökéletes alkalmat teremtenek arra, hogy lelassítsatok és meghitt élményeket gyűjtsetek. (x)

Hazai Provence

A Balaton-felvidék lankái között, Kapolcs szívében egy kis provence-i hangulatú menedék várja azokat, akik a téli hónapokban is romantikus kikapcsolódásra vágynak. A Hazai Provence 11 egyedi hangulatú boutique szobája meghitt környezetet teremt a lelassuláshoz, egyes szobákban pedig privát pezsgőkád vagy infraszauna is gondoskodik a kényeztetésről. A wellnessrészlegen fűtött jacuzzi és finn szauna segít átmelegedni, a 84 Bisztróban pedig szezonális, helyi alapanyagokból készült fogások és balatoni borok teszik teljessé az élményt. A Hazai Provence évfordulókra, születésnapokra, Valentin-napra vagy egy téli hétvégi kikapcsolódásra is tökéletes választás lesz idén télen.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84. | Weboldal

Carlton Hotel Buda Castle****

Nem kell messzire utaznotok, ha egy kis romantikára és közös kalandokra vágytok, hiszen Budapest télen egészen új arcát mutatja, különösen a budai Vár környékén. A Carlton Hotel Buda Castle**** remek választás, ha a városnézést kényelmes pihenéssel kombinálnátok. Innen néhány perc alatt elérhető a Lánchíd, a Duna-part és a Várnegyed, ahol a hideg hónapokban különösen hangulatos sétákat tehettek. Az ünnepi fények felfedezéséből visszatérve kényelmes szoba és bőséges reggeli vár, de akár pezsgővel és romantikus bekészítéssel is meglephetitek egymást.

1011 Budapest, Apor Péter utca 3. | Weboldal

Keszeg44 Vendégház

A Tisza partján fekvő Keszeg44 Vendégház télen is tökéletes menedéket kínál, ha egy kis nyugalomra és feltöltődésre vágytok, távol a város zajától. A bekészített forralt bor hozzávalóival és a fűtött jakuzzival már érkezéskor megalapozhatjátok a meghitt hangulatot, napközben pedig hosszú sétákat tehettek a folyóparton, vagy ellátogathattok a közeli termálfürdőbe. A grillező és a könyvekkel teli polc pedig gondoskodik a kellemes, kuckózós estékről, így akkor sem fogtok unatkozni, ha egész nap a szálláson maradtok.

6060 Tiszakécske, Keszeg utca 44. | Weboldal

Treehouses Noszvaj

Van valami egészen különleges abban, amikor a téli erdő csendjét csak a madarak csiripelése töri meg, ti pedig egy hangulatos lombház melegéből csodálhatjátok a téli természetet. Noszvajon, a Bükk ölelésében mesebeli, skandináv hangulatú fakuckók kínálnak tökéletes búvóhelyet egy romantikus hétvégéhez. A Treehouses Noszvaj különleges lombházainak köszönhetően panorámás, fűtött jakuzziban vagy a szaunában melegedhettek fel, a reggeli bekészítésnek hála pedig a napindítás miatt sem kell aggódnotok. Itt a bekuckózásé, a közös pillanatoké és a lassulásé a főszerep, így szuper választás a téli elvonuláshoz.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22. | Weboldal

Mimosa Vendégház

A zalai dombság ölelésében megbúvó Mimosa lombház tökéletes menedék, ahol magatok mögött hagyva a mindennapok pörgését, kettesben, egymásra hangolva tölthettek el minőségi időt. Kiránduljatok a közeli túraútvonalakon, erdőfürdőzzetek a jakuzziban ülve, majd plédekbe burkolózva egy forró tea mellett beszélgessetek nagyokat. Az igazi hygge életérzést nyújtó házban a nagy üvegfelületeknek köszönhetően megszűnik a határ a bent és kint között, így rossz idő esetén sem érzi az ember bezárva magát. Ha az év végi hajrában már nem jut időtök pihenésre, akkor ajándékozzátok meg magatokat karácsonyra Mimosa ajándékutalvánnyal, hogy elvonulhassatok egy év eleji feltöltődésre!

8928 Nemeshetés, Toldi Miklós utca 4. | Weboldal

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