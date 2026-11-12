6 különleges program és látnivaló, ami az idén 40 éves Macskafogó előtt tiszteleg

Szinte hihetetlen, de idén pontosan 40 éve, hogy bemutatták a máig töretlen népszerűségnek örvendő Macskafogót. Budapest mellett számos nagyváros méltóképp ünnepli a jeles évfordulót, különleges programok és látnivalók idézik meg Grabowski és a patkányok kalandos történetét.

Macskafogó40 – A kiállítás // Pannonia Studio (egész hónapban)

A Macskafogó felejthetetlen karakterei, poénjai és zenéi az 1986-os bemutató óta generációkat kötnek össze. A jubileum alkalmából ingyenes, interaktív kiállítás nyílt az egykori Pannónia Filmstúdió épületében, ahol a rajongók közelebbről is megismerhetik Grabowski és a macskaszindikátus kalandos történetének kulisszatitkait. A tárlaton eredeti, kézzel festett celluloidok, karakterrajzok, filmes relikviák és korabeli tárgyak várják a látogatókat, de Ternovszky Béla egykori íróasztalát és Mr. Teufel irodájának rekonstruált részletét is szemügyre vehetjük.

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Macskafogó-láz és Ternovszky Béla Balatonkenesén (2026. november 13.)

Ha még nincs programotok péntekre, vegyétek a Balaton felé az irányt, hiszen délután nem más, mint Ternovszky Béla lesz a Balatonkenesei Művelődési Ház vendége. Az interjú során természetesen szóba kerülnek majd a kulisszatitkok, ami az alkotás történetéről, a forgatás izgalmairól és természetesen a rajzfilmkészítés varázslatos világáról is elárul majd érdekességeket. Az eseménynek azonban itt koránt sincs vége: a beszélgetést természetesen filmvetítés követi, majd egy izgalmas kvízjátékban mérettethetitek meg magatokat.

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Jubileumi filmvetítés a Bem moziban (2026. november 27.)

A kerek évforduló alkalmából ismét műsorra tűzi a Macskafogót a Bem mozi, így november 27-én magyar szinkronnal, angol felirattal nézhetitek meg Ternovszky Béla kultikussá vált rajzfilmjét. Ha nem szeretnétek lemaradni a vetítésről, a jegyvásárlással nem árt sietnetek, hiszen bizonyára sokakat érdekelni fog majd az esemény. A helyfoglalás ebben az esetben is érkezési sorrendben történik.

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Macskafogó40 – Egy kultfilm születése // több helyszínen (decemberben)

A Partizán új dokumentumfilmje a magyar animáció legnagyobb kultfilmjének kulisszái mögé néz. Hazánk mozijaiban akár a premier előtti vetítésekre is beülhettek, hiszen decemberben Szegeden, Pécsen, Debrecenben és persze a fővárosban is bemutatják az egész estés filmet, amelyből kiderül, hogyan született meg a Macskafogó, és milyen szerepet játszott a film történetében a cenzúra, a finanszírozás és a korabeli kultúrpolitika. A vetítés még a legnagyobb rajongóknak is tartogat meglepetéseket, hiszen szó lesz a több százezer képkockát igénylő animációs munkáról, a kimaradt jelenetekről, sőt, még az eredeti szinkronszínészek is megszólalnak!

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Macskafogó40 street art Budapest belvárosában

Újabb mérföldkőhöz érkezett 0036mark, az ismert utcai gerillaművész: elkészítette eddigi legnagyobb köztéri alkotását, amely a Partizán Macskafogó 40. születésnapjához kapcsolódó projektjének keretében született. Az alkotó számára különösen személyes jelentőséggel bír a pasteup, vagyis ragasztott technikával készült alkotás, hiszen éppen a legendás magyar rajzfilmhez kötődik az első műve, amelyet annak idején az utcára vitt. Az alkotás így a városi művészet eszközeivel, új kontextusba helyezi a magyar animáció egyik kultikus művét. A remekművet a Károly körúton keressétek!

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Macskafogó tűzfalfestmény a Szigony utcában

A VIII. kerületi Szigony utcában járva is Macskafogó tematikájú köztéri alkotásra lehettek figyelmesek. A 8. szám alatt a Színes Város csapatának falfestményét csodálhatjátok meg, amiről természetesen a film valamennyi karaktere visszaköszön. A mintegy 600 négyzetméteren elterülő, hatalmas alkotás azonban nemcsak a méretével, hanem élénk színeivel is kitűnik a szürke társasházak közül, hogy egy kis vidámságot csempésszen az erre járók mindennapjaiba. Ha tehetitek, feltétlen ejtsétek útba a nem mindennapi remekművet!

1083 Budapest, Szigony utca 8.

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Kiemelt fotó: Farkas András