Ingyenes portréfotózáson örökíti meg a pillanatot az elismert fotóművész Budapesten

Idén novemberben különleges művészeti programmal találkozhatnak a Rákóczi téri Vásárcsarnok látogatói: Pálos György Balázs Béla-díjas fotóművész személyesen készít portrékat az érdeklődőkről. A nyilvános fotózáson bárki részt vehet, ráadásul az elkészült fekete-fehér felvétel egy példányát emlékbe is hazaviheti.

A kezdeményezés a Művészet a piacon című kulturális kísérlet része, amelynek keretében október 17-én nyílt meg Pálos György Portrék című kortárs fotókiállítása a Rákóczi téri Vásárcsarnokban.

A projekt célja, hogy a művészet kilépjen a hagyományos kiállítóterekből, és a mindennapi élet természetes részévé váljon. A piac ugyanis nem csupán a bevásárlás helyszíne: találkozások, beszélgetések és emberi történetek színtere is egyben.

A művészeti kísérlet november 7-én, szombaton 10 órától folytatódik, Pálos György pedig a helyszínen várja azokat, akik szívesen lennének portréalanyok. A portréfotózás nyilvános, a részvételhez nem szükséges előzetes jelentkezés, az elkészült fekete-fehér fotóból pedig minden résztvevő kap egy példányt ajándékba.

Bővebb információt ide kattintva, a Facebook-eseménynél találtok.

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