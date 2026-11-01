Születésnapi nyitóhétvégével indítja a szezont az idén 100 éves Városligeti Műjégpálya

Különleges születésnappal indul az idei korcsolyaszezon a Városligeti Műjégpályán: november 20-án ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a főváros egyik legkedveltebb téli találkozóhelye.

Bár a Városligetben már az 1800-as évek óta hódolnak a korcsolyázás szerelmesei ennek a téli sportnak, a gépesített jégpálya éppen száz éve készít jeget.

1926-ban jelentős modernizáción esett át a korcsolyapálya: a vagyonosabb budapesti polgárok és klubtagok támogatásával megvalósult a korszerű hűtéstechnika kiépítése, így megnyílt Európa második, versenyek rendezésére is alkalmas műjégpályája. A beruházás részeként a Korcsolya Csarnokot is kibővítették, ifj. Paulheim Ferenc építész vezetésével.

A tervek szerint november negyedik hétvégéjén nyitja meg a szezont a 100 éves jégpálya, a jubileumi alkalomból november 20. és 22. között jégsportos bemutatókkal, zenei produkciókkal és izgalmas programokkal készülnek a szervezők.

Fontos, hogy a november 20-i dátum egyelőre tervezett, a nyitás az időjárástól és a jégkészítés körülményeitől is függ.

Az ünnepi szezonnyitó részletes programját és a jegyinformációk folyamatosan frissül az esemény Facebook-oldalán.

Még több kaland novemberre: