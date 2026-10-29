60+ fantasztikus program Budapesten novemberre, az ősz utolsó hónapjára

Az ősznek ugyan hamarosan vége, érdemes kihasználni a november minden napját, hiszen ez a hónap is megannyi szuper élményt tartogat, akár kiállításra, koncertre, lebilincselő előadásokra vagy workhopokra mennétek.

Tovább élő mintázatok // Ráth György-villa (egész hónapban)

Az Iparművészeti Múzeum és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös tárlata a mester-tanítvány kapcsolódásokat és a közös alkotás örömét helyezi középpontba kilenc trión keresztül. A tárlat rávilágít arra, hogyan öröklődik tovább a tapasztalat és a gondolkodásmód generációkon keresztül, és hogy milyen szerepe van az együtt töltött időnek, az alkotók személyes viszonyrendszerének, a figyelemnek, az elfogadásnak vagy éppen a konfliktusoknak a csoportmunkában.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (egész hónapban)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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Lumina Park // Palatinus (egész hónapban)

Egész hónapban vár titeket a Lumina Park, hogy egyenesen Csodaországba repítsen benneteket. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában. Irány a tükör túloldala!

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításán, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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EGO // Light Art Museum (egész hónapban)

Vannak olyan dolgok, amelyekre garantáltan megéri várni, és a Light Art Museum új kiállítása pontosan ilyen. Az ötödik tárlat, az EGO olyan fontos kérdéseket feszeget, mint hogy mit lehet látni az egyénből kívülállóként, és hogyan befolyásolja mindez az énképet? Valóságos önismereti utazás ez, olyan alkotásokkal, melyek gondolatok ezreit indíthatják el.

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Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (egész hónapban)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert is fényekbe burkolódzik, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

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Tök jó Fesztivál // Városliget (2026. november 1-ig)

November elsején még vár titeket a Budapest Feszt szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes tökfesztivál a Városligetben. A Tök Jó Fesztiválon többek között Rakonczai Imre és Mohamed Fatima koncertjeit élvezhetitek, a kicsiket pedig ezen kívül vidámpark, tökfaragás, meseelőadások és őszi csodavilág várja. Ha mindez nem lenne elég, halloween alkalmából ráadásul boszorkányok, szellemek és hátborzongató meglepetések veszik be a Műjégpálya területét, de még a jelmezversenyre is benevezhettek – programokból és felejthetetlen családi élményekből tehát biztos nem lesz hiány!

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Tökös dekor őszi ízekkel – workshop és vásár a Lizsében (2026. november 1.)

November 1-jén a Lizsé különleges workshopra invitál, ahol a kreativitás, a szezonális finomságok és az őszi hangulat találkoznak. Az érdeklődők 11 és 15 óra között, egy másfél órás workshop keretében készíthetnek tökös dekorációkat otthonra. Az alkotás mellé persze lélekmelengető kényeztetés is jár, hiszen a workshop résztvevőit a belépő mellé pumpkin spice lattéval vagy forró csokival kínálják. A programhoz dekorvásár is kapcsolódik, így készen is beszerezhettek néhány egyedi darabot. A kézműveskedés mellett kóstoljátok meg a sütőtökös pizzát, a chilis sajtnuggets-es hamburgert és a gesztenyepürét is!

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Extázis – Uncut közönségtalálkozó // Bem Mozi (2026. november 3.)

Különleges eseménysorozattal készül a Bem Mozi a száraz novemberre: a Kék Pont Alapítvánnyal együttműködve minden héten tematikus filmvetítéssel várnak titeket, amit egy interaktív beszélgetés követ. November 3-án a nagy sikerű Extázis Uncut című film lesz terítéken, majd a vetítés után a készítőknek is feltehetitek kérdéseiteket.

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Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség – Komár Sabrina kiállítása // Pikszis (2026. november 3-28.)

Szinte az egész hónapban megtekinthetitek Komár Sabrina önálló kiállítását a Pikszisben. „Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség” című rendhagyó sorozat egyfajta belső lenyomat, ami feltárja az Én megfoghatatlan változásait és szétesését. Az egyszerre személyes és mindenki által átérezhető tárlat igazi csemege azoknak, akik kortárs képzőművészetet csempésznének a hideg novemberi napokba.

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Hirtelen ősz lett… – Jákli Zoltán kiállítása // Barabás Villa Galéria (2026. november 3-tól)

Igazi őszi kiállítással vár titeket a Barabás Villa Galéria novemberben: Jákli Zoltán kiállítása a természet és az évszakok változását, valamint az ezzel gyakran párosuló melankóliát, békét és elmélkedést hozza el nektek. Remek lehetőség, ha egy kicsit lelassulnátok!

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MÚZEUM+: Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében // Magyar Nemzeti Galéria (2026. november 4.)

November 4-én minden a női alkotóerőről fog szólni a Magyar Nemzeti Galériában, hiszen a MÚZEUM+ eseményén az Elhivatottak című, női művészeket középpontba állító tárlatot ismerhetitek meg közelebbről rendhagyó vezetések, előadások és egy kerekasztal-beszélgetés keretében. A program során egy zenés-irodalmi produkciót is élvezhettek, valamint a Művészet és spiritualitás című, Antoni Tàpies műveit bemutató tárlatot és az állandó gyűjteményt is megnézhetitek, de akár ti is alkothattok. Ha mindez nem lenne elég, az eseményen a finom borok és különleges teák sem maradnak el!

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Kedves bópeer…! // Vígszínház (2026. november 4.)

Déry Tibor kisregénye visszatért idén ősszel a Vígszínházba, ezúttal Zsótér Sándor rendezésében, a főszerepben Méhes Lászlóval. A cselekmény egy apa-fia konfliktust bont ki: amikor az idősödő író hazahívja a fiát, és utóbbi felesége is megjelenik Flórisnál, a kezdeti ellenszenv helyét egy idő után átveszi a fiatal lány iránt érzett rajongás. Az após – vagyis beau-père, azaz „bópeer” – példája kendőzetlenül a nézők elé tárja azokat a fizikai és lelki terheket, melyet idős korban tapasztal meg az ember, a Házi Színpad intim tere pedig tökéletesen illik mindehhez. Figyelem, az utolsó jegyek keresik a gazdájukat!

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Glam rock #2.: Queen | Rock and Roll Szabadegyetem // Zene Háza (2026. november 4.)

Már negyedik éve idézi meg havi rendszerességgel a legnagyobb rockikonokat a Rock and Roll Szabadegyetem. A november 4-i alkalmon a glam rock legfontosabb zenekara, a Queen kerül sorra. Rajongóknak kihagyhatatlan program!

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Könyv és ruha cserebere // ELTE BTK (2026. november 5.)

November 5-én az ELTE BTK kampusza megtelik zenével és pozitív energiákkal, ami nem jelenthet mást, mint hogy eljött a kincsvadászat ideje! Egyszerűen adjátok le megunt könyveiteket és ruháitokat a tanszéken, majd vessétek bele magatokat az aranyat érő kincsek végtelen halmazába!

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Társasjátékest és ékszerkészítés a Bolygóban (2026. november 5.)

Készítettetek már magatoknak ékszert? A Bolygóban erre is lehetőségetek lesz november 5-én! Az esemény ráadásul ingyenes, de nem árt időben regisztrálni, hiszen a gyöngyből és a férőhelyből is korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.

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Marxtőkéje // Nemzeti Színház (2026. november 6.)

A Marxtőkéje Karl Marx ellentmondásos életéből és Friedrich Engelsszel közösen formált gondolataiból indul ki, majd vezet el napjainkig. Hogyan válhatott A tőke a 20. század történelmét meghatározó ideológiák egyik alapjává? És miért vitatkozunk Marx örökségével még ma is? A Nemzeti Színház előadása nem egy száraz történelemóra: groteszk humorral, bohózati elemekkel és erős színpadi képekkel beszél szabadságról, hitről, családról, közösségről és ideológiákról. Provokatív, játékos és helyenként kegyetlen tragikomédia, azaz egy különös haláltánc arról, hogyan formálják az eszmék a világunkat.

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A tetten ért véletlen // Mai Manó Ház (2026. november 6-tól)

Hamarosan új tárlattal várja a látogatókat a Mai Manó Ház: november 6-tól René Maltête több mint 120 vintázs fotográfiáját csodálhatjátok meg. A 20. század második felére jellemző street photography egyik legjelentősebb francia művésze a hétköznapok elsőre talán átlagosnak mondható pillanatait ragadta meg, majd egy addig szokatlan, friss nézőpontból mutatta meg a mindennapok valóságát, amiből most ti is ízelítőt kaphattok.

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Genesis Budapest // Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom, Bakáts tér (2026. november 6-tól)

November 6-tól egészen káprázatos audiovizuális fényvetítésnek lehettek szemtanúi Budapesten. Már a helyszín sem mindennapi, hiszen a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plébániatemplomban kelnek életre az alkotások: a mintegy 30 perces immerzív élményben fények, színek és vetített képek táncolnak az épület falain, hogy egészen új perspektívából meséljék el a világmindenség születésének történetét. Kihagyhatatlan látványosság az ünnepekhez közeledve!

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Világok harca – Lichter Péter kiállítása // Fiatal Képzőművészek Stúdiója (2026. november 6-20.)

Orson Welles után szabadon dolgozza fel Lichter Péter is a saját, a post-truth, az AI, az éleződő globális konfliktusok és a polikrízist bemutató többcsatornás videóinstallációját és kísérteties kollázsműveit. Maradandó élmény lesz, az biztos!

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Vegan Summit // Europa Event Center (2026. november 7.)

Ünnepeljük együtt a Vegán Világhónapot Európa legnagyobb vegán csúcstalálkozóján! Egy teljes napon át tanulhattok elismert szakértőktől, vegán hírességektől, sportolóktól és gasztroarcoktól. Edukatív előadások, inspiráló beszélgetések, interaktív workshopok, látványos főzőshow-k várnak rátok. Ezentúl több tucat etikus márka vár titeket kóstolókkal, terméktesztekkel, kedvezményekkel és nyereményekkel. Ha egy elfogadó közegben szeretnétek tudatos és empatikus emberekkel kapcsolódni, akkor itt a helyetek. Minden résztvevőt egy ajándékokkal teli üdvözlőcsomaggal és egy vegán ebéddel várnak.

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Budafoki Pincejárat (2026. november 7.)

November elején is érdemes lesz Budapest Bornegyede felé venni az irányt, hiszen ezúttal is remek programok, kóstolók, kézművesvásár és kulisszatitkok várják az érdeklődőket. A Budafoki Pincejárat november 7-én ismét megnyitja kapuit, a látogatók pedig nyakig merülhetnek Budapest Bornegyedének varázslatos, föld alatti világában. A nap fénypontjaként a Katona Borház fergeteges, 30. születésnapi bulival várja a borbarátokat, de emellett számtalan izgalmas program, pinceséta, gasztronómiai élmény és kulturális csemege is a negyedbe csalogat.

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Ha további programokra is kíváncsiak vagytok:

Halloween Run // Kőbányai pincerendszer (2026. november 7.)

November 7-én a kőbányai pincerendszer sötét járatait rémalakok, sejtelmes fények és hátborzongató hangok lepik el! A Halloween Run 2026 különleges futókalandra hívja a borzongás és a mozgás szerelmeseit. A 3, 4, 7, 14 és 21 kilométeres távok mellett rövidebb családi futamok és 8 kilométeres Ötpróba túra is várja a résztvevőket, ahol jelmezek, rémisztő meglepetések, jelmezverseny és egyedi befutóérmek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A helyek száma korlátozott, szóval nevezzetek időben, nehogy lemaradjatok Budapest egyik legkülönlegesebb halloweeni sportélményéről!

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Ha méltóképp ünnepelnétek a halloweent:

World Press Photo 2026 // Biodóm (2026. november 8-ig)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (2026. november 8-ig)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

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Bach x Pilinszky // ISON (2026. november 8.)

Elsőre talán meglepő párosítás, ám Saiid hangja és Wunderlich Márton hegedűjátéka gondoskodik róla, hogy a különböző stílusok fantasztikus fúzióvá alakuljanak november 8-án, az ISON-ban. Remek lehetőség, hogy új oldalát ismerhessük meg a dallamoknak és a szövegrészleteknek, a műfajok átívelésének!

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Gellérthegyi futballmesék – vezetett séta (2026. november 8.)

Futballtörténetek a Gellért-hegyen? Bizony ám! A fociról ugyan elsőre a stadionok, meccsek, gólok és a nagy nevek jutnak az ember eszébe, a Budastep rendhagyó sétáján megismerhetitek, milyen futballtörténeteket őriz a Citadella és környéke. Ha szereted az irodalmat, a történelmet, az építészetet, és a foci sem hagy hidegen, akkor november 8-án vár Rejtő, Karinthy, Grosics, Bozsik, az Aranycsapat és a lenyűgöző panoráma a Gellért-hegy tetején.

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A Nyugat titkos története // Zene Háza (2026. november 11.)

Sallai Lászlót több zenekar tagjaként is ismerhetitek, ám azt már kevesen tudják, hogy végzettsége magyar-történelem szakos tanár. Másfél éve A Nyugat titkos története címmel útjára indította rendhagyó zenés irodalomóráját, melyet legközelebb november 11-én a Zene Házában hallgathattok meg.

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A pillangók szabadok // Art-Színtér (2026. november 12.)

Sokan nem is tudják, hogy Leonard Gershe népszerű vígjáték-drámája nem a filmvásznon, hanem színpadon, 1969-ben debütált. Sőt, a magyar közönség is megtekintheti most színházban, legközelebb november 12-én! A pillangók szabadok két fiatal találkozását festi fel: bár Jillt és Dont eleinte elválasztja a new york-i albérletük között húzódó fal, később egymásba szeretnek. Amikor pedig megjelenik Mrs. Baker, Jill anyja, az együtt töltött idő mindhármuk életét gyökeresen megváltoztatja. A karaktereket Hegyi Barbara, Szántó Balázs és Mosolygó Sára interpretációjában, az ikonikus filmkockákat pedig Csiby Gergely rendezésében, egyfelvonásosként láthatjuk viszont az Art-Színtérben.

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Filozófiai konzultáció – Kérdezz egy filozófust! // Ladó Galéria (2026. november 12.)

November 12-én a Klauzál téri Vásárcsarnok karzata modernkori agórává változik: a piac négy sarkában négy filozófus várja azokat, akik szeretnének új nézőpontokat megismerni egy őket foglalkoztató kérdéssel kapcsolatban. A rendhagyó, ingyenes eseményen bárki feltehet egy fontos kérdést, és négyszemközt beszélgethet róla egy hivatásos filozófussal. Ha tehát van egy kérdésetek, amin már régóta rágódtok, itt a lehetőség, hogy feltegyétek egy professzionális gondolkodónak!

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Nagy zenészek, nagy szerelmek – Bősze Ádám előadása // Eötvös10 (2026. november 12.)

Bősze Ádám neve bizonyára minden zenerajongó számára ismerősen cseng: november 12-én, az Eötvös10-ben pedig újra lehetőség nyílik részt venni népszerű eseménysorozatán. A zenetörténész aznap este Leonard Bernstein magánéletéről mesél, sok-sok képpel, videóval és persze zenével kísérve.

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Két hétfő emléke // Pesti Színház (2026. november 13.)

Kevesen tudják, de írói pályáját megelőzően Arthur Miller fiatalkorában egy autóalkatrész-raktárban tevékenykedett. Az ott szerzett élményei hívták életre a Két hétfő emléke című egyfelvonásost, melynek ifjú hőse pont úgy keresi a lehetőséget a kitörésre, mint ahogy azt egykor a világhírű drámaíró is tette. Álmok, melyeket a dolgozók dédelgetnek, titkos remények, melyek megszínesítik a hétköznapi szürkeséget… A „patetikus komédia” a Pesti Színházban november 13-án, Fehér Balázs Benő rendezésében, Rudolf Péter, Wunderlich József, Kern András és sok más kiváló művész játékával kerül bemutatásra. Érdemes sietni a jegyvásárlással, hiszen az előadásra az utolsó belépők pörögnek!

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12. SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál // Eötvös10 (2026. november 13-16.)

Különleges moziélményben lehet részetek, ha november 13. és 16. között ellátogattok az Eötvös10-be, hiszen idén ismét megrendezik a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület filmünnepét, a SPEFI Filmfesztivált. Hazánk egyetlen kifejezetten a fogyatékossággal élő filmes alkotóinak szóló rendezvényét ezúttal is lebilincselő szakmai beszélgetésekkel, panelprogramokkal és kulturális eseményekkel színesítik a vetítések mellett, így már egészen biztosan megéri megváltani a jegyeiteket erre az egészen egyedülálló rendezvénysorozatra.

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Reneszánsz x Beatles: Poptörténeti időutazás és karaoke // MOMkult (2026. november 14.)

Hogy mégis mi a közös a 16. századi pikáns reneszánsz madrigálokban és a liverpooli négyes világhírű slágereiben? Sokkal több, mint ahogy azt első hallásra hinnénk! A Danubia Zenekar november 14-én a MOMkultban nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy egyesítse ezt a két világot, mely látszólag távol áll egymástól. Ott Rezső zseniális átdolgozásainak hála fültanúi lehetünk annak, ahogy a Help!, a Michelle vagy a Yesterday észrevétlenül egybeolvad VIII. Henrik, Lassus és Dowland legendás dallamaival. Egy olyan egyedülálló zenei időutazásra számíthatunk, mely során a korhű elegancia és a poptörténelem legnagyobb slágerei kéz a kézben járnak. És ami a legjobb, hogy a koncert második felében pedig szimfonikus zenekari karaoke várja a közönséget – az biztos, hogy ezt a különleges élményt sokáig fogjuk emlegetni, annyira felejthetetlen lesz!

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Bolygóbarát Budapest – vezetett séta (2026. november 14.)

November 14-én egy kellemes, őszi, budai séta alkalmával egy igazán fontos téma kerül főszerepbe a Sétaműhely eseményén. Érdemes lesz velük tartani ezen a szombat délutánon, hiszen számtalan érdekesség mellett azt is megtudhatjátok például, hogyan élhettek költséghatékonyan és egészségesebben. A Bartók Béla út jövőtudatos üzleteinek, kávézóinak és galériáinak példáján keresztül ugyanis megismerhetitek a nagyvárosi lét fenntarthatóbb oldalát.

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Séta közben csodáljátok meg az őszi fővárost:

Gyertyafény Expressz (2026. november 14.)

Márton-nap alkalmából lakomával egybekötött utazásra indulhattok november 14-én. A Nyugatiból induló, egészen Párkányig közlekedő vacsoravonat főszereplője természetesen a liba lesz, de akár vegetáriánus vagy „libamentes” opciókat is választhattok, miközben a Dunakanyar látványát élvezitek.

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Karikó // Átrium (2026. november 14.)

Az EgyÉletem Produkció idén novemberben nem kisebb dologra vállakozik, mint hogy Karikó Katalin életútját vigye színre. Mindez a világhírű kutató, biokémikus Áttörések című könyve alapján, az Átriumban valósul meg, a laborköpenyt pedig Udvaros Dorottya ölti magára. A monodráma során a kisújszállási vályogháztól egészen a Nobel-díjig követhetjük a kutató útját, mely az emberfeletti munka, valamint az átütő siker mellett jó pár visszautasítással, kudarccal is járt. Az előadást Olasz Renátó rendezi – a november 14-i nyilvános főpróbára elérhető még néhány jegy!

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Leszámolás a filmzenével: A Zenegyűlölő // Budapest Kongresszusi Központ (2026. november 15.)

Létezik olyan ember a Földön, aki szívből utálja a Harry Potter, a Volt egyszer egy vadnyugat vagy éppen A Gyűrűk Ura ikonikus dallamait? Létezik, és még csak nem is fogja vissza magát! A Danubia Zenekar hatalmas sikerű szériájának zárófejezetében újból lecsap A Zenegyűlölő haragja: Janklovics Péter ezúttal a mozitörténet legnépszerűbb filmzenéire engedi rá gátlástalan humor-pörölyét. A szimfonikus stand-up során a James Bond-témáktól a Dallasig, a Keresztapától a Vukig semmi sem szent. Miközben a Danubia Zenekar Hámori Máté vezényletével életre kelti a kultikus filmzenéket, Janklovics éles humorral és váratlan fordulatokkal szedi ízekre a hallgatóság kedvenceit. Az egyedülálló élmény során könnyfakasztó nevetésből és szimfonikus filmklasszikusokból sem lesz hiány.

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Könnyű nekem a föld // Erzsébetligeti Színház (2026. november 15.)

Biró Zsombor Aurél íróként már öt színdarab ősbemutatóját is jegyzi, legutóbbi pedig az Orlai Produkcióval együttműködve, Máté Gábor rendezésében debütált – hangos sikerrel. A Könnyű nekem a föld egy család történetét járja körbe, Magyarországtól 1307 kilométerre: Csongor ugyanis Dániában próbál boldogulni, az elvárások elől menekülve. Az ízig-vérig kortárs darab olyan témákat feszeget, mint a coming out, a generációk közt húzódó konfliktusok és a migráció kérdése, és bár novemberben a Szkéné Színházban már nem, az Erzsébetligeti Színházban, vendégjátékként még megtekinthetjük Budapesten.

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23. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál // több helyszínen (2026. november 16-25.)

November 16. és 25. között újra megtelik Budapest és hét vidéki város a legizgalmasabb dokumentumfilmekkel. A 23. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál idén több mint 80 filmmel érkezik. Az idei mottó, a „Hiszem, ha látom?” a deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált tartalmak korában különösen aktuális kérdést tesz fel: hihetünk-e még annak, amit látunk? A programban roma történetek, az ökológiai válság, az ukrajnai háború, politikai radikalizálódás, a mentális egészség is vászonra kerül. A vetítéseket közönségtalálkozók, beszélgetések és szakmai programok kísérik.

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Kávéháztól a Balettintézetig: A Drechsler-palota története // Eötvös10 (2026. november 17.)

Katona Csaba történész előadása az Andrássy út egyik ikonikus épületének történetét boncolgatja a Eötvös10-ben. Ha érdekel, hogyan épült fel a palota, és hogyan működött a kávéház, majd a Balettintézet, itt a helyed! Az egyébként is igen kedvezményes jegyet terézvárosiak még jutányosabb áron kaparinthatják meg, míg tagsági kártyával teljesen ingyenesen látogathatjátok az eseményt.

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A hosszú élet titka // 6szín (2026. november 17.)

Hol nevettető, hol keserédes, hol egyenesen abszurd jelenetek szemtanúi lehetünk november 17-én a 6színben, miközben a hosszú élet titkáról is lehull a lepel. Rényi Ádám tizenhat novelláját Enyedi Évával együtt vitte színre: mindegyik a 20-21. században, Magyarországon játszódik, így akár magunk is szerepelhetnénk a történetekben. A hősöket és antihősöket ugyanakkor négy színművész, Balla Eszter, Ecsedi Erzsébet, Márton András és Mohai Tamás kelti életre, így az előadás nevetésben és könnyekben is gazdag, igazán felejthetetlen lesz.

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Carpenter Brut // Barba Negra (2026. november 19.)

Sci-fi-szerű utazásra invitál november 19-én a Barba Negra! 8 év után tér vissza Budapestre a francia retrowave-legenda, Carpenter Brut, hogy bemutassa új, Leather Temple című konceptalbumát. A neonfényben fürdőző posztapokaliptikus bulin a Health és a VOWWS fokozza az amúgy is forró hangulatot.

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Egy rebellis életmű a Kádár-korszakban – Ádám Judit kiállítása // Bodó Galéria (2026. november 21-ig)

Már látogatható a korában méltatlanul mellőzött Ádám Judit képeiből nyílt kiállítás a Bodó Galériában. Az ingyenes tárlatot bárki megtekintheti a helyszín nyitvatartási idejében, akit érdekel az 1960-as évek nonfiguratív, absztrakt művészete.

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Bach-világegyetem 2.0 // ISON (2026. november 21.)

A nagy sikerre tekintettel ismét megrendezésre kerül Fazekas Gergely zenetörténész egész napos Bach-tematikus előadássorozata az ISON-ban. November 21-én megismerhetitek, milyen volt a legendás zeneszerző viszonya a politikához vagy éppen a kortárs előadóművészeknek, de abba is bepillanthattok, hogyan alkalmazta műveiben a polifóniát. Ha mindez nem lenne elég, az estét a Simon & Garfunkel dalokat játszó DanMark duó koncertje koronázza meg, érdemes lesz hát tovább maradni!

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Szaffi x softbloom // Három Holló (2026. november 21.)

November 21-én különleges koncertekkel ünnepli a szuperhold tündöklését a Három Holló: az atmoszférikus, melankolikus, népzenei és pszichedelikus hatásokkal játszó Szaffi és a dreamy soft popban utazó softbloom zenekarok estjén az elengedés és a pillanat tudatos megélése kerül középpontba. Tökéletes program, ha kicsit magatokba szállnátok a zene segítségével!

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Fényűzés és történelem: Kalandozás az Andrássy úton – vezetett séta (2026. november 21.)

Az Andrássy út nem csak az épületeiről szól, hanem az emberekről is, akik formálták. Egy út, ahol minden lépés egy újabb történetet mesél el, mely nem csupán Budapest egyik legismertebb sugárútja – a „magyar Champs Élysées” –, hanem egy valódi időutazás, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. A Pestbudai Séták eseményén a város legelegánsabb sugárútjának luxusából és drámáiból kaphattok ízelítőt.

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Társasjátékok Ünnepe // Hungexpo Kongresszusi Központ (2026. november 21-22.)

November 21-22-én társasjáték-paradicsommá változik a Hungexpo Kongresszusi Központ tágas csarnoka. A Társasjátékok Ünnepe összehozza a fejlesztőket, a kiadókat, és persze a rajongókat, akik megismerhetik az aktuális trendeket és újdonságokat, 600 asztalnál pedig próbára is tehetik képességeiket.

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A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. november 22-ig)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

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Szenvedélyes emberek // MOMkult (2026. november 22.)

November 22-én Juhász Anna irodalmár Vámos Miklóssal és Jordán Adéllal beszélget a MOMkultban színházról, irodalomról, családról, nagy döntésekről, és egyéb fontos témákról. A két művészi pálya eltérésének és a személyes hangvételnek hála inspiráló gondolatokból egész biztosan nem lesz hiány.

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Eagle Eye Cherry // Akvárium Klub (2026. november 23.)

A svéd énekes karrierje a Save Tonight című világslágerrel ívelt a magasba és azóta is megállíthatatlan. 2023-as Back On Track lemezével tért vissza, tavaly kiadott Become A Light című albumával pedig folytatta megkezdett útját. Most Budapesten is elcsíphetitek november 23-án az Akvárium Klubban.

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SHE SAID Filmklub: Elvált nők klubja // Táncsics Mihály Művelődési Ház (2026. november 25.)

Minden hónapban vár titeket a SHE SAID Filmklub, aminek középpontjában kultikussá vált, elsősorban női történeteket feldolgozó filmek és az általuk felvetett, ma is aktuális kérdések állnak. Az alkalmakon olyan filmeket nézhettek újra, amelyeket sokszor egyszerűen romantikus vígjátékként, „csajos filmként” vagy könnyed szórakozásként azonosítunk, miközben női szerepekről, társadalmi elvárásokról, önképről, barátságról, párkapcsolatokról, érvényesülésről és közösségi normákról is rengeteget mondanak. A hónapban ennek megfelelően az Elvált nők klubját nézhetitek meg új szemszögből, ami után Goldberg Emília író-rendező és Szokolai Róbert filmklubvezető vonja le a tanulságokat.

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Pete & Bas // Dürer Kert (2026. november 25.)

A londoni utcák energiáját hozzák a Dürer Kertbe november 25-én a brit hiphop- és grime-szcéna koronázatlan királyai, Pete & Bas. A brit drill-duó néhány év alatt vált internetes szenzációból nemzetközi koncertkedvenccé, sajátos stílusukkal pedig teljesen egyedi színt képviselnek a műfajban.

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Soharóza x iamyank // Müpa (2026. november 25.)

A Soharóza kórus és iamyank november 25-én nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy mélyére ásson az emberi hang és a technológia kapcsolatának. A Müpában aznap este, bár sokszor nem úgy tűnik majd, minden egyes hangot énekesek keltenek életre – az eredmény hol felemelő, hol félelmetes lesz.

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Zebrahead // Dürer Kert (2026. november 26.)

Fergeteges, tavalyi A38-as koncertjük után november 26-án újra Budapesten lép fel a dél-kaliforniai punk kvintett: a 30 éves jubileumát ünneplő Zebrahead az elmúlt évtizedek slágerei mellett a jövő év újdonságait is elhozza a Dürer Kertbe, az este irányát pedig a dél-walesi Punk Rock Factory jelöli ki.

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A betűk rapszódiája: Variációk rétegekben // Koreai Kulturális Központ (2026. november 27-ig)

A mindennap használt betűk a hang és a test mozgásából születnek. Kang Goo-Ryong grafikus, A betűk rapszódiája című kiállítása a jelentés mögé tekint, és a betűket a látvány, a hang és a mozgás dimenziójába emeli. A nemzetközileg elismert alkotó a koreai nyelv ábécéje, a hangul elemeit a hang és a forma szabad variációiként kezeli, miközben a latin ábécé és a kínai írásjegyek felé is nyit. A tárlat központi eleme a Passage of Hangeul installáció, amelyben a látogató különös módon, saját mozgásán keresztül tapasztalhatja meg, ahogy a hangok betűkké, a betűk pedig nyelvvé állnak össze.

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A körülmények hangszere – Kovács Zétény Joachim és Fehér Enikő estje // Fuga (2026. november 28.)

Kovács Zétény Joachim (zongora) és Fehér Enikő (vers) közös kamaraestje kihagyhatatlan program azoknak, akik elmélyülős progamot keresnek a hideg novemberi estékre. Az előadáson többek között Bach és Chopin darabjai találkoznak Petri György szövegeivel, hogy együttesen hidegrázós élményt nyújtsanak a hallgatóknak.

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Csak a Mentes Adventi Fesztivál // MOM Sportközpont (2026. november 28-29.)

November 28-án és 29-én ismét az egészséges életmód kerül a középpontba a MOM Sportközpontban, érkezik ugyanis a Csak a Mentes Fesztivál adventi kiadása! A főszerep a glutén-, cukor- és laktózmentes élelmiszereké, valamint a natúrkozmetikumoké és a zöld tisztítószereké lesz, de workshopokon is részt vehettek.

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Varázskert // Vajdahunyad vára (2026. november 29-ig)

Egészen az ősz végéig, november 29-ig vár titeket a Vajdahunyad várában található Varázskert, ahol látványos kiállításban és izgalmas kalandjátékban a legkevésbé sem lesz hiány. Az F Exhibition játékában egy képzeletbeli kert mágikus világába csöppentek, ahol furfangos fejtörőkkel és érzékszervi próbákkal tesztelhetitek tudásotokat, ügyességeteket és persze bátorságotokat. Az egyórás programot 4 évesnél idősebb gyerekeknek ajánlják a szervezők.

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Rókonok // Katona József Színház (2026. november 29.)

Móricz Zsigmond regényét senkinek nem kell bemutatnunk, sőt bizonyára központi témái, a korrupció, az áskálódás is ismerősen fognak csengeni. Bár a Rokonok megjelenése óta már majdnem egy évszázad is eltelt, színdarabként a mai napig rendre megjelenik a műsorfüzetekben. A TÁP Színház verzióját Vajdai Vilmos rendezésében, a Katona József Színházban tekinthetjük meg, Tasnádi Bencével, Fodor Tamással, Epres Attilával a főbb szerepekben – a rendhagyó előadás zenéjéért pedig a Carson Coma, valamint élő zene felel.

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A tegnap virágai – vezetett séta (2026. november 29.)

Ma már nehéz elképzelni, de szecessziós stílusban építkezni botrányos és merész dolog volt a XIX. század végén. Maga Ferenc József sem nézte jó szemmel ezt a „burjánzó új stílust”, a magyar főváros utcáin ezzel szemben egymás után nőtt ki a földből szecessziós palota, elegáns nagyáruház és középület is. November 29-én lehetőségetek nyílik, hogy a hosszúlépés.járunk? csapatával felfedezzétek a belváros magával ragadó épületeit.

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Spike And The Gimme Gimmes // A38 Hajó (2026. november 29.)

A punk-vonaton nincsen fék! November 29-én a sodró lendületű punk-rock átdolgozásairól ismert Spike And The Gimme Gimmes csap a húrok közé, hogy az A38 Hajó színpadán keltsen hatalmas hullámokat. Amerikai és japán popslágerek, motown- és countrydalok punk köntösben – a felhőtlen szórakozás garantált!

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Nincs ősz pumpkin spice latte nélkül: