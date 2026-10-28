40+ fergeteges program Budapesten és környékén a halloweeni hétvégére – 2026. október 28. – november 1.

Íme a legjobb programok a halloweeni hétvégére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál // több helyszínen (2026. október 31-ig)

Október végén a Sugár mozi, a Dugattyús, a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Francia Intézet terei is megtelnek kifejezetten gyerekeknek és kamaszoknak szóló filmes rendezvényekkel, hogy többek között vetítésekkel, beszélgetésekkel, filmes castinggal, workshopokkal és sztárvendégekkel tegyék felejthetetlenné az őszi szünetet. A weboldalon korcsoportra és érdeklődési körre bontva is szemezgethettek a programok közül, így az ifjú filmszakértők egészen biztosan megtalálják majd azt az előadást, amelyik leginkább megszólítja őket.

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Budapest International Film Festival // a Corvin moziban és további helyszíneken (2026. november 1-ig)

Ismét megrendezik Budapest várva várt filmünnepét, hiszen immár harmadik alkalommal érkezik a Budapest International Film Festival, vagyis a BIFF! A kilencnapos rendezvény alatt újra a legnagyobb fesztiválsikereket begyűjtő és a legizgalmasabb nemzetközi filmeké lesz a főszerep a Corvin moziban. Idén már 45 filmet nézhettek meg, a programban Martin McDonagh, Taika Waititi, Mike Leigh és Anton Corbijn új alkotásait is megtaláljátok. A fesztivál kísérőeseményei Budapest számos helyén feltűnnek majd a hétvégén.

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Halloween a Csodák Palotájában (2026. november 1-ig)

Borzongatóan jó kalandok várnak az őszi szünetben a Csopában! A Tök Para Zónában a halloween játékos, tudományos fordulatot vesz: a gyerekek szellemeket kergethetnek, szörnyeket etethetnek, titokzatos dobozokba tapogathatnak, a Szemfőzet és az Őszi lombkísérlet során pedig maguk is felfedezővé válhatnak. A Tökfejben turkálás és a Szörnyfogászat is tartogat meglepetéseket, az Öveges teremben pedig a látványos kísérletekhez extra tökös pillanatok társulnak. Október 23. és november 1. között egy egész családra való izgalom, játék és felfedezés vár a Csopában – pont annyi borzongással, amennyi még jólesik!

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Día De Los Muertos Week // Tereza (2026. november 1-ig)

Egész héten fergeteges programdömpinggel készül a halloweenre a Tereza csapata, hiszen többek között élőzenés fellépésekkel, bűvészműsorral és jelmezversennyel, margarita-készítő workshoppal és családi nappal erősítenek rá a borzongásra. Az eseményeken ráadásul a négylábú vendégeket is szívesen látják, így a kutyusotoknak sem kell otthon maradnia. Egy biztos: a hamisítatlan mexikói hangulat és az élő hagyományőrzés garantált – hogy le ne maradjatok erről a különleges rendezvénysorozatról, foglaljatok minél előbb asztalt a Tereza weboldalán!

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Houdini100 Varázslat Filmfesztivál // Eötvös10 (2026. október 30-31.)

Éppen száz éve hunyt el a világhírű, magyar származású szabadulóművész és illuzionista, Harry Houdini, vagyis Weisz Erik. A centenárium méltó megünneplése érdekében a House of Houdini, a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Film Group Zrt., az Eötvös10 Művelődési Ház és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kétnapos filmfesztivált szervez, ahol Shade Rupe Play Dead című alkotása mellett az ifjú, feltörekvő tehetségek filmjei is debütálnak. A fesztivál második napját pedig George Marshall és Tony Curtis klasszikusa, a Houdini című film zárja.

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Varázslatos halloween a MiniFarmon // Veresegyház (2026. október 30-31.)

A legkedvesebb halloweeni tematikájú állatos programért szintén csak Veresegyházig kell mennetek, ahol a MiniFarm imádnivaló pónijai, cicái és háziállatai már alig várják, hogy találkozzanak veletek! A teljes mértékben gyerekbarát program messziről elkerüli a borzongást, és inkább az őszi díszekre és a közös játékra helyezi a hangsúlyt, hogy a legkisebbek is önfeledten érezhessék magukat. A 3-8 éves gyerekekkel ajánlott program előzetes jegyvásárláshoz és regisztrációhoz kötött, amit a Facebook-eseménynél található linken tudtok megtenni.

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Európa Kiadó duplakoncert // Gödör Klub (2026. október 30-31.)

A két koncert egy kettéhasított monstre műsor formátumában kerül majd lebonyolításra, amiből az következik, hogy a pénteki és a szombati esemény programja között semmilyen átfedés nem lesz. Ilyen módon azonban a két nap során több, rég nem hallott Európa Kiadó dal is elhangzik majd.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2026. október 30-tól)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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További izgalmas kiállítások Budapesen:

Tök jó Fesztivál // Városliget (2026. október 31. – november 1.)

Halloween hétvégéjén a Budapest Feszt szervezésében megrendezésre kerülő ingyenes tökfesztivál is vár titeket a Városligetben. A Tök Jó Fesztiválon többek között Curtis és Mohamed Fatima koncertjeit élvezhetitek, a kicsiket pedig ezen kívül vidámpark, tökfaragás, meseelőadások és őszi csodavilág várja. Ha mindez nem lenne elég, halloween alkalmából ráadásul boszorkányok, szellemek és hátborzongató meglepetések veszik be a Műjégpálya területét, de még a jelmezversenyre is benevezhettek – programokból és felejthetetlen családi élményekből tehát biztos nem lesz hiány!

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Családi halloween a Római-parton // Miamor (2026. október 31. – november 1.)

Csillámtetkó, ügyességi játékok, tökfaragás, arcfestés, jelmezverseny és gyerekdiszkó vár rátok a hétvégén a Miamorban.

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Lumina Park // Palatinus (egész héten)

Egész hónapban vár titeket a Lumina Park, hogy egyenesen Csodaországba repítse a látogatókat. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában. Irány a tükör túloldala!

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (egész héten)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításon, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (egész héten)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert is fényekbe burkolódzik, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. október 29.)

Kiállításmegnyitó: Bolyongó. – Szilágyi Lenke fotókiállítása // Ferenczy Múzeum, Szentendre

Szilágyi Lenke eddig kiállításon nem szerepelt munkáiból válogatva mutatják be a városi tér struktúráira, látványaira, valamint a távlatok és a városi léptékek között megélhető emberi pillanatokra érzékeny fotóit a Ferenczy Múzeum Szentendre termében. Karafiáth Orsolya nyitja meg az tárlatot, a zenei élményt pedig Hajnóczy Csaba biztosítja.

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Társasjáték és magyar alter est // Bolygó

Igazi közösségi programmal készül a hónap végére a Bolygó, hiszen október 29-én zenehallgatással egybekötött társasozós estet tartanak a Margit körúti épületben. Az biztos, hogy az esemény végére vadiúj játékokkal és barátokkal gazdagodtok majd – ne felejtsetek el időben regisztrálni!

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Swamp Creatures // Atno

A Swamp Creatures pszichedelikus, mocsár, rock és cukiskodások minden mennyiségben.

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Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. október 30.)

Cserebere a Kesztyűgyárban

Október 30-án ismét visszatér a cserebere a Kesztyűgyárba, így a ruhák körforgásban találhatnak új gazdára. Frissítsétek fel a gardróbotokat remek hangulatban, fenntartható módon!

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Rémes este – halloween a Veresegyházi Medveotthonban

Rémesnek maximum a borzongás szintjén ígérkezik a Veresegyházi Medveotthon halloweeni programja, hiszen október 30-án sejtelmes fények és hangok veszik birtokba az állatkertet, ahol számos játék várja kicsiket és nagyokat egyaránt. Az inkább kedves, mintsem félelmetes állomások között kísértetösvényt, külön jeggyel látogatható erdei szellemvasutat, jósdát és fotópontokat is találhattok, és persze váratlan meglepetésekben sem lesz majd hiány. Az biztos, hogy erősen ajánlott jelmezzel készülni!

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Halloween este a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Természetesen a Fővárosi Állat- és Növénykert is saját módján ünnepli meg az év legrémisztőbb napját: a halloween előtti estén ugyanis késő éjszakába nyúlóan várnak titeket egy vérfagyasztó programsorozattal. A vérfagyasztó jelzőt nyugodtan vehetitek szó szerint, hiszen A Vérvonalak című programon a vér tudományának nyomába eredhettek, ahol azt is megtudhatjátok, miért isznak vért bizonyos állatok. Szerencsére azért könnyedebb elemekkel is készültek a szervezők: az este folyamán több helyszínen látványos tűzzsonglőr- és LED-produkciók festik meg az Állatkertet, és persze állatokat is etethettek.

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Halloween a Budakeszi Vadasparkban

Október 30-án sötétedés után egészen más arcát mutatja a Budakeszi Vadaspark! Idén is különleges Halloween-programokkal készülnek: lesznek látványetetetések, izgalmas állatbemutatók, bátorságpróbák, kézzel tapintható természeti kincsek, és azok is megtalálják a kedvükre való programot, akik szívesen ismerkednek a kevésbé népszerű állatokkal.

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Vérfagyasztó Halloween a Madame Tussauds-ban

Boát viselő csontváz a Pilvaxban, jéghideg tekintetű lidércek Ryan Gosling mellett, szarvason lovagló kísértet, Liszt Ferenccel muzsikáló rémfigura – a Madame Tussauds Budapest igazán szellemes dekorációval készül a halloweenre. A látogatók a több mint 60 figura és a hátborzongató díszek mellett még Lugosi Béla, vagyis Drakula koporsójába is beléphetnek. Szintén újdonságként érkezik Nicolas Cage figurája, ami a Drakula-legendához is kapcsolódik, hiszen a Renfield című filmben a színész játszotta a vérszívó grófot. A különleges dekorációval már most találkozhattok, azonban Drakula vérfagyasztó halloweeni báljára október 30-ig várni kell.

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Borzsongás – a boros Halloween // Otthonka

Halloween apropóján fergeteges jelmezes bulira hív titeket az Otthonka és a Cult in Glass, hogy október 30-án finom borokkal, borzongással és persze jó zenékkel töltsék meg a Szentkirályi utca barátságos bárját. A belépőjegy korlátlan kóstolásra jogosít, de akár sétálójegyet is vásárolhattok.

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Wake Up 1230 // Eötvös10

A Wake Up 1230 zenekar illusztris rock and roll arcokat felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob). Vagány rockzene, energiabomba frontember, táncos buli.

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Transz-Kalahári és Kampec Dolores // Három Holló

Közös koncerten vár benneteket a két banda, akik külön-külön és együtt is megmutatják magukat a színpadon.

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Alphaville // MVM Dome

A legendás Alphaville egy nagyszabású produkcióval és teljes koncertműsorral érkezik az MVM Dome-ba. A rajongók olyan időtlen slágereket hallhatnak élőben, mint a Forever Young, a Big in Japan vagy a Sounds Like a Melody.

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Egy éjszaka a ChaChaChában: Tonite, Izil, Titusz, Infragandhi // Edith

Alkímia, időugrás, pszichológia kísérlet: egy éjszakára újraélesztik az ezredforduló kultikus mulatóját, a ChaChaChát az Edithben. Az apropót részben egy különös véletlen szolgáltatja: rábukkantak egy negyed évszázada fiókban lapuló profi fotóarchívumra, amely a Kálvin-téri aluljárós éjszakák dokumentumait rejti, és amelyből az esemény idejére egy pop-up kiállítást fognak rendezni.

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Szombati, halloweeni programok Budapesten és környékén (2026. október 31.)

NagyMolnar: Kriptagram – Finisszázs // Kiscelli Múzeum

A Kiscelli Múzeum Templomtere alatt húzódó, egyedülálló adottságokkal rendelkező KRIPTA a NagyMolnár fényművész páros számára lehetőséget teremtett arra, hogy olyan installációkat hozzanak létre, amelyek szorosan kapcsolódnak a hely szellemiségéhez.

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Bem Halloween

A Bem Moziban egész nap halloweeni filmek várnak benneteket, elsőként a Karácsonyi lidércnyomás, majd a The Rock Horror Picture Show többször, utánuk John Carpenter 1978-as horrorja a Halloween – A rémület éjszakája. Végül választhatjátok a 23 órakor kezdődő titkos, meglepetés vetítést is, melynek műsora csak a helyszínen derül ki.

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Halloween a csillagok között // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Jelmezbe öltözött csillagászok, kozmikus boszorkányságok és misztikus égi csodák várnak október 31-én a Svábhegyi Csillagvizsgáló halloweeni Csillagkapuján! Fedezzétek fel a gyűrűs Szaturnuszt, a titokzatos Neptunuszt és a ködös Androméda-galaxist, miközben üstökösfőző kondér és fekete lángú tökfej varázsol el titeket. Az év utolsó asztrofesztiválján még egy különleges planetáriumi utazásra is benevezhettek, hogy bejárjátok a Naprendszer legizgalmasabb tájait. Készüljetek egy igazán kozmikus halloweenre!

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Kiserdei Halloween

A 2019 óta megrendezésre kerülő esemény a József Attila lakótelepen Budapest legnagyobb Halloween fesztiváljává alakult. Kicsiknek és nagyoknak hatalmas élmény.

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Disco//very Halloween // Beat On The Brat Vinyl & Bar

Sok-sok eseményhez illő zene, ami sosem tudni mikor fordul át punkba, diszkóba, power- és hyperpopba. Dresszkód: vér és glitter.

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Füles Halloween

Koktélokkal, akciókkal, dizsivel és jelmezversennyel vár benneteket az Füles.

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További szuper halloweeni programok Budapesten:

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. november 1.)

Platz Piac a Dürer Kertben

November 1-én újra megtelik a Dürer Kert pajta termelői portékákkal, egyedi, kézzel készült kincsekkel. A gyerekeket halloweeni tematikájú kézműves foglalkozás várja.

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Tökös dekor őszi ízekkel – workshop és vásár a Lizsében

November 1-jén a Lizsé különleges workshopra invitál, ahol a kreativitás, a szezonális finomságok és az őszi hangulat találkoznak. Az érdeklődők 11 és 15 óra között, egy másfél órás workshop keretében készíthetnek tökös dekorációkat otthonra. Az alkotás mellé persze lélekmelengető kényeztetés is jár, hiszen a workshop résztvevőit a belépő mellé pumpkin spice lattéval vagy forró csokival kínálják. A programhoz dekorvásár is kapcsolódik, így készen is beszerezhettek néhány egyedi darabot. A kézműveskedés mellett kóstoljátok meg a sütőtökös pizzát, a chilis sajtnuggettes hamburgert és a gesztenyepürét is!

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Egy séta mindig szuper hétvégi program:

Alfredo Rodriguez Trió // RaM-ArT Színház

Ha van zongorista, aki képes egyszerre elsöpörni és felemelni, elmélyíteni és felrázni, akkor az Alfredo Rodriguez. A Grammy-jelölt kubai virtuóz először 2018-ban, Quincy Jones 85 budapesti gálán mutatkozott be, és több hatalmas sikerű koncert után ismét Budapestre érkezik.

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Oranssi Pazuzu, Múr // A38

Az „Oranssi” finnül narancssárgát jelent (a kozmikus energia színét), míg „Pazuzu” az ősi mezopotámiai szél-démon neve. 2007-es megalakulásuk óta pedig ezzel a kozmikus lüktetéssel söpörnek végig az undergroundon, újradefiniálva annak határait. Melletük a progresszív metal és a post-metal határán mozogó izladi Múr zenkar is színpadra lép az estén.

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