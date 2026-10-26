Valóra vált mesevilággal és izgalmas újdonságokkal vár idén a Lumina Park fénybirodalma

Ötödik alkalommal tárta szélesre kapuit a Palatinus Strandon található Lumina Park, ahol idén úgy érezhetitek magatokat, mint Alíz Csodaországban.

Budapest első fényparkja idén is visszatért a Margitszigetre, hogy fényekkel töltse meg a korábban ősztől tavaszig téli álmát alvó Palatinus Fürdőt. A több mint fél millió látogatóval büszkélkedhető látványosság az utóbbi években elfoglalta jól megérdemelt helyét a főváros legnépszerűbb téli turisztikai látványosságai között: évről évre megújuló tematikájának, látványos installációnak és frappáns helyszínválasztásnak köszönhetően hamar a családok kedvence lett.

Idén nem más, mint a világszerte ismert Alíz Csodaországban története elevenedik meg a fények játékában: a Lumina mesevilágában a regény alakjaival és jellegzetes díszleteivel, tárgyaival találhatjátok szembe magatokat – a kiemelt programokon pedig még magával Alízzal is fotózkodhattok!

Az 1-1,5 kilométer hosszú, hangulatos fényparkba rögtön egy káprázatos fényalagút segítségével juthattok be, amitől úgy érezhetitek magatokat, mintha belecsöppentetek volna a Fehér Nyúl üregébe.

Ezután utatok során megtalálhatjátok az álom olyan ikonikus jeleneteit és szereplőit, mint a teadélután, az óra, a kártyalapok vagy a Kalapos és a Vigyorgó Macska, de pompás látványnak ígérkezik a Szívkirálynő kastélya is.

Zenés interaktív elemként egy állatzenekarral muzsikálhattok együtt, próbára tehetitek magatokat a gyerekek kedvencének számító labirintusban, de nem maradhat ki a kézi erővel hajtható, csillogó körhinta sem.

Közkívánatra idén újra megcsodálható az óriáscsúszda-show, ami a Pink Floyd misztikus hangulatú klasszikusára komponált zenéjével válik teljessé, de legalább ilyen különleges a vízpárára vetített minimozi a Hullámmedencében és a Lézerdő művészi maszkjai. Ezen kívül újdonságként érkezik a Mikulás-kisvonat, amit külön térítés ellenében próbálhattok ki.

Az biztos, hogy a mintegy 10 kilométernyi vezeték és a milliónyi környezetbarát fényforrás felhasználásával épült, több mint 200 fényinstalláció kicsiknek és nagyoknak egyaránt szemkápráztató látványt nyújt!

A Lumina Park egészen 2027. március 7-ig vár titeket a Palatinus Strandon a hétfői napok kivételével, minden nap sötétedéstől 21 óráig, a kiemelt időszakokban 22 óráig. Az attrakcióról további információt ide kattintva, a Lumina Park weboldalán találhattok.

További fotók a Lumina Parkról:

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