12 élménydús program az őszi szünetre Budapesten és környékén, amit az egész család imádni fog

Hamarosan itt az őszi szünet, és a főváros és környéke kínálta családbarát programdömpinget elnézve bizony nem fogtok unatkozni a vakáció alatt. Ezekből válogattunk most össze egy tucattal, hogy kisebb és nagyobb gyerekekkel is megtaláljátok majd a tökéletes, közös élményt. (x)

Őszi szünet a Nemzeti Színházban

Egy taxisofőrből egy óra alatt úriember? Egy meghallgatásból szerelmi bonyodalom? Október 25-én 19 órakor Molnár Ferenc metsző humorú egyfelvonásosai, az Egy, kettő, három – Az ibolya várnak titeket a Gobbi Hilda Színpadon, Rátóti Zoltán rendezésében. Ezzel szemben október 28-án és 29-én már egy médiabirodalom sorsa lesz a tét a Nagyszínpadon: a King Lear Show Shakespeare tragédiáját forgatja át groteszk valóságshow-vá, méghozzá Schnell Ádám főszereplésével. Karrier, szerelem, hatalom – töltsetek el egy estét a Nemzeti Színház nézőterén, és nézzétek meg, mire képes az ember, ha mindent meg akar nyerni!

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. | Weboldal

Színházi élmények gyerekeknek: Kolibri Színház

Mesés élmények várják a családokat az őszi szünetben a Kolibri Színházban! Október 25-én Bogyó és Babóca történetei, 27-én A bagoly, aki félt a sötétben, 28-án pedig A medve, akit Vasárnapnak hívtak című produkciót nézhetitek meg a Kolibri Fészekben. Október 31-én ezzel szemben a Hogyan születnek a fák? című előadás vár titeket az Andrássy úton, míg a Jókai téri színházban Bors néni születésnapi kalandja kínál közös kikapcsolódást. A játékos, szerethető történetekkel a legkisebbek is felfedezhetik a színház varázsát, a családok pedig együtt tölthetik meg élményekkel a szünidőt.

Kolibri Színház: 1061 Budapest, Jókai tér 10. | Kolibri Fészek: 1062 Budapest, Andrássy út 74. | Weboldal

Újdonságok a Csodák Palotájában

Két újdonsággal is vár titeket a Csopa az őszi szünetben! A Világjáró Zóna látványos vetítésekkel életre keltett új, állandó terme a Föld különböző tájaira repít titeket, a jeges sarkvidékektől kezdve a forró sivatagokon át egészen a trópusi esőerdőkig. A földgömbös asztaloknál a családok együtt fedezhetik fel a Föld éghajlati övezeteit, azok jellegzetes állatait és növényeit.Október 23. és november 1. között pedig a Halloween is beköltözik a Csopába: a Tök Para Zónában szellemes feladatok, borzongató játékok és tökös kísérletek várják a látogatókat. Két izgalmas kaland, rengeteg közös élmény!

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

A világűr csodái: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Kísérletek, bolygószimatolás, különleges égi élmények és persze rengeteg felfedeznivaló várja a családokat az őszi szünetben a Svábhegyi Csillagvizsgálóban! Az Asztro-matiné programsorozaton játékosan merülhettek el a csillagászat izgalmas világában, sőt, még a nappali égbolt különleges vendégét, a pengevékony Vénuszt is megcsodálhatjátok! A szünidő legnagyobb dobása pedig a halloweeni Csillagkapu, ahol kicsik és nagyok együtt indulhatnak kozmikus kalandra az év utolsó asztrofesztiválján. Találkozzunk a csillagok alatt!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Családi szabadulás: AROOM Szabadulószobák

Családi programhoz is tökéletes választás az AROOM díjnyertes szabadulószobáinak felfedezése, melyek Budapest szívében garantálnak kiszakadást a hétköznapokból. Az Uncharted Expedition kalandos expedícióra hív, a Neon Hawk pedig látványos, high-tech küldetésbe repít. A részletgazdag díszletek között minden felfedezés és megfejtés közös siker, az izgalmak mellé pedig nevetésből is jut bőven. Remek alkalom arra, hogy félretegyétek a telefonokat, és a gyerekekkel egymásra figyeljetek, hiszen számos családbarát pálya vár titeket.

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Cicarajongóknak: Cat Café Budapest

A Bazilika közvetlen közelében, a Révay utcában bújik meg a macskarajongók bakancslistás helye, a Cat Café Budapest. A cicás kávézóban a házirend betartása mellett 14 különféle (fajtatiszta és mentett) cica társaságában válogathattok a kínálatból. A helyszín minden alkalomra tökéletes választás, hiszen a kávékon, üdítőkön kívül koktélokat, sütiket és lepényeket is fogyaszthattok, természetesen vegetáriánus és vegán változatban is. A kínálatban találjátok a match(k)a lattét és a meowito koktél alkoholos és mentes változatát is. A különleges vendéglátóhelyet 10 év feletti gyerekekkel tudjátok látogatni.

1065 Budapest, Révay utca 3. | Weboldal

Káprázatos mesevilágok: Fényparkok és fénykiállítások

Közeleg az év legragyogóbb időszaka, aminek egyik első jele, hogy sorra nyitják kapuikat a fénykertek és -kiállítások. Mint mindig, ezúttal is fantasztikus installációkkal nyűgözik le a látogatókat, és kivétel nélkül minden korosztály arcára mosolyt varázsolnak. Szerencsére ebben az évben is számos helyen találkozhattok a szemkápráztató fényszobrokkal a fővárosban és az agglomerációban egyaránt, így egy cikkben gyűjtöttük össze, hogy merre keressétek idén a legkülönlegesebb fénytárlatokat.

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Varázslatos élmények az egész családnak

Maradjatok még egy kicsit a mágia földjén, és idén ősszel fedezzétek fel Budapest varázslatos arcát! Cikkünkben hat olyan helyet és élményprogramot mutatunk nektek a fővárosban, ahol a szórakozásnak csupán a képzelőerőtök szabhat határt: legyen szó egy mágiával megfűszerezett családi ebédről, izgalmakban gazdag szabadulószobákról vagy magával ragadó kiállításokról, a felejthetetlen, közös kikapcsolódás garantált!

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Állati kalandok

Mi sem lehetne ideálisabb őszi kikapcsolódás, mint ellátogatni egy közeli vadasparkba, ahol maradandó, közös élményeket gyűjthettek. Szerencsére nem kell átszelnetek az országot azért, hogy állati családi élményekben lehessen részetek, hiszen Budapesten és környékén is imádnivaló vadasparkok, alpakafarmok és élménybirtokok várnak titeket, ahol akár még az állatok megetetésére és megsimogatására is lehetőségetek van. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy kaland!

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Az erdő titkai: Meseösvények

A hétköznapi jövés-menés közben egyszerűen nem lehet úgy megtapasztalni az őszi természet varázsát, mint az aranybarnába borult fák között kirándulva, a friss levegőn. Budapest szabadon látogatható meseösvényei valódi feltöltődésre hívnak, emellett minden eszközt megadnak ahhoz, hogy a látogatók szárnyalni engedhessék a fantáziájukat. Tökéletes családi program, ha aktív kikapcsolódást kerestek, és átadnátok csöppségeteknek a természet szeretetét!

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Kultúra kicsiknek: Gyerekbarát múzeumok

Ki mondta, hogy a kultúra csak a felnőtteknek való? Budapest remek tárlatokat, valamint élménydús kikapcsolódást ígérő gyerekbarát múzeumokat kínál, amelyekből természetesen összegyűjtöttük nektek a legjobbakat, ahol bizony a család egyik tagja sem fog unatkozni. Akár hagyományos múzeumi hangulatot élnétek át közösen, akár kilépnétek a négy fal közül, egészen biztosan megtaláljátok azt a programot, ami a leginkább lenyűgözi majd a kicsiket!

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Féktelen játék: Játszóterek

A játszóterezés minden évszakban egy igazi jolly joker, hiszen itt a csöppségek kedvükre mászhatnak, hintázhatnak, randalírozhatnak. Budapest legszebb, modern játszótereinek megálmodói bizony nincsenek híján a kreativitásnak, és ezt a felhasznált alapanyagok és a biztonságos kialakítás mellett szebbnél szebb játékokkal bizonyítják. Ajánlónkban hét fővárosi játszóteret mutatunk, amelyek még a felnőttek elismerését is kivívják – látogassátok hát meg mindet az őszi vakáció alatt!

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