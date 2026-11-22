November végén ismét megnyitja kapuit a Happy Wonderland, ahol a klasszikus vidámparki élményeké és a gondtalan szórakozásé a főszerep.

Az ország egyetlen adventi vidámparkja különleges téli programlehetőséget kínál azoknak, akik az ünnepi készülődés közepette egy kis izgalomra, nevetésre és felejthetetlen élményekre vágynak. Akár családi programot, akár egy hangulatos baráti karácsonyozást terveztek, itt garantáltan nem fogtok unatkozni.

A nosztalgikus vidámparki hangulatot felidéző attrakciók között minden korosztály megtalálhatja a kedvencét. A bevállalósabbak a Voodoo-Jumper segítségével tehetik próbára a bátorságukat, a Colossus óriáskerék gondolájából pedig a magasból gyönyörködhetnek a környezetben.

Ha inkább a száguldás élményére vágytok, a Wilde Maus családi hullámvasút tartogat izgalmas pillanatokat, míg az örök klasszikus dodzsemben újra átélhetitek a vidámparki ütközések semmihez sem fogható élményét.

A felsoroltak mellett további meglepetések is várnak november 27-től egészen 2027. január 10-ig, de természetesen a szezonális finomságok sem maradnak el, így érdemes akár egy egész délutánt is rászánni az itt töltött időre. Bővebb információt ide kattintva, a Happy Wonderland oldalán találtok.

Egymást követik a jobbnál jobb karácsonyi programok: