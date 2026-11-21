Klasszikus, családias, képeslapra illő adventtel készül idén is Székesfehérvár. Már november végén ünnepi fénybe öltözik a történelmi belváros, 27-én nyílik az adventi vásár, elindul a Ko­riliget a Zichy-ligetben, és kezdetét veszi az év egyik legszebb időszaka.

Advent első hétvégéje idén november végére esik, Székesfehérváron ekkorra már áll a karácsonyfa az Országalma mellett, ünnepi fényeit pedig 29-én, az első adventi vasárnapon kapcsolják fel, a Kisangyalok kara műsora után. Felemelő hangulatú alkalom ez, hiszen tizenkét általános iskola 450 diákja énekli együtt a legszebb magyar karácsonyi dalokat.

A közös adventi gyertyagyújtások vasárnaponként 18 órakor kezdődnek a Városház téren, a Püspöki Palota Adventi udvarában pedig szombatonként 16:30-kor. A hétvégi programokat a város kórusai, a Kodolányi János Egyetem hallgatói és az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai színesítik.

A szombati műsorok után, 18:15-kor a Kossuth udvari órajáték karácsonyi dallamokkal köszönti az érdeklődőket. Vasárnaponként Gájer Bálint, Mahó Andrea, a Kolompos együttes, Kocsis Tibor, Janicsák Veca és a Vörösmarty Színház művészei lépnek színpadra, de természetesen a Mikulás is a városba látogat.

December 1. és 23. között Fehérvár mesekönyve ismét megelevenedik: minden este 17:30-kor kinyílik egy ablak a Városháza élő adventi naptárában, majd versek, mesék és dalok érkeznek fiataloktól, művészeti csoportoktól és ismert televíziós személyiségektől.

A karácsonyfa alatt a mesebeli gőzös, a Városház téren és a Hősök terén fotópontok várják a családokat, a fényfestéseken idén is Fejér megyei gyermekrajzokban gyönyörködhetünk. Kürtőskalácstól illatos, forralt bortól ízes, szeretetteljes adventi vásári forgatagba csöppen mindenki, aki advent idején Székesfehérvár belvárosába látogat.

A programokról bővebb információt ezen a linken a Székesfehérvár Turizmus weboldalán találtok.

Ha kíváncsiak vagytok, hol zakatol az ünnepre hangoló, karácsonyi kisvasút: