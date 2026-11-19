Bár az utóbbi években valósággal meghódították a fővárost a formabontó desszertekkel csábító újhullámos cukrászdák, néha bizony egyszerűen a nagymama klasszikusaira vágyunk. Az alábbi öt helyszínen gyerekkorunk kedvenc süteményei sorakoznak a pultban. (x)

Túrógombóc: Normafa Síház

A Normafa Síháznál a túrógombóc sikere már a nyitás óta töretlen – nem csoda, hiszen ez a magyar konyha egyik kedvenc desszertje. A séfnek, Dózsa Krisztiánnak köszönhetően a gombócok állaga ráadásul elképesztően könnyű, már-már légies, így a jól ismert klasszikust úgy élvezhetitek, mint még sosem. Ha mindez nem lenne elég, porcukorral és vaníliás-citrusos tejföllel tálalják, a frissítő, citrusos karakter pedig igazán izgalmas csavart ad a desszertnek. Tökéletesen passzol hozzá a Síház otthonos miliője – kóstoljátok meg ezt a kihagyhatatlan ínyencséget, utána pedig sétáljatok egyet a természetben!

1121 Budapest, Eötvös út 59. | Weboldal | Facebook

Puncs szelet: Dobay Cukrászda

A Dobay Cukrászda többféle klasszikus süteménnyel varázsolja a gyerekkori emlékeket a tányérra, így a kínálatban többek között a krémest, a Rákóczi-túróst és a csokoládétortát is megtaláljátok. Ha adhatunk egy jó tanácsot, a puncs szeletet semmiképp se hagyjátok a pultban, hiszen itt igazán jól és finoman készítik el. Az ikonikus rózsaszín szelet szaftos, puha, rumos tésztával hódítja meg az ízlelőbimbókat, amit egy leheletnyi citromhéj és kandírozott narancshéj tesz izgalmasabbá. Ráadásul ez a desszert tej hozzáadása nélkül készült, így tejérzékenyeknek is remek választás egy csésze kávé mellé!

1016 Budapest, Krisztina körút 38. | 1117 Budapest, Garda utca 1. | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68. | Weboldal

Isler, mézes krémes: Mamie • Artizán Budapest

A nagymama kedvenceivel csalogatja a Nádor utcába az édesszájúakat az Artizán Budapest csapata. A bőséges kínálatból bizony igen nehéz egyértelmű nyertest kikiáltanunk, így rögtön két örök klasszikust ajánlunk a Mamie kínálatából. Az egyik az aprósütemények koronázatlan királynőjének számító isler, ami szilvalekvárral és csokoládéba forgatott, omlós linzertésztával tökéletes kísérő egy bögre tea mellé. A másik kedvencünk pedig a mézes krémes, ami habkönnyű krémjével és a házi baracklekvárral minden falatban az otthon ízeit idézi meg. Ha otthonra is vinnétek a csemegékből, a sütemények mellé válasszatok pár finomságot a deli kínálatából!

1051 Budapest, Nádor utca 26. | Weboldal | Facebook

Sacher-torta: Nándori Cukrászda

A Ráday utcában egymást érik a szuper vendéglátóhelyek, a Nándori Cukrászda régi időket idéző, díszes bejárata mellett azonban egyszerűen lehetetlen látogatás nélkül elhaladni. Nem csoda, hogy a süteményező 1957 óta sikeresen tudott fennmaradni a folyton változó gasztrohelyekkel szemben: a titok alighanem a szívvel-lélekkel elkészített desszertekben és a semmihez sem hasonlítható, időtlen kávéházi hangulatban rejlik. Nekünk, itt járva a Sacher-torta lett a kedvencünk: a két pihe-puha kakaós piskóta édessége tökéletes ízharmóniába kerül a fanyar baracklekvárral, amit a lágy étcsokoládéöntet foglal tökéletes keretbe.

1092 Budapest, Ráday utca 53. | Weboldal | Facebook

Mentes élvezetek: Sütiék Cukrászda

Egészen Budafokig kell mennetek a hagyományos desszertek tárházának számító Sütiék Cukrászdáig, a nosztalgiában gazdag ízélményért és a mindig barátságos vendéglátásért azonban megéri a nagyobb kitérő. A pultban a nagymama receptjeit idéző tortaszeletek, rétesek és aprósütemények közül szemezgethettek, melyek között szép számmal találtok glutén-, cukor-, és tejmentes édességeket, így speciálisan étkezőknek is bátran ajánljuk a helyet. Ha ránk hallgattok, indulás előtt ne felejtsetek el kérni egy jó nagy adag, frissen sült házi pogácsát is!

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29. | Weboldal | Facebook

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