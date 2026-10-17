Nosztalgiajáratok csempésznek retró hangulatot a HÉV vonalára októberben

Nem akármilyen nosztalgiahétvégére készül idén októberben a MÁV-csoport: nosztalgiaszerelvények, Faros Ikarusok, járműkiállítás, kocsiszín-látogatás, Utasellátó és családi programok várják az érdeklődőket.

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Fotó: mavcsoport.hu

Október 24-25-én a MÁV-csoport nagyszabású nosztalgiahétvégét rendez a Budapest-Szentendre között közlekedő HÉV vonalán. Ebből az alkalomból pedig különböző korszakokat idéző nosztalgiaszerelvények szállítják a retró hangulatot. Szombaton és vasárnap is három különböző nosztalgia-összeállítás közlekedik majd Budapest és Szentendre között, de nagyvasúti nosztalgiajármű és Faros Ikarus is felel majd a remek hangulatért.

A nosztalgiajáratok mellett járműkiállítás, hajtánypálya, a szentendrei kocsiszínben pedig vezetett túrákkal és kulisszatitkokkal várják a járművek iránt érdeklődőket. Az utasok ráadásként az Utasellátó szolgáltatásait is élvezhetik Szentendrén a Pannónia étkezőkocsiknak köszönhetően.

A programokról, a jegyárakról és a menetrendről bővebb információt ide kattintva, a MÁV-csoport weboldalán találtok.

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