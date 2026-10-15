Rendhagyó bulival búcsúzik az ország egykor legjelentősebb vasúti műhelye

Idén ősszel egy nem mindennapi helyszín nyílik meg az elektronikus zene szerelmesei előtt. Új fejezetbe lép Magyarország egykor legjelentősebb vasúti járműjavítója, de csak egy emlékezetes bulit követően.

A Be Massive Horizon és a Közlekedési Múzeum közös bulija idén ősszel rendhagyó módon búcsúztatja Magyarország egykor legjelentősebb vasúti járműjavítóját. A nem mindennapi helyszínen megrendezett esemény több egyszerű bulinál: egy korszak lezárása is egyben, amit egy új fejezet követ.

Akár jártatok már a helyszínen, akár most először látogatnátok el a Kőbányai útra, mindenképp érdemes lesz a november 6-ai estét szabaddá tenni. Ezen az estén ugyanis a hajdani ipari csarnok egy egészen új arcát ismerhetitek meg, miközben Metha, Avika és Nick Behrmann elektronikus zenéje járja át a hatalmas tereket és az ipari környezetet.

A 19 és 23 óra között megrendezésre kerülő bulira a jegyek limitált számban érhetők el, így érdemes minél hamarabb lecsapni rájuk, ha nem akartok lemaradni erről a vissza nem térő lehetőségről. Bővebb információt ide kattintva a Facebook-eseménynél találtok.

Buda titkos kertjétől is búcsúzunk: