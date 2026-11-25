Igazán különleges programon vehetnek részt a retró járművek kedvelői az adventi hétvégéken: ünnepi díszbe öltözött, restaurált Ikarus 311-es és Ikarus 66-os autóbuszok fedélzetéről csodálhatják meg Budapestet.

A Közlekedési Múzeum Mozgó Múzeum című múzeumpedagógiai programja 2022 óta rendületlenül zakatol, és minden jel arra mutat, hogy még idén tízezredik utasát köszöntheti. Ami pedig még ennél is jobb hír, hogy 2026 utolsó hónapjában igazi legendákat vonultat fel, négy járathoz ráadásul még neves előadók is csatlakoznak!

Gördülő legendák az utakon

A magyar autóbuszgyártás egykori csillagai közül az Ikarus 311-est és a híres-neves Farost, vagyis a farmotoros Ikarus 66-ost láthatjuk viszont az utakon, 2026. november 28-tól december 20-ig, minden szombaton és vasárnapon. A körutazás délután négykor és fél hatkor, a Batthyány térről indul, és negyven perccel később ugyanitt ér véget.

A látványosságszámba menő, gördülő legendák a Margit híd, az Andrássy út, az Erzsébet híd és a Clark Ádám tér érintésével, megállás nélkül haladnak majd, közben pedig megtudhatunk mindent, amit csak tudni szerettünk volna a székesfehérvári székhelyű „buszgyártó nagyhatalomról”.

Az élőzenés járatokat – a Zenélő Buszokat – szombatonként fél hatkor, szintén a Batthyány téren csíphetjük el, az út során pedig olyan előadók járulnak hozzá a jó hangulathoz, mint a Duckshell, a Kolibri, Lábas Viki és a Lóci játszik.

A nosztalgikus élményre menetjegyet kizárólag online, elővételben lehet váltani – és érdemes minél előbb beszerezni! A programról bővebb információ és a jegyvásárlás ezen a linken a Mozgó Múzeum weboldalán érhető el.

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Kiemelt fotó: Szikora Zsombor | MMKM