A karácsony elképzelhetetlen Diótörő-előadás nélkül, Budapesten idén is számos különleges produkció dolgozza fel Csajkovszkij csodás klasszikusát. Programajánlónkban klasszikus mesebalettek, kortárs feldolgozások és zenés mesejátékok idézik meg az ünnep varázsát.

A diótörő // Magyar Állami Operaház (2026. november 19. – 2027. január 10.)

A karácsonyi időszak egyik kihagyhatatlan klasszikusa idén is visszatér a Magyar Állami Operaház színpadára. Csajkovszkij mesebalettjét több mint 75 éve játsszák az ünnepi időszakban, így generációk számára vált a karácsonyi készülődés részévé. A 2026. november 19. és 2027. január 10. között meghirdetett 49 előadás ezúttal is a klasszikus balett, a látványos színpadkép és a felejthetetlen zene kedvelőit várja.

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ZeneVarázs – Diótörő klasszikus zene és mesejáték // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. december 5.)

A legkisebbek számára is közelebb hozza a klasszikus zenét a ZeneVarázs december 5-i előadása. Csajkovszkij Diótörő-szvitjének átiratát a 4Winds fafúvós kvartett zenészei szólaltatják meg, miközben Sz. Nagy Mária bábművész segítségével a mese szereplői is életre kelnek. A zenés játékot hangszersimogató és kézműves foglalkozás egészíti ki, így a gyerekek az előadás után is felfedezhetik a zene világát.

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DEPO Dance Studio: Diótörő // Budapest Táncszínház (2026. december 12., 13., 19., 20.)

A Budapest Táncszínház DEPO Dance Studio színpadán decemberben ismét megelevenedik a karácsony egyik legkedveltebb balettje. A társulat 2004 óta játssza nagy sikerrel a Diótörőt, amely az évek során számos család ünnepi hagyományává vált. Az előadás Csajkovszkij zenéjével és E. T. A. Hoffmann meséjével idézi meg a karácsony varázsát, miközben a szeretet mellett a megbocsátás és az összetartozás fontosságára is felhívja a figyelmet. December 12–13-án és 19–20-án várják a közönséget.

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Diótörő gyertyafényben // Festetics Palota (2026. december 14.)

Több ezer gyertya fénye és a karácsony legszebb dallamai teremtenek különleges hangulatot a Festetics Palotában december 14-én. Az ünnepi koncert középpontjában Csajkovszkij Diótörőjének legismertebb tételei állnak, köztük a Cukortündér tánca, az Orosz tánc és a Virágkeringő. A mesebalett zenéje mellett Mozart, Bach, Vivaldi és Händel művei, valamint olyan karácsonyi klasszikusok is felcsendülnek, mint a Csendes éj és a Sleigh Ride.

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A diótörő – Csajkovszkij zenéje Varró Dániel meséjével // Zeneakadémia (2026. december 18.)

A Danubia Zenekar évről évre új megközelítésben hozza el a Diótörő varázslatos világát a közönségnek. December 18-i koncertjükön Csajkovszkij eredeti balettzenéje ezúttal Varró Dániel friss meseparafrázisával találkozik, így a jól ismert dallamokhoz egyedi, kortárs hangvételű történet társul. A hagyomány és az újítás izgalmas találkozása különleges zenei élményt ígér azoknak is, akik már kívülről ismerik a klasszikus mesét.

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Diótörő – Családi mesebalett // Játékszín (2026. december 19.)

A Székesfehérvári Balett Színház produkciója a klasszikus Diótörő egyedi, humorral átszőtt feldolgozását kínálja december 19-én. Egerházi Attila rendező-koreográfus egy szürke panellakás mindennapjaival állítja szembe az ünnep színes mesevilágát, így a jól ismert történet egészen új környezetben elevenedik meg. A teljes társulatot felvonultató, Csajkovszkij eredeti zenéjére épülő családi balett minden korosztály számára tartogat felfedeznivalót.

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Diótörő mesebalett egy felvonásban // FMK (2026. december 19.)

A Spirit Dance Company szólistái és a Spirit Dance Gyermek Táncszínház növendékei közösen keltik életre Csajkovszkij klasszikusát december 19-én, a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az egyfelvonásos mesebalett Marikáját Ohly Csenge alakítja, a koreográfiát Sándor Tímea és Farkas Zsuzsanna jegyzi. A produkció zenei világát az Urbán Ensemble közreműködése teszi teljessé, így a családok tánccal és élő zenével kísért előadásban élhetik át a karácsonyi mese varázsát.

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A diótörő – A Royal Ballet előadása felvételről // Várkert Bazár (2026. december 19., 20.)

A londoni Royal Ballet világhírű produkciója ezúttal mozivásznon varázsolja el a közönséget: a Várkert Bazárban december 19-én és 20-án vetítik a klasszikus mesebalettet. A látványos díszletekkel, káprázatos jelmezekkel és Csajkovszkij felejthetetlen muzsikájával életre kelő előadás különleges lehetőséget kínál arra, hogy a nézők a brit balettművészet egyik emblematikus produkcióját filmen is átéljék.

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Szegedi Kortárs Balett: Diótörő // MÜPA (2026. december 19., 21., 22., 23.)

A Szegedi Kortárs Balett előadásában decemberben négy alkalommal is megelevenedik Csajkovszkij időtlen mesebalettje a Müpában. A produkció a klasszikus történetet kortárs táncszínházi megközelítésben viszi színpadra, így a jól ismert karácsonyi dallamok és a látványos mozgásvilág új perspektívából találkoznak. A társulat sajátos művészi nyelvezete azoknak is izgalmas élményt kínálhat, akik a hagyományos balettelőadások mellett a modern táncművészetre is nyitottak.

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A diótörő – Royal Ballet // Zene Háza (2026. december 20.)

A londoni Royal Ballet egyik emblematikus produkcióját láthatják a balettrajongók december 20-án a Zene Házában. Peter Wright népszerű rendezését Julia Trevelyan Oman XIX. századi Poroszországot idéző díszletei és jelmezei teszik különlegessé, megőrizve a klasszikus balett ünnepi báját. A látványos táncjelenetek és Csajkovszkij felejthetetlen muzsikája együtt idézik meg azt a hagyományos színpadi világot, amely generációk óta elvarázsolja a közönséget.

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Sárközi Gyula Társulat: Diótörő // MOMkult (2026. december 21.)

A Sárközi Gyula Társulat egészen szokatlan környezetbe helyezi a klasszikus karácsonyi mesét: előadásuk ezúttal egy nevelőintézet falai között játszódik. A december 21-i produkcióban a jól ismert szereplők mellett három testvér története és az angyalok különleges világa is hangsúlyt kap. A társulat kedves, újszerű színpadi megoldásokkal közelíti a gyerekekhez Hoffmann meséjét, miközben az ajándékozás, a gondoskodás és az önzetlen szeretet fontosságát állítja középpontba.

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A dió(cska)törő // Zeneakadémia (2026. december 21.)

A Diótörő varázslatos világa a legkisebbektől a felnőttekig mindenkit elbűvöl a Danubia Zenekar családi koncertjén december 21-én. Csajkovszkij balettzenéjének legszebb részletei Varró Dániel vadonatúj, játékos meséjével találkoznak, így a klasszikus történet izgalmas köntösben elevenedik meg. Az egyórás előadás igazi közös élményt ígér: miközben a gyönyörű dallamok felcsendülnek, a mese fordulatai a gyerekeket és a szülőket egyaránt magukkal ragadják. A történetet Schneider Zoltán színművész meséli el, a zenekart Hámori Máté vezényli, a különleges koncertnek pedig a Zeneakadémia ad otthont.

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Diótörő zenés mesejáték // Csokonai Rendezvényház (2026. december 22.)

A Spirit Gyermek Táncszínház rövidebb, kifejezetten a fiatalabb korosztály figyelméhez igazított Diótörő-előadással készül december 22-én. A produkcióban a tánc és a mese mellett a zene is fontos szerepet kap, a történetet pedig Kiss Erika színművésznő meséli el. Az élmény a finálé után is folytatódik: az Urbán Ensemble zenészei a Hangszervarázs interaktív programján mutatják be hangszereiket, amelyekkel a legbátrabb gyerekek maguk is megismerkedhetnek.

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Ukrainian Classical Ballet: Diótörő // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 23.)

A nemzetközi színpadokon is ismert Ukrainian Classical Ballet hozza el Budapestre a karácsonyi klasszikust december 23-án. A több mint 20 országban fellépő társulat a hagyományos balettet modern rendezői megoldásokkal, látványos vetítéstechnikával és különleges színpadi világgal ötvözi. Az előadás már a kezdés előtt ünnepi hangulatot teremt: a vendégeket zenekari koncert, fotófal és a legkisebbeknek szóló mesemondó sarok is várja a Budapest Kongresszusi Központban.

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Diótörő klasszikus mese-show újragondolva // Szentendre (2027. január 2.)

A Sárközi Gyula Társulat Diótörő-feldolgozása 2027. január 2-án Szentendrére is elhozza a karácsonyi mese varázsát. A produkció különlegessége, hogy a klasszikus történetet egy nevelőintézet világába helyezi, ahol három testvér és az angyalok kalandjai köré épül az ünnepi csoda. A színes mese-show a tánc, a színház és a látvány eszközeivel szólítja meg a fiatalabb nézőket, miközben a szeretet és az összetartozás üzenetét is közvetíti.

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Csodás karácsonyi koncertek ragyogják be 2026 decemberét: