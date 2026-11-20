November utolsó napjaiban ismét ünnepi fényárba borul Budapest: napnyugta után útjára indul a BKV hagyományos fényflottája, amely idén minden eddiginél több különleges járművel varázsolja hangulatosabbá a téli estéket.

A jól ismert UV Fényvillamos mellett idén a főváros legújabb CAF villamosa is ünnepi díszbe öltözik, de fényárban úszik majd a körúti Combino, a hannoveri villamos, a Ganz ICS, a KCSV-7-es és a Tatra is.

A villamosok mellett három különleges jármű is csatlakozik az ünnepi flottához: november 27-én útnak indul az Ikarus 280-as Mikulásbusz, a fényfogaskerekű, valamint a fényhajó is.

A normál díjszabással igénybe vehető járművek menetrendjét keressétek ezen a linken a BKK weboldalán vagy ide kattintva a BKV Facebook-oldalán.

Adventi koncertekből sem lesz hiány: