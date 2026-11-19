Elérkezett az év legragyogóbb időszaka, ez pedig nem jelenthet mást, mint hogy ismét felcsendülnek a legszebb dallamok. Az alábbi 15 adventi, valamint újévi koncert különleges repertoárja segít az elcsendesedésben, a hangolódásban – kiváló előadók és zenekarok tolmácsolásában. (x)

A Budapesti Fesztiválzenekar ünnepi ajánlata

Ha igazán emlékezetes ajándékot kerestek, a Budapesti Fesztiválzenekar is a segítségetekre lesz. Ünnepi ajánlatuknak hála akár 15% kedvezménnyel válogathattok a különleges koncertélmények közül – együtt vehettek részt családotokkal, barátaitokkal a varázslatosabbnál varázslatosabb koncerteken, ajándékkártyával adhatjátok át a választás örömét, sőt még zenén túlmutató programokkal is kedveskedhettek. Hiszen néha a legszebb meglepetés nem más, mint együtt élni át valami olyat, ami kiszakít a hétköznapokból – a Budapesti Fesztiválzenekar koncertjeinek emléke pedig jó sokáig veletek marad majd.

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Karácsonyváró kórusok // Zene Háza (2026. november 30., december 6., 13., 20.)

Akár advent minden egyes vasárnapján átélhetitek a közös éneklés semmihez sem fogható varázsát, hála a Zene Háza ingyenes programsorozatának. A Városligeti hangvillába november 30-án, december 6-án, 13-án és 20-án is érkezik egy-egy, különböző stílusú és városból származó kórus, hogy 16 órási kezdettel fényt csempésszen a csodavárás időszakába. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy ne csak hallgassák a kórusokat, hanem csatlakozzanak is hozzájuk – először a Vox Kamarakórushoz, a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársasághoz, a Cantare Kóruscsaládhoz, majd pedig a Viadana Kamarakórushoz.

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HANUKA 2026 a Sabbathsong Klezmer Banddel // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. december 10.)

A Sabbathsong Klezmer Band 1998 óta ötvözi a klezmer hagyományait a keleti dallamvilággal, a jazz, a musical és a latin zene elemeivel. December 10-i koncertjükön héber, jiddis és izraeli dalok, hászid dallamok és virtuóz hangszeres improvizációk gondoskodnak a vidám, sokszínű ünnepi hangulatról.

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Ünnepi koncertek a Mátyás-templomban (2026. december 12.)

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december második hétvégéjén. December 12-én a T’ensemble Kamarazenekarhoz csatlakozik Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész és Czenke Csaba hegedűművész egy varázslatos komolyzenei est erejéig. A kivételes adventi műsort Vásáry André énekművész és Szenthelyi Krisztián Concorde-díjas énekművész teszi még emlékezetessé.

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Adventi muzsika a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával // Hagyományok Háza (2026. december 12.)

A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának december 12-i koncertje az ünnepi várakozás hangulatát idézi meg, ahol népi és keresztény hagyományok, a pásztorvilág furulyái, magyar kecskeduda és vonószenekar hívnak zenei utazásra. A koncert célja, hogy közelebb hozza a karácsony valódi üzenetét.

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A Szent István Konzi adventi koncertje // Zene Háza (2026. december 13.)

December 13-án ünnepi dallamok töltik meg a Zene Háza koncerttermét, ahol a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium növendékei adnak adventi hangversenyt. A meghitt esten a Konzi vonószenekara, valamint női, férfi- és vegyeskara rövid zenekari darabokkal és nagyobb szabású vokális művekkel idézi meg a karácsony közeledtének különleges hangulatát. A fiatal muzsikusokat Soltész Éva, Safarek Krisztián és Horváth Gábor vezényli.

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A Nemzeti Filharmonikusok ünnepi hangversenye // Müpa (2026. december 17.)

A Nemzeti Filharmonikusok koncertje korszakokon átívelő utazásra hív december 17-én. Bach Karácsonyi oratóriumának részletei, Schumann Éji dala és Honegger karácsonyi kantátája csendíti meg az ünnep hangulatát, Vashegyi György vezényletével neves szólisták, kórusok és zenekarok közreműködésével.

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Contrapunto Kamarakórus karácsonyi koncertje // Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom (2026. december 18.)

December 18-án karácsonyi dallamokkal hangolódhatnak az ünnepekre a zenekedvelők Rákosligeten, ahol a Contrapunto Kamarakórus tartja hagyományos adventi koncertjét. A Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom meghitt környezete és a kórus ünnepi műsora különleges alkalmat kínál az elcsendesedésre és a közös zenei élményre. A belépés ingyenes.

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Klasszikus karácsony a Danubia Zenekarral // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 20.)

A Danubia Zenekar Klasszikus karácsony című koncertje idén is az évad legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik. Ráadásul úgy döntöttek, visszatérnek az alapokhoz: tradicionális dalfeldolgozásaik mellett Frank Sinatra, az All I want for Christmas dallamai is felcsendülnek a Nemzeti Énekkar közreműködésével, de olyan népszerű klasszikus művekből sem lesz hiány december 20-án a Budapest Kongresszusi Központban, mint a Halleluja vagy a Pompa és fény induló. A koncert karmestere és mesélője Hámori Máté lesz, aki aznap kétszer is – 15:00 és 19:30-as kezdettel – segít megérkezni az ünnep valódi fényéhez.

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FÉNY/ÉNEK a StEFREM együttessel // Várkert Bazár (2026. december 20.)

A többszörösen díjnyertes budapesti vokális együttes, a StEFREM karácsonyi koncertje mára a Várkert Bazár ünnepi időszakának egyik különleges hagyományává vált. Két év után december 20-án ismét a Bubnó Márkkal közös formáció lép színpadra, hogy karácsonyi dalokkal örvendeztessék meg a közönséget.

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MOMkult Advent az Ars Nova Sacra Énekegyüttessel (2026. december 20.)

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes december 20-i koncertjén ritkán hallható zeneművekkel és ismert klasszikusokkal egyaránt találkozhattok. Repertoárjuk középpontjában a régi zene áll, de Európa elmúlt ezer évének kórusirodalmából számos stílust felölelnek, értékes zenei ritkaságokat keresve.

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Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncert // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 27.)

Nyári Károly immár 19. alkalommal varázsolja el a közönségét hagyományos Budapesti Karácsonyi Koncertjén, december 27-én 19:30 órai kezdettel. Az estnek a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont, ahol felcsendülnek az előadó pályafutásának legismertebb dalai, valamint a karácsony legmeghittebb dallamai. Nyári Károly exkluzív ünnepi koncertje egy igazi bensőséges találkozás, melyet különleges zenei világ, személyes hangvétel, ünnepi hangulat fűszerez. Az est során többek közt színpadra lép a család több kiváló művésze, köztük Nyári Aliz és Nyári Edit is. A koncert egy igazán felejthetetlen élménynek ígérkezik!

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A MÁV Szimfonikusok karácsonyi koncertje // Zeneakadémia (2026. december 22.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a zeneirodalom legszebb ünnepi darabjaiból válogat. Csajkovszkij dallamai mellett ismert karácsonyi kórusművek is felcsendülnek a Magnificat Leánykórus közreműködésével, Szebellédi Valéria és Farkas Róbert vezényletével december 22-én a Zeneakadémián.

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Igazából karácsony // MVM Dome (2026. december 28.)

Látványos karácsonyi koncertshow színesíti az év végi programkavalkádot a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából. A család apraja-nagyja élvezni fogja ezt a rendhagyó ünnepi műsort az MVM Dome-ban, ahol a legnépszerűbb karácsonyi dallamok mellett légtornászok és harangjáték aranyozzák be december 28-a estéjét. Az ünnepi koncerten több száz fellépő színesíti az estét és okoz felejthetetlen élményt.

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Bécs – Budapest újévi koncert a Danubia Zenekarral // Budapest Kongresszusi Központ (2027. január 3.)

Klasszikus Strauss-művek, a StEFREM fantasztikus energiái, mindez Ravel elsöprő erejű tánckölteményének társaságában – 2027 ennél stílusosabban nem is kezdődhetne! A Danubia Zenekar ünnepi évindítója nemcsak váratlan találkozásokban, de ritkaságokban is bővelkedni fog a Budapest Kongresszusi Központban. Január 3-án olyan Strauss-műveket is hallhattok, amelyeket a szerző eredetileg is férfikarra és zenekarra komponált – például a Kék Duna keringőt, úgy, ahogy elindult világhódító útjára. Az est házigazdájaként Hámori Máté a tőle megszokott személyes történetekkel teszi teljessé az élményt.

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Grandiózus koncert tiszteleg John Williams munkássága előtt: