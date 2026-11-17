A Star Wars elsöprő dallamaitól a leglíraibb filmzenei pillanatokig John Williams zenéje generációkat köt össze. A legendás zeneszerző életművéről és a monumentális filmzenék megszólaltatásának kihívásairól Horváth Gábor, a Duna Szimfonikus Zenekar karmestere mesélt, aki 2027. április 18-án a Budapest Arénában vezényli majd az ikonikus műveket. (x)

Horváth Gábort régóta lenyűgözi Williams gazdag és sokszínű munkássága. Különlegesnek tartja, hogy a zeneszerző olyan dallamokat alkot, amelyek évtizedek múltán is velünk maradnak, miközben zeneileg is kiemelkedőek. Művészetét olyan nagy nevekhez méri, mint Verdi és Puccini.

A karmester a Star Wars egyes tételeit már több mint tizenöt éve dirigálta először, az élmény pedig máig meghatározó számára. A monumentális hangszerelés, a sodró erejű zenekari részek és a lírai dallamok egyaránt mély érzelmeket közvetítenek anélkül, hogy Williams zenéje valaha is túlzóvá vagy ízléstelenné válna. A koncert ugyanakkor komoly szakmai kihívás elé állítja az előadókat. A műsor technikailag és fizikailag is megterhelő a zenekar számára, karmesterként pedig különösen fontos a megfelelő tempó megtalálása.

A rövid tételekben ugyanis nincs lehetőség a javításra: egy elhibázott tempó az egész előadást befolyásolhatja. Mindez azonban eltörpül az élmény mellett, amit Williams zenéje nyújt: filmzenéi kortól függetlenül szólítják meg a közönséget, miközben a jól ismert dallamok a mozivásznon látott történeteket és emlékeket is felidézik.

A karmester izgatottan várja a 2027. április 18-i koncertet, ahol a Duna Szimfonikus Zenekar és a Prelude Vegyeskar közreműködésével csendülnek fel John Williams legnagyobb filmzenei alkotásai a Budapest Arénában.

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