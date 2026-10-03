Világsztárokkal és különleges koncertekkel érkezik az ősz Budapestre

Idén október 8-tól 22-ig tart a Liszt Ünnep, amely névadója kísérletező szellemében idén is új nézőpontokat kutat, és egymástól távoli világokat kapcsol össze. (x)

A világ egyik legkiválóbb kortárs zenei együtteseként ismert, a kilencvenéves Steve Reich előtt tisztelgő London Sinfonietta koncertjén egy Radiohead-dalok által inspirált darab is felcsendül, a vendégművészként csatlakozó Gyémánt Bálint pedig a legendás Electric Counterpointot szólaltatja meg a Zeneakadémián.

Másnap a Magyarországhoz több szálon is kötődő The Cleveland Orchestra érkezik a Müpába Franz Welser-Möst vezényletével, aki utolsó évadát tölti az együttes élén.

Kulturális sokszínűség

A georgiai zene hangja szólal meg Vakhtang Kakhidze Európa számos nagyvárosában óriási sikert arató Requiemjében; a produkcióban a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Cantemus Vegyeskar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság mellett a Rustavi Ensemble és a Chanters Quartet gondoskodik a georgiai tónusok megjelenítéséről.

A cimbalom Liszt számára magyar identitása egyik fontos szimbóluma volt, nem véletlen, hogy Fülei Balázs és Szalai András koncertjén a zeneszerző kései műveinek zongora-cimbalom átiratai kerülnek terítékre a BMC-ben.

Az Elbphilharmonie rezidens együttese Alan Gilbert vezetésével érkezik a Müpába, Brahms kihívást jelentő II. zongoraversenyének szólistája a norvég sztárzongorista, Leif Ove Andsnes lesz. A fesztivál komolyzenei programját Liszt egyik legmonumentálisabb alkotása, a Krisztus című oratórium előadása koronázza meg: a Pannon Filharmonikusok, a Nemzeti Énekkar és a nemzetközi szólistagárda Kesselyák Gergely vezényletével szólaltatja meg a művet.

Az elektronikus zenei színtér egyik legnagyobb hatású formációja, az Autechre a Zene Házában lép fel, míg a hátrányos helyzetű tehetségeket felkaroló Snétberger Zenei Tehetség Központ a Zeneakadémián ünnepli fennállásának 15. évfordulóját az egykori és jelenlegi növendékek és tanáraik közös koncertjén.

A Liszt Ünnep, a Müpa és az Akvárium Klub közös fesztiválján, az Isolation Budapesten mások mellett a francia Walter Astral, a berlini Prismala, Charlotte Colace, valamint a lengyel Jeszcze lép fel.

A FrenÁk Társulat FrenÉsie – RoadMovi(e)ng című bemutatója egy dinamikus kompozícióban vizsgálja a jövő bizonytalanságát, az uniformizálódást és az emberi kapcsolódásokat, a Duna Művészegyüttes Cigányok arca – Romangi faca című új produkciója pedig a Kárpát-medence roma kultúrájának sokszínűségét idézi meg.

Irodalmi és képzőművészeti élmények

Az irodalom kedvelői a tavalyi Margó-díjas Tóth Marcsi estjén találkozhatnak a szerzővel, majd a jubileumi Őszi Margó Irodalmi Fesztivál költözik a Nemzeti Táncszínház falai közé. 12. alkalommal adják át a Margó-díjat, sor kerül számtalan könyvbemutatóra, Sebő Ferenc életműve előtt tiszteleg a MORDÁI, élőben is megszólalnak a Kiss Tibor Noé Olvadás című regényéhez készült számok, majd az eseménysorozatot az elmúlt 15 évet felidéző zenés irodalmi időutazás zárja.

A Ludwig Múzeum Walk This Way. A gyaloglás művészete című kiállítása azt kutatja, miként válhat a séta a megismerés, a gondolkodás és az alkotás eszközévé, míg a Magyar Nemzeti Galéria Elhivatottak – Magyar képzőművésznők a 20. század első felében című kiállítása olyan alkotók történetét állítja fókuszba, akik pályáját a kor társadalmi és intézményi korlátai nehezítették.

Október 15. és 18. között az Art Market Budapest több ezer kortárs képző- és fotóművészeti alkotással várja a látogatókat az MTK Sportparkban, ahol visszatér régiónk egyik meghatározó nemzetközi fotóművészeti vására, az Art Photo Budapest is, de az ART+ programsorozat és a sCULTURE szabadtéri szoborpark is várja az érdeklődőket.

Bővebb információt ide kattintva, a Liszt Ünnep weboldalán találtok.

Színházi előadásokból sem lesz hiány: