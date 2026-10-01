20+ ingyenes program Budapesten októberre a pénztárcabarát kikapcsolódáshoz

Szerencsére a fővárosban ebben a hónapban sem kell vagyonokat költenetek ha szórakozásról van szó, hiszen Budapest megannyi ingyenes programmal vár idén októberben is.

Bíró László emlékkiállítás // Klebelsberg Kultúrkúria (2026. október 11-ig)

A tárlat Bíró László polihisztor rendkívül sokoldalú életútját mutatja be: a golyóstoll feltalálójaként világszerte ismert magyar szakember autóversenyzőként, vámügyintézőként, festőként és újságíróként is tevékenykedett. Felnőtt élete nagy részét a távoli Argentínában töltötte, ahol a mai napig nagy tisztelet övezi, születésnapján pedig a Feltalálók napját ünnepeljük. A kiállítás közelebb hozza a látogatókhoz a golyóstoll, az automata sebességváltó és több tucatnyi jelentős, ámde kevésbé ismert találmányának születését, egyúttal pedig tiszteleg II. kerületi kötődése előtt is.

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ARC kiállítás (2026. október 18-ig)

Az ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat idén is Újbudán várja az érdeklődőket, ám a Bikás Park helyett ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

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Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Hungexpo (2026. október 1-4.)

Október 1. és 4. között ismét összegyűlik a kortárs irodalom krémje, ezúttal a Hungexponál. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a német irodalmat helyezi a fókuszba, világhírű szerzőket lát vendégül, és több mint ötvenezer kötettel, ingyenes programokkal készül az olvasóknak.

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Óbudai Őszi Piknik // Budapest Garden (2026. október 3.)

Ingyenes őszi piknikkel kedveskedik az óbudai Budapest Garden csapata: a helyszínre ugyanis október 3-án kézművesek, gyerekprogramok és gasztrostandok költöznek. A napot Horváth Viktor akusztikus koncertje koronázza meg a Duna-part közelében.

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Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál (2026. október 3.)

Október 3-án Kelenvölgy is megtelik vidám őszi programokkal és zenés-táncos előadásokkal, hiszen érkezik az Ezerjó Fesztivál! A Kelenvölgyi Közösségi Ház felújítása miatt idén a Szentháromság-templom előtti térre költözik a kerület várva várt őszi fesztiválja, a jó hangulat azonban itt is garantált!

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Családi nap az Európa-élményközpontban (2026. október 3.)

Október 3-án izgalmas programokkal telik meg a Szervita tér az Európa-élményközpont családi napja alkalmából. Az egész napos, ingyenes rendezvényen EU-s kvízek, szerencsekerék, kreatív workshopok és DJ várják az érdeklődőket. A legkisebbeknek ezen kívül arcfestéssel, lufihajtogatással, színezőkkel, gyöngyfűzéssel és zászlókészítéssel készülnek, míg a nagyobbak kvízjátékokban tesztelhetik tudásukat, valamint újrahasznosított anyagokból készíthetnek egyedi ajándékokat. Érdemes lesz minél több állomást teljesíteni, hiszen az összegyűjtött pecséteket a nap végén ajándékra válthatjátok.

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Másik Bolygó // Pótkulcs (2026. október 3.)

A Másik Bolygó a világegyetem egyetlen szocioironikus funkypunk zenekara. Bársonyos zúzás, sanzonrévület és pogó jellemzi őket, amit extatikus hangversenyeikkel és sokféle zenei hagyományból merítő, mégis egyedi muzsikájukkal, illetve poétikus, helyenként nyers szövegekkel fejelnek meg. A koncertre a slágerek mellett vadiúj dalokkal és egy Iggy Pop-feldolgozással is készülnek.

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Józsefvárosi Cicafeszt a Kesztyűgyárban (2026. október 3.)

Október 3-án a Kesztyűgyár Közösségi Házban megismerhetitek és örökbe is fogadhatjátok a cicákat. Előadásokkal, bemutatókkal, kézműves vásárral várnak és cirkuszi kellékekkel is kísérletezhettek a helyszínen.

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Állatok világnapja a Rex Állatszigeten (2026. október 3.)

Október 3-án ingyenes családi nappal hívja fel a figyelmet az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára a Rex Állatsziget. A programok között kutyás bemutatók, gyerekkoncertek és kézműves foglalkozások is szerepelnek, emellett több civil szervezet szakmai munkájával is megismerkedhettek.

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Platz piac a Dürer Kertben (2026. október 4.)

Október 4-én a Dürer Kertbe költözik a pilisvörösvári Platz piac! A laza, ráérős napindítás jegyében 9 és 14 óra között mindenféle friss ínyencséggel – többek között sajtokkal, lekvárokkal, szörpökkel, pékáruval – várja látogatóit a hangulatos termelői és kézműves vásár a pajta oltalmában.

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Steampunk Design Market // Dürer Kert (2026. október 4.)

Egy különleges steampunk vásárra invitál titeket a Dürer Kert ingyenesen látogatható rendezvénye, ahol nemcsak egyedi termékekkel – többek között ékszerekkel, ruhákkal és design kiegészítőkkel –, hanem autentikus steampunk alkotókkal és a stílus képviselőivel is találkozhattok.

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Színe és a visszája // Karinthy Szalon (2026. október 6-30.)

Az IMÁGÓ Öko-Kulturális Labor második csoportos kiállítása a textil és a ruházkodás témáját boncolgatja: mikro-, mezo- és makroszinten vizsgálja a médium egyéni és társadalmi hatásait, miközben feltárja, milyen jelentésrétegek húzódnak meg a felszín mögött. A kiállítás hétfőtől péntekig 12 és 18 óra között vár titeket az újbudai Karinthy Szalonban.

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Nincs Fesztivál // Három Holló (2026. október 8-10.)

Kincs, ami Nincs: így is jellemezhetnénk a Három Hollóban megrendezésre kerülő háromnapos rendezvényt. A Nincs folyóirat programsorozatán jobbnál jobb előadásokon és workshopokon vehettek részt teljesen ingyenesen. Október 8-án például Vida Kamilla költő, újságíró járja körbe az elmúlt évtizedek közéleti költészetet övező diskurzusokat, de lesz itt koncert, jógaóra és hangfürdő is, érdemes tehát tüzetesen átnézni a menetrendet!

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The Desperate Empire of Happiness – Duliskovich Bazil festőművész kiállítása // KULT7 Galéria (2026. október 8-29.)

Duliskovich Bazil a kortárs hazai festészet talán legmagányosabb alakja. Senki máséval össze nem téveszthető saját univerzumában működik. Mégis valamennyi képe más és más, egy-egy új, addig nem fölfejtett élmény vagy érzelmi góc kibontásának képi megragadása. Talán soha nem volt divatos, és soha nem fog tudni a divatból kimenni.

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Kőbánya Napja // Kőrösi Kulturális Központ (2026. október 10.)

Hangulatos időutazásra invitál október 10-én a Kőbánya Napja idei rendezvénye: a Kőrösi Kulturális Központban megrendezett nosztalgikus kavalkádban filmvetítések, bűvöskocka-verseny, Szandi-koncert, Szomszédok-közönségtalálkozó és Farkas Bertalan űrhajós várják a látogatókat, a büfében hűsítő Traubi és krumplis tészta idézik fel a gyerekkort, közben pedig retró lakásenteriőrök és bakelitlemezek gondoskodnak az autentikus hangulatról.

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Önkéntes nap a 10 Millió Fa telephelyén (2026. október 10.)

Szederirtás, növénygondozás, kerti faház építés, barkácsolás és csemeteosztás a készlet erejéig – ez vár titeket a 10 Millió Fa önkéntes napján. A jó munkásembereknek zenével, kávéval, teával, vízzel és nassolnivalóval kedveskednek a szervezők.

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Afrika láthatatlan arca // ISON (2026. október 14., 28.)

Két eseményen is megismerhetitek Afrika kevésbé ismert arcát a ISON-ban: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiállításán ugyanis a kontinenst körüllengő, leegyszerűsítő narratívák és sztereotípiák mögé néztek. Ennek megfelelően október 14-én és 28-án szakértői beszélgetéseknek lehettek részesei, ahol beavatnak titeket afrikai élményeikbe, tapasztalataikba. A programok ingyenesen, előzetes regisztráció ellenében látogathatók, azonban lehetőségetek nyílik adományotokkal támogatni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját.

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My Floating Archive – Marosi Panni kiállítása // Resident Art (2026. október 15. – november 21.)

Október 15-én nyit meg a Bartók Béla úti Resident Art galéria legújabb kiállítása, méghozzá Marosi Panni képeivel a főszerepben. A fiatal művész alkotásaiban fontos szerepet játszanak a gyerekkori emlékek és elképzelések, így egyszerre kapnak helyet a nagypapa által mesélt történetek, az ezekből táplálkozó fantáziák és a valós emlékek, melyek a hétköznapok giccses formavilága, a vizuális játékok és a groteszk miszticizmus segítségével köszönnek vissza.

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Budapest Fafesztivál (2026. október 15-17.)

Három napon keresztül számos vezetett séta, előadás, bemutató, kiállítás és egyéb izgalmas esemény során beszélgethettek arról, hogy mit jelentenek a környezetünkben élő vagy éppen halott fák, miközben bejárjátok a Margitszigetet, a Budai Arborétumot vagy éppen a Gellért-hegyet. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

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Évzáró Kerékpáros Fesztivál // Kopaszikert (2026. október 17.)

Október 17-én érdemes lesz a Kopaszi-gát felé kerekezni, hiszen Évzáró Kerékpáros Fesztivált tart a Grinta. Az eseménynek a Duna-part kedvelt szabadtéri helyszíne, a Kopaszikert ad otthont, ahol a kerékpározás szerelmesei változatos programokon vehetnek részt, visszatekintve az idei országúti versenyszezonra. Napközben neves sportolókkal, beszámolókkal és felejthetetlen közösségi élményekkel várják a résztvevőket, estére pedig még a hangerőt is feltekerik. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

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Őszi Bolhapiac Zuglóban (2026. október 17.)

Október közepén ismét megnyitja kapuit a Zuglói Bolhapiac, ahol a feleslegessé vált otthoni használati tárgyak új gazdára találhatnak, a látogatók pedig igazi kincsekre bukkanhatnak.

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A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. október 21. – november 22.)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

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Társasjáték és magyar alter est // Bolygó (2026. október 29.)

Igazi közösségi programmal készül a hónap végére a Bolygó, hiszen október 29-én zenehallgatással egybekötött társasozós estet tartanak a Margit körúti épületben. Az biztos, hogy az esemény végére vadiúj játékokkal és barátokkal gazdagodtok majd – ne felejtsetek el időben regisztrálni!

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