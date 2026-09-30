10 kihagyhatatlan program és fantasztikus fesztivál országszerte, ami megszínesíti az októbert

Országszerte színes falevéltengerrel, ellenállhatatlan gasztroprogramokkal, és pezsgő kulturális fesztiválokkal csábít a szabadba az ősz. Válogatásunkban egyaránt találtok úti célt akár Budapest közvetlen közelében maradnátok, akár valamivel messzebbre merészkednétek a fővárostól.

Duna Művészegyüttes: Magyar táncképek // több helyszínen

Országszerte lesz lehetőségetek elcsípni a Duna Művészegyüttes virtuóz produkcióját, a Magyar táncképek című folklórelőadást. Ennek megfelelően az ősz és tél folyamán a fővároson kívül olyan településeken is megtekinthetitek a táncelőadást, mint Bóly, Zsombó, Örkény vagy Adony, de Szászrégenre és Segesvárra is elviszik a Kárpát-medence legszebb táncainak hangulatát. A kötetlen szerkezetű előadáson többek között mezőföldi, Vág-Garam közi, somogyi, vajdasági, kárpátaljai és kalotaszegi táncokat láthattok majd, de különböző vidékek pásztortáncai is megelevenednek a színpadon. A táncosokat a Göncöl zenekar kíséri.

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XXV. Liszt Fesztivál // Gödöllő (2026. október 31-ig)

Jubilál a Gödöllői Liszt Fesztivál, idén ősszel immár 25. alkalommal csendülnek fel a legszebb zongoraszvitek, kamarakoncertek és egyéb klasszikus zenei ínyencségek a Grassalkovich-kastélynál. A fesztivál egészen október 31-ig tart, programjai közül jó párat ráadásul díjmentesen élvezhettek.

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IX. MagdaFeszt // Debrecen (2026. szeptember 30. – október 5.)

Szeptember 30-tól néhány napon át Szabó Magda előtt tiszteleg a debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Az október 5-ig tartó rendezvénysorozat középpontjában a női alkotás, a nő társadalmi szerepe, és a nő, mint művészeti téma áll. A szervezők elsősorban Szabó Magda művei által ihletett előadásokkal, irodalmi sétával, workshopokkal és rendhagyó irodalomórával igyekeznek minél több nézőpontot feltárni. A MagdaFeszt fő helyszíne a Csokonai Fórum, emellett egy-egy programnak a Debreceni Irodalom Háza, Debrecen belvárosa, a Csokonai Teátrum és a Svetits Katolikus Gimnázium lesz az otthona.

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VIII. Fékomadta Fesztivál // Zsámbék (2026. október 9-10.)

Október 9-én és 10-én nyolcadik alkalommal rendezik meg Zsámbékon a különleges, Fékomadta Árpád-kori hagyományőrző találkozót és óriásbábos felvonulást. Az első napon ingyenes programok sora veszi kezdetét a Páskomi réten, a látogatókat mesefalu, emlékvívás, FANDYR koncert, barbár borbár és a viking hitvilágról szóló interaktív előadás várja. Az esemény másnapjának napijeggyel látogatható programjai több helyszínen zajlanak: a Romtemplomban tárlatvezetés, a Páskomi réten fáklyás felvonulás és középkori vásár, a Kecskeparkban pedig Kecskepörk Kontáros táncház hív kikapcsolódásra.

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Burger, Blues, BeerFest // Szeged (2026. október 9-11.)

Kulináris és kulturális élményekből sem lesz hiány október 9. és 11. között a szegedi Burger, Blues, BeerFesten. A hangulatos alföldi nagyváros egyszerre látja vendégül a hazai bluesélet jeles képviselőit és az ország legjobb burgerezőit, ezenfelül hatalmas, több mint 150-féle kézműves és nagyüzemi sörből álló választékkal készülnek. Az Erzsébet-ligetben megvalósuló fesztiválon megválaszthatjátok a legjobb burgert, próbára tehetitek magatokat kocsmai játékokban, hagyományőrző workshopon vehettek részt, és játszhattok akár a Szegedi Csocsó Egyesület világbajnokságra készülő játékosaival is.

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IX. Nivegy-völgyi Murci Fesztivál (2026. október 10.)

Október 10-én a Nivegy-völgy falvai is az újbort ünneplik: az idén már kilencedik alkalommal megrendezett Murci Fesztiválon jobbnál jobb borok és friss murci, zene és persze fergeteges szüreti hangulat felel majd a felejthetetlen gasztronómiai élményekért. Az ingyenesen látogatható rendezvény egészen biztosan bakancslistára való program a borok és a Balaton-felvidék szerelmeseinek – minden további információért keressetek rá a Facebook-eseményre!

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Őszi Etyeki Piknik (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én újból felpezsdül az élet az etyeki Gasztrosétányon. Ekkor kerül megrendezésre a kétnapos őszi kikapcsolódást ígérő Etyeki Piknik, avagy a bor, a gasztronómia és a zene ünnepe, melyet a környékbeli dűlők festői látványa tesz még felejthetetlenebbé. Szombaton Péterfy Bori, Ham Ko Ham, Co Lee, az Animal Cannibals és a Fogd meg a borom! tehetségkutató 5 döntőse után az Imago Mundi zenekarra lehet koccintani, míg vasárnap a Dumaszínház 6 előadóját köszöntik az Etyeki Piknik különböző helyszínei. Különleges ízekre, változatos programokra és barátságos hangulatra számíthattok.

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XXIII. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál (2026. október 10-11.)

Október 10-én és 11-én isteni sült gesztenye illata segít elterelni a figyelmet a szürke hétköznapokról Ágfalván. A Soprontól nagyjából 6 kilométerre fekvő településen ismét megrendezik az Ágfalvi Gesztenye Fesztivált, amely a korábbi évekhez hasonlóan látványos bemutatókkal, lovaglással, vásárral, vidámparkkal és családbarát programokkal várja az érdeklődőket. A Vadon Lovas Club nyugodt, természetközeli közegében Szombath Ádám és zenekara, Jolly, illetve a Döndi Duó & Roli koncertje teremtenek fesztiválhangulatot. A jegyárakért és a részletes programért kövessétek a rendezvény Facebook-oldalát!

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29. Csabai Kolbászfesztivá // Békéscsaba (2026. október 22-25.)

Békéscsaba nagy múltra visszatekintő rendezvénye évről évre vonzó programcsokorral vár. A Csabai Kolbászfesztivált a népszerű csabai kolbász ünneplésének szándéka inspirálta, nem véletlen, hogy a mai napig hatalmas vonzerőt jelentenek a hagyományőrző programok, a tematikus disznóvágások és disznótorok, valamint a kolbászgyúró versenyek. Október 22. és 25. között a gasztronómiai kalandok mellett a hazai zenei élet ismert arcaival is találkozhattok Békéscsabán. A felejthetetlen hangulatot tovább fokozva koncertet ad Rúzsa Magdi, Dzsúdló, a Neoton Família, Dánielfy, és a Parno Graszt is.

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5. Füstifeszt // Tiszafüred (2026. október 23-24.)

Minden ízében őszi fesztivált tartanak október 23-24-én Tiszafüreden. A Füstifeszt ínycsiklandozó gasztronómiai tételekkel alapozza meg a hosszú hétvége jó hangulatát: ahogyan a fesztivál nevéből sejthető, a füstös ízek kerülnek főszerepbe. Begyújtják a szmókereket és a kemencét, füstös, parázson és szabad tűzön készült ételekkel kápráztatják el a vendégeket. A mennyei ételekhez forró italokat, minőségi borokat és pálinkákat kínálnak, a kísérőprogramok között pedig kézműves vásárral, családi programokkal, igényes zenei felhozatallal és Tökfaragó Tisza-Világbajnoksággal várják a látogatókat.

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Összegyűjtöttük a legjobb őszi fesztiválokat a fővárosban: