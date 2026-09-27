A legjobb új magyar filmek 2026-ban: 11 mozi, amit látnod kell idén

Összegyűjtöttük nektek a legjobb új magyar filmeket 2026-ból. Van köztük mindenféle: dráma, vígjáték és dokumentumfilm is. Válasszátok ki a hozzátok illőt!

A legjobb új magyar filmek 2026-ban – amiket már bemutattak:

Nem én vagyok

A Nem én vagyok egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusát mutatja be a Ganztelep zárt, és furcsán mitikus közösségében. A történet középpontjában két testvér áll: Shanshan, tehetséges zongorista és Lang, az örök lázadó, akik egyszerre próbálnak kitörni a kínai kisebbség elszigeteltségéből és hagyománytisztelő apjuk, Song szorító családi kötelékéből.

Itt érzem magam otthon (Netflix)

Egy család elrabol egy eladónőt, mert az eltűnt lányuknak hiszik. A nő kénytelen belemenni a játékba, hogy túléljen a torz képzeletvilágukban.

Csendes barát (HBO Max)

Három idegen életét megváltoztatja egy botanikus kertben álló ginkgofa, amely csendben összeköti őket. Enyedi Ildikó filmje képviseli majd Magyarországot a 99. Oscar-gála nemzetközi film kategóriájában.

Tyúk

Pálfi György filmjében egy tyúk eldönti, hogy nem törődik bele a sorsába, megszökik a biztos halált jelentő telepről, és mindent megtesz azért, hogy végre anya lehessen. Gyönyörű tengerparti tájakat és kietlen pusztaságokat is keresztező kalandjai során egy olyan igazi emberi dráma bontakozik ki előttünk, amelyet ilyen nézőpontból még biztosan nem láthattunk.

Vörös csokoládé

A Kriskó László rendezésében készült alkotás középpontjában két fiatal zsidó lány, Éva és Mária áll, akik 1944-ben a háború és az üldöztetések elől menekülve egy nagyváradi kúriában keresnek menedéket. A rejtett kommunista sejt és a két fiatal zsidó lány, akik a túlélésért mindent kockára tesznek. A biztonságosnak hitt rejtekhely azonban hamarosan a félelem és a bizonytalanság színterévé válik.

Pipás

Igaz történeten alapuló film egy hírhedt 1930-as évekbeli magyar orgyilkosról, Pipas Pistáról. Letartóztatásakor kiderül, hogy nőnek született, de férfiként élt. A börtönben, kivégzésére várva megismerkedik Irmával, a lelkész lányával, aki megtanítja írni-olvasni. Kapcsolatuk olyan erős kötelékké válik, hogy Pistának kegyelmet adnak, ám Irma súlyos árat fizet.

Mohács – Világok harca

A Rubicon a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából olyan dokumentumfilmet készített, amely új kutatási eredményekre támaszkodva és számos történelmi tévhitet tisztázva, magyar és külföldi történészek megszólalásával, rekonstruált és látványos jelenetekkel mutatja be a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét.

További magyar filmek, amiker még nagyon várunk 2026-ban:

Mommy Blue (premier: 2026. október 8.)

Krisztina körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen. A boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szükség van a fiára, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csakhogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd kettészakad: az anyja egyre jobban ragaszkodik hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához.

Az örökség (premier: 2026. október 22.)

Árpi bácsi felesége halála óta egyedül él, fiai egyszer csak azzal szembesülnek, hogy apjuk minden megtakarítását elköltötte, sőt, a felhalmozott tartozások miatt még a villanyt is kikapcsolták. Hosszas faggatás után kiderül, hogy az öregúr több mint másfél millió forintot költött egy nehéz sorsú fiatal lányra, Hajnalkára, akibe állítása szerint szerelmes. Míg Árpi bácsi ragaszkodik az érzéseihez, fiai meg vannak győződve arról, hogy az apjukat csúnyán átverik.

A pokol élővilága (premier: 2026. november 26.)

Henrik vendégként érkezik a Szentiványi család kastélyába egy ünnepi vacsorára; ám valódi szándékait csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya sejti. Az építőipari oligarchacsalád több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és könnyen lehet, hogy ebben a különös játszmában már több lépéssel Henrik előtt járnak. Az este során napvilágra kerülnek a múlt bűnei, és Henrik számára is kiderül, hogy az ember bűntelen lehet, de ártatlan soha.

Karácsonyra megjövök (premier: 2026. december 3.)

Míra és Attila háromgyerekes házaspár, évek óta együtt élnek három lányukkal. Míra ügyvédi praxisát függesztette fel az anyaságért, a gyerekek nevelése és a család összetartása minden idejét elviszi. Attila középvezető egy multinál, és szerinte a háztartás vezetése nem igazi kihívás és munka. Míra évek óta nem volt pihenni, így amikor Attila közli, hogy félkézzel is megoldja a családi feladatokat, az anya elhatározza, hogy egy hétre elmegy nyaralni Balira. Attilának egyszerre kell megszerveznie az éves karácsonyi céges bulit és menedzselnie a gyerekek mindennapjait, óvodai, iskolai kötelezettségeit.

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