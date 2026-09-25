Szüreti fesztiválok kavalkádja és újbor csalogatja az ínyenceket a Balatonhoz idén ősszel

Szüret a dűlőkben, újbor a pohárban, szezonális fogások a tányéron – a Balaton azoknak is tartogat ősszel meglepetéseket, akik elsősorban az ízek miatt kelnek útra. A VisitBalaton365 pedig egy helyre gyűjtötte össze a régió boros és gasztronómiai programjait, így könnyen összeállíthatjuk őszi balatoni íztúránkat. (x)

A szőlőhegyek szüret idején tartogatják a legtöbb izgalmat: megtelnek élettel a dűlők, benépesülnek a pincék, készül a must, és lassan megérkeznek az első újborok is. Közben az éttermek konyháiban egyre több szezonális alapanyag kerül elő, az ősz pedig szépen, lassan beköltözik a tányérokra is.

Balatoni gasztroélmények egy kattintásra

A balatoni gasztrokaland során ráadásul nem kell egyetlen helyhez ragaszkodni. Ide kattintva, a VisitBalaton365 őszi bor- és gasztroajánlójában szüreti fesztiválok, borvacsorák, pincetúrák, must- és borkóstolók, termelői vásárok és hagyományőrző események közül lehet válogatni. A kínálat dátum, település és programtípus alapján is szűrhető, így néhány kattintással megtudhatjuk, hol érdemes eltölteni a következő ráérős őszi napot.

A választék elképesztően széles: bortúrára indulhatunk a Csobánc-hegyen, bejárhatjuk a Tóti-, Sabar- és Örsi-hegy rejtettebb útvonalait úgy, hogy közben helyi pincészetek borait is megkóstoljuk. A Nyugat-Balaton nyitott portáin személyesen találkozhatunk a térség termelőivel, novemberben pedig Badacsonyban már az új évjáratból töltenek a poharakba.

Murci Fesztivál a Kishegyen, Füge Feszt a Badacsonynál, Siófoki Halfesztivál, Nivegy-völgyi Borpiknik, Pezseg a Balaton Vonyarcvashegyen, Badacsonyi Újbor Kóstoló… Csak győzzünk válogatni a sok gasztroélmény közül!

Az őszi Balatonnál az ízekhez helyek, emberek és történetek is csatlakoznak. Egy pohár bor mögött ott van a vulkanikus hegyoldal, egy termelői finomság mögött a helyi gazda, egy borvacsora fogásaiban pedig visszaköszönhet az egész évszak.

Mindenre érdemes időt hagyni: egy délutáni kóstolót összeköthetünk egy dűlőtúrával, egy termelői piacozással vagy egy hosszú ebéddel. Ha pedig nem szeretnénk este hazasietni, a Balaton körül egész évben nyitva tartó szálláshelyek és vendéglátóhelyek közül is válogathatunk.

Keressétek meg a hozzátok illő boros és gasztroprogramot, tervezzetek köré egy napot vagy akár egy teljes hétvégét, és fedezzétek fel a szüret időszakát a Balatonnál! Mindebben a VisitBalaton365 őszi bor- és gasztroajánlója lesz a segítségetekre.

Újdonságokból ősszel sincs hiány a Balatonnál: