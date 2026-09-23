Lehullott a lepel a Füvészkert mesebeli fénybirodalmának idei témájáról

Újra mesebeli fényárba borul az ELTE Füvészkert, idén A Szépség és a Szörnyeteg története elevenedik meg a Garden of Lights varázslatos fénykiállításán. Az ősz és a tél egyik legkülönlegesebb budapesti programja ezúttal egy közel 300 éves mese világába repíti a látogatókat.

A jól ismert történet ikonikus szereplői, helyszínei és motívumai látványos fényinstallációk formájában kelnek életre, miközben a Füvészkert esti arcát is felfedezhetitek.

A különleges élményhez a kert atmoszférája adja a hátteret, így a séta során mesebeli fények, látványos installációk és ismerős mesehősök kísérnek végig.

Az idei szezon különlegessége, hogy a Garden of Lights ezúttal kizárólag az ELTE Füvészkert szervezésében valósul meg. A szervezők ígérete szerint az eddigieknél is nagyobb kihívást jelentő munka eredménye egy minden korosztály számára izgalmas, látványos fénybirodalom lett, ami kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmakat tartogat.

Bővebb információt ide kattintva, az ELTE Füvészkert Facebook-oldalán találtok.

Október elején is érdemes lesz a Füvészkert felé venni az irányt: