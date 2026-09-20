Érintetlen vízi világ hangulatát idézi meg a főváros egyedülálló Duna-parti sétánya

Csepel ékszerdobozként őrzi a Kolonics György sétányt, ahol napcsókolta falevelek szegélyezik a fodrozódó víztükört közel és távol.

Kolonics György sétány, Csepel, Duna-parti séta
Fotó: Pálfalvi László

A sziget egyik legjobban őrzött titka kétségkívül a vadregényes, ugyanakkor szépen gondozott Kis-Duna-parti promenád, melyet 2017-ben neveztek el a fiatalon elhunyt világbajnok kenus Kolonics Györgyről.

Sétánk elején a Kis-Duna-öböl vidékére belépve mintha csak egy érintetlen világhoz kaptunk volna kulcsot: buja oázis tárul elénk az öbölmenti tanösvényre ráfordulva. Egy igaz kincs ez, ahol nem csupán az ártéri természet nyűgöz le bárkit, aki erre jár, hanem az élénk állatvilág is.

Kis-Duna-Öböl, Csepel-sziget
Fotó: Pálfalvi László

Vízi rovarok, madarak, hattyúk, halak lakják a ligeterdőkkel, nádasokkal tarkított földi paradicsomot, melyet ha felfedeztünk, akkor a Kolonics György-sétányon folytathatjuk utunkat. A további útvonalon burjánzó növényzet között és terebélyes fák lombjainak oltalma alatt élvezhetjük a természetközeli nyugalmat.

Csepel, Kolonics György sétány alagútja
Fotó: Pálfalvi László

A Dunához közeli festői vízi világot tárja fel előttünk a városrész páratlan gyöngyszeme. A körülbelül öt kilométeren húzódó vízparti ösvény egyedülálló a fővárosban, hiszen a folyóhoz ilyen közel, ilyen hosszan kanyargó kiépített sétányt sehol máshol nem találni Budapesten.

Kolonics György sétány, Csepel látnivaló
Fotó: Pálfalvi László

A zöld szigetet szép időben családok, kutyások, biciklisek és sportolók veszik birtokba, míg a vízen időről időre elsuhan egy-két kajakozó. Ha pedig a romantikus andalgásnál többre vágyunk, akkor a kalózos játszótér, sportpálya, szabadtéri kondipark, horgászhelyek és piknikezésre is kiváló stégek várnak ránk a sétányon.

Kolonivs György sétány, Csepel
Fotó: Pálfalvi László
Október 23-án rendezik meg a csodás Népszigeten a Kolonics György Emlékfutást, amelyre már elindult a nevezés.

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