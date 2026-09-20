Érintetlen vízi világ hangulatát idézi meg a főváros egyedülálló Duna-parti sétánya

Csepel ékszerdobozként őrzi a Kolonics György sétányt, ahol napcsókolta falevelek szegélyezik a fodrozódó víztükört közel és távol.

A sziget egyik legjobban őrzött titka kétségkívül a vadregényes, ugyanakkor szépen gondozott Kis-Duna-parti promenád, melyet 2017-ben neveztek el a fiatalon elhunyt világbajnok kenus Kolonics Györgyről.

Sétánk elején a Kis-Duna-öböl vidékére belépve mintha csak egy érintetlen világhoz kaptunk volna kulcsot: buja oázis tárul elénk az öbölmenti tanösvényre ráfordulva. Egy igaz kincs ez, ahol nem csupán az ártéri természet nyűgöz le bárkit, aki erre jár, hanem az élénk állatvilág is.

Vízi rovarok, madarak, hattyúk, halak lakják a ligeterdőkkel, nádasokkal tarkított földi paradicsomot, melyet ha felfedeztünk, akkor a Kolonics György-sétányon folytathatjuk utunkat. A további útvonalon burjánzó növényzet között és terebélyes fák lombjainak oltalma alatt élvezhetjük a természetközeli nyugalmat.

A Dunához közeli festői vízi világot tárja fel előttünk a városrész páratlan gyöngyszeme. A körülbelül öt kilométeren húzódó vízparti ösvény egyedülálló a fővárosban, hiszen a folyóhoz ilyen közel, ilyen hosszan kanyargó kiépített sétányt sehol máshol nem találni Budapesten.

A zöld szigetet szép időben családok, kutyások, biciklisek és sportolók veszik birtokba, míg a vízen időről időre elsuhan egy-két kajakozó. Ha pedig a romantikus andalgásnál többre vágyunk, akkor a kalózos játszótér, sportpálya, szabadtéri kondipark, horgászhelyek és piknikezésre is kiváló stégek várnak ránk a sétányon.

Október 23-án rendezik meg a csodás Népszigeten a Kolonics György Emlékfutást, amelyre már elindult a nevezés.

Fedezzétek fel az új Rozsdafarkú Kilátót is: