17 varázslatos tökfesztivál az országban, ami garantáltan csodássá teszi 2026 őszét

Varázslatos programok garmadája vár ránk országszerte, melyek középpontjában az ősz egyik főszereplője, a méltán kedvelt szezonális zöldség, a tök áll. Tökfaragással, koncertekkel, izgalmas gasztronómiai fogásokkal és kitűnő hangulattal ünnepelhetitek az új évszak megérkezését tökfesztiválokon és töknapokon egyaránt.

XXII. Őrségi Tökfesztivál (2026. szeptember 18-20.)

Tájházlátogatás, tökmagköpesztés, tökfaragás, felvonulás és több koncert, köztük Péterfy Bori & Love Band vár rátok több helyszínen.

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XXII. Rácalmási Tökfesztivál (2026. szeptember 18-20.)

Három napon át koncertek, családi programok, finom falatok, vásári hangulat, kézművesek, őszi élmények és igazi fesztiválhangulat vár rátok Rácalmáson.

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Tök jó nap Gyarmaton (2026. szeptember 19.)

Cirkuszi látványosság, táncbemutatók, gyermekkoncert és esti koncertek, Tökfaragás és tökbütykölés, kézműves vásár, UAZ kocsikázás, tombola és sütivásár vár rátok Gyarmaton.

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Tök jó hét Martonvásáron (2026. szeptember 26. – október 3.)

Termelői piac, kézműves vásár, tökfaragás, mesemondás, kiállítás, táncbemutató, szüreti sokadalom és koncertek várnak rátok egy héten át Martonvásár főterén.

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III. Kiscsévpusztai Tökfesztivál (2026. október 3.)

Ugrálóvár, kézműves programok, élő zene, lovaglás, kézműves vásár és állatsimogató – ezekből a programokból válogathattok Kiscsévpusztán.

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XX. Fertőszéplaki Tökfesztivál (2026. október 3.)

Tökös Olimpia, zenés gyerekműsor, táncelőadások, népi játszótér, kézműves foglalkozások és vásárral várnak rátok Fertőszéplakon.

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XVI. Dorozsmai Tökfesztivál (2026. október 9-10.)

Gyermekkoncert, kézműves foglalkozások, pónilovaglás, kiállítások, rendőrségi bemutató, töklámpás felvonulás és koncertek – ez a felhozatal Szegeden a kiskundorozsmai művelődési háznál.

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VII. Tök Tanya // Tevel (2026. október 10.)

Az esemény során a rengeteg tök mellett olyan színes programok várnak rátok Tevelen, mint a traktorostúra, a játéksarok gyerekeknek, de lesz őszi díszletek előtti fotózási lehetőség és borkóstolás is a Jáhn Pincében.

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Börcsi Hagyományőrző Tökfesztivál (2026. október 10.)

Idén is sok-sok élménnyel, ízekkel, hagyományokkal és közösségi programokkal várnak benneteket a XIX. Börcsi Hagyományőrző Tökfesztiválon és a Pannónia Kincse Termelői Piac és Kézműves Vásáron.

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IV. Hallooweeni Tökvásár // Pázmánd (2026. október 10-11.)

Idén újra megtelik Pázmánd tökökkel, szénabálákkal, játékokkal és őszi élményekkel. A tökvásárra több száz tökkel készülnek, de lesznek játékok, kreatív programok, különleges fotóhelyszínek, piknikezés és finomságok is.

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VI. Tök-Jó-Nap // EngiLand Farm, Pusztavám (2026. október 17.)

Tökfaragó verseny, főzőverseny kézműves foglalkozások, vásár, népi játékok és a Hungarikum Együttes koncertje vár rátok Pusztavámon. Természetesen a farm lakóival is találkozhattok a helyszínen.

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Tök jó nap // SZTE Füvészkert, Szeged (2026. október 17.)

Az SZTE Füvészkertben egész nap megcsodálhatjátok a tökök lenyűgöző változatosságát: az óriási Halloween tököktől a különleges lopótökökön át a színes, formagazdag dísztökökig. A kiállításon azt is megtudhatjátok, mennyi mindenre használható ez a sokoldalú termés, és miért tartják a tököt fontos gyógynövénynek is. Természetesen a tökfaragás sem marad el. A programot Grimmbusz Színház előadása, népviseletes játszóház és a kézműves termékek vására teszi teljessé.

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Tökfeszt a Kőröshegyi Levendulásban (2026. október 23-25)

Idén is őszi-mesevilággá változik a Kőröshegyi Levendulás egy hétvégére.

További infók hamarosan itt >>

Tökfesztivál Rádpusztán (2026. október 24.)

Egy szórakoztató és varázslatos őszi napot kínálnak a szervezők a Rádpuszta Gasztro Élménybirtokon.

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IX. Szigethalmi Töklámpás Party (2026. október 24.)

Érezzétek együtt jól magatokat és közben adakozzatok a Szigethalmi Családsegítő Szolgálatnak tartós élelmiszerekkel, női higiéniai termékekkel, ezzel is támogatva a rászoruló családokat, nőket.

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V. Tök-jó-napok // Túrkeve (2026. október 28-30.)

Kézműveskedés, kvíz, tökszépségverseny, töklámpa készítés és felvonás vár rátok Túrkevén a művelődési háznál.

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II. Dunaújvárosi sütőtök fesztivál és gasztrovásár (2026. november 6-8.)

Gyerekprogramokkal, ingyenes tökfaragással, vásári komédiával, hőlégballonnal és koncertekkel várnak rátok Dunaújvárosban.

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