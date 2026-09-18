Hatalmas kedvezményekkel ünnepel Budapest kedvenc egészséges cukrászműhelye, a Zabrakadabra

Kerek évfordulóhoz érkezik idén szeptemberben Budapest kedvenc egészséges cukrászműhelye. Ebből a jeles alkalomból pedig karneváli hangulatú születésnapi hétvégével, elképesztő kedvezményekkel, ajándékokkal és különleges programokkal várják cukrászdáikban a vendégeket.

Tíz évvel ezelőtt egy kis, mindenmentes cukrászműhellyel indult a Zabrakadabra története. Tóth Szandra és Ruzsányi Dániel 2016-ban nyitották meg első műhelyüket a Tűzoltó utcában, ahol már a kezdetektől az volt a céljuk, hogy a speciális étrendet követők se maradjanak le a valódi desszertélményről.

A koncepció gyorsan közönségre talált, a márka pedig rövid idő alatt növekedésnek indult. 2018-ban a Zabrakadabra a Ferenc körútra költözött, amely újabb fontos mérföldkövet jelentett a vállalkozás fejlődésében.

A 2019-ben elindított viszonteladói program tovább erősítette a márka jelenlétét. Ennek köszönhetően a Zabrakadabra ma már Budapest több pontján, valamint Budaörsön, Székesfehérváron, Győrben és a Balaton térségében is jelen van. A fejlődés azonban nem állt meg a partnerboltoknál: a Zabrakadabra évek óta viszonteladókat, cukrászdákat és éttermeket is kiszolgál, termékei pedig többek között a BioBarát biobolt kínálatában és a Kifli.hu felületén is elérhetők.

Egészséges édességet mindenkinek!

A tizedik születésnap nemcsak visszatekintés, hanem egy új fejezet kezdete is. A márka megújuló arculattal, frissebb vizuális világgal és erősebb közösségi szemlélettel készül a következő évtizedre. A Zabrakadabra prémium, mentes desszertjei az elmúlt években már bizonyítottak; a következő időszak egyik legfontosabb célja, hogy ezek az édességek még több emberhez és még több értékesítési pontra eljussanak.

A márka ezért tudatosan készül a további bővülésre, és szeretettel vár új partnerboltokat, viszonteladókat, cukrászdákat, éttermeket és más vendéglátóhelyeket is. A cél egy egyre szélesebb országos partnerhálózat kiépítése, amelyen keresztül a Zabrakadabra prémium desszertjei még több ember számára válhatnak könnyen elérhetővé.

Születésnapi hétvége karneváli hangulatban

A jubileumot szeptember 19–20-án kétnapos születésnapi hétvégével ünneplik. A Ferenc körúti üzletben sztárvendégekkel, influencerekkel, VIP-vendégekkel, különleges programokkal, meglepetésekkel és nyereményjátékkal készülnek, miközben a sütemények egész hétvégén 990 forintos egységáron lesznek elérhetők. A vendégeket ajándék süteménnyel is meglepik, emellett tíz mentes tortát sorsolnak ki az ünneplők között.

Szeptember 20-án a Budán, az Oktogonnál, Székesfehérváron és Budaörsön található üzletek is bekapcsolódnak a jubileumba, ahol ezen a napon szintén 990 forintért lehet majd süteményt választani. A születésnapi hétvége így egyszerre ünnepli az elmúlt tíz év eredményeit, és mutatja meg a következő időszak irányát: a Zabrakadabra szeretné prémium desszertjeit minél több emberhez eljuttatni, miközben tovább bővíti saját és partneri jelenlétét Magyarországon.

A 10. születésnapi hétvégéről további információt ezen a linken a Zabrakadabra Facebook-eseményénél találtok.

Ha közel-keleti ízutazásra indulnátok: