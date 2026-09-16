40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. szeptember 16-20.

Íme a legjobb programok szeptember harmadik hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapesti Klasszikus Film Maraton // több helyszínen (2026. szeptember 15-20.)

Queen-koncertfilm, betiltott filmek, David Bowie, Marilyn Monroe, Mathieu Kassovitz, Amélie és némafilmek élő zenével – szeptember 15. és 20. között jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton! A filmtörténet emlékezetes pillanatait száz vetítés idézi meg nagyvásznon, több fővárosi moziban és a Budapest Kertmoziban, a Nemzeti Filmintézet szervezésében. A fesztivál az ’56-os forradalom évfordulójára, a 100 éve született Andrzej Wajdára, Putty Lia némafilmsztárra is emlékezik, sőt igazi kuriózumként a vámpírnők legkülönbözőbb alakjait is bemutatja. A vetítések mellett közönségtalálkozók és szakmai programok is várják a közönséget.

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Brain Bar // Zene Háza (2026. szeptember 17-18.)

Mi vár ránk a következő évtizedekben? A Brain Bar szeptember 17-18-án a Zene Házában hozza egy tető alá a jövő legizgalmasabb kérdéseit és olyan gondolkodókat, mint Polgár Judit, Carlo Rovelli, Cory Doctorow, vagy Szoboszlai Dominik édesapja és nevelőedzője. Két napon át előadások, beszélgetések és viták segítenek új nézőpontból szemlélni a technológiát, a tudományt és a társadalom változásait.

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Tex-Mex Fesztivál // Tereza (2026. szeptember 17-20.)

Szeptemberben újra megtelik a Tereza egy kis tex-mex energiával. Négy nap grillfüsttel, zenével és azzal a laza, kicsit szabálytalan hangulattal.

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XIII. Szezonzáró Sörfesztivál // Bikás park (2026. szeptember 17-20.)

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Bikás parkban kerül megrendezésre a Serfőző Szezonzáró Sörfesztivál – méghozzá az eddigi legnagyobb területen! Zöld környezetben, árnyas fák alatt emelhetitek magasba korsóitokat, melyekben ezúttal is elképesztő italok aranylanak. Közel 150-féle csapolt és üveges sör közül válogathattok, hála az új és a visszatérő főzdéknek, éhségeteket pedig ínycsiklandó sörkorcsolyák és street food kreációk csillapítják majd. Megmérkőzhettek sörivó versenyen, sörtörténeti előadásokkal töltekezhettek, koncertek, DJ-k ritmusait élvezhetitek – szeptember 17. és 20. között a Bikás parkban a helyetek!

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Mobilitási Hétvége a Valyo!Rakparton (2026. szeptember 18-19.)

A mobilitási hét jegyében szeptemberben újra beindítják a Valyo!Rakpartot, ahol ismét a mozgásé lesz a főszerep. Lesz festés, koncert, makettezés, minimobil-készítés és bábelőadás is. Persze a különféle mozgáselemek sem hiányozhatnak: lehet evezni és gurulni deszkával, bringával, görkorival, pedálos gokarttal és mindennel, amit összebarkácsoltok.

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Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2026. szeptember 18-19.)

Akár a tökéletes sportágat keresitek gyermeketeknek, akár egy aktív családi programot szeretnétek, szeptember 18-án és 19-én irány a kőbányai Merkapt Sportközpont! A Nagy Sportágválasztó és Hangszerválasztón több mint 100 sportág és 25 hangszer kínál felejthetetlen élményeket. A két nap során sportbemutatók, nyílt edzések, zenei programok és koncertek színesítik az eseményt, miközben a látogatók hazánk kiváló sportolóival is találkozhatnak. A rendezvényen ráadásul nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is átélhetitek a sport és a zene örömét. Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

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Kertvárosi Vigasságok // Erzsébet-liget (2026. szeptember 18-20.)

Szeptember 18. és 20. között ingyenes gyerekprogramokkal, vidámparkkal, vásárral és zenével telik meg a XVI. kerületi Erzsébet-liget, a család apraja-nagyjának legnagyobb örömére. Bár a szombati koncert előadójára még várni kell, az már biztos, hogy vasárnap a Budapest Bár fellépését élvezhetitek.

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ARC kiállítás // Egry József tér (2026. szeptember 18. – október 18.)

Idén 26. alkalommal kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az ARC kiállítás, méghozzá új helyszínen: ezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem Egry József utcai parkolójában bukkanhattok rá a díjnyertes és elgondolkodtató alkotásokra. 2026. szeptember 18. és október 18. között az „Idegrendszerváltás” alcímű közérzeti kiállítás alkotói képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újragondolni a reflexeket, érzéseket, valamint a közhangulatot egy változóban lévő országban.

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Kulturális Örökség Napjai // több helyszínen (2026. szeptember 19-20.)

Mi marad meg abból, amit ma értéknek tartunk? Szeptember 19-én és 20-án országszerte épületek, séták és különleges helyszínek mutatják meg épített örökségünk múltját, jelenét és jövőjét. Két nap, amely a felfedezés mellett arra is ráirányítja a figyelmet, miért fontos értékeink megőrzése.

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Wekerlei Kulturális Örökség Napjai // Kós Károly tér (2026. szeptember 19-20.)

Szeptember 19-én és 20-án érdemes lesz a Kós Károly tér felé venni az irányt, hiszen a Wekerlei Kulturális Örökség Napjai keretében színes programok garmadája várja az egész családot. Többek között bábszínházi előadás, lovaskocsizás, koncertek és sportesemények adnak felejthetetlen, közös élményeket.

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Ars Sacra Fesztivál (2026. szeptember 20-ig)

Immár 20. alkalommal rendezik meg a szakrális művészet ünnepét, az Ars Sacra Fesztivált. Szeptember 12. és 20. között számos múzeum, templom és közösségi tér nyitja meg kapuit, hogy ingyenesen látogatható művészeti programokkal, koncertekkel, kiállításokkal és sétákkal tegyék teljessé a kerek évfordulót. A jubileumi programsorozat nem korlátozódik a fővárosi helyszínekre, hiszen országszerte változatos események sokasága várja az érdeklődőket.

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Szerdai programok Budapesten (2026. szeptember 16.)

Fish! Piknik // Dürer Kert

Zenekarsimogató, dedikálás, tetkózás, bográcsozás, merchvásár, színpadi beszélgetés és akusztik koncert várja a Fish! rajongóit a Dürer Kertben.

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Esti zenés pingpong // Póta PingPong

Nincs programod szerda estére? Várnak egy vadonatúj csarnokban Zuglóban egy laza, pörgős, zenés pingpongozásra. Itt nem számít, ha nincs kivel menned, de az sem gond, ha a barátaiddal csapnál össze.

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Isten városa // Bem Mozi

A cselekmény Rio de Janeiro nyomornegyedének szegények lakta utcáin zajlik. Két különböző utat bejáró fiú útját követi nyomon 15 éven át, a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek elejéig.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 17.)

Négyessy Barnabás Quartet // Kerge Klub

Az NBQ egy modern hazai jazz formáció, amelyet jelenlegi felállásában Négyessy Barnabás zenekarvezető hívott életre 2022-ben. A zenekar hangzásvilága nyitott és sokszínű: a jazz, a rock, a klasszikus zene és a népzene határterületein mozog – ezek a stílusok mind meghatározó hatással vannak a zenekar zenei gondolkodására.

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Braindogs // Kobuci

Tom Waits dalai, zenéje és kontrollált őrülete ezúttal is kivételes előadók tolmácsolásában szólal meg: Ian Siegal, Ripoff Raskolnikov, Mischa den Haring, Varga Laca, Frenk és Nagy Szabolcs, Gábor Andor UFÓ személyében olyan zenészek állnak színpadra, akik saját jogon is meghatározó alkotók. Talán épp ez az, ami a Braindogs koncertjeit különlegessé teszi: hiteles tisztelgés, sallangok nélkül.

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Grand Mexican Warlock // Pontoon

A Grand Mexican Warlock a kétezres évek hazai rock-metal-hardcore színteréből jól ismert tagokkal alakult 2009-ben, és hamar berobbant a köztudatba. Intenzív, energikus koncertjeikkel nem csak a hazai klubok és fesztiválok színpadait hódították meg, rendszeresen turnéztak Európa-szerte, valamint megjelentettek négy nagylemezt is. Monumentalitás, utaztató pszichedélia, súlyos riffek, Fender Rhodes, ez a Grand Mexican Warlock.

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Tilos műsorok a Viadukt Bárban

Két Tilos-műsor találkozik a Vidukt Bárban: a Reisebüro és a Stopper csapata hoz egy zeneileg ritkábban hallható vonalat a rakpartra. Garage, UK garage, house és grime váltják majd egymást az este során. A Reisebüro mögött Mheola, a Tilos Rádió már-már őstilosos műsorkészítője áll, míg a Stopper a rádió egyik frissebb formációja: alig néhány hónapja működő, fiatal DJ-kből álló, de annál lelkesebb közösség.

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Pénteki programok Budapesten (2026. szeptember 18.)

Zene az üvegen túl – épületséta

Szeptember 18-án a Zene Háza soha nem látott tereinek és az itt felcsendülő dallamok titkainak nyomába eredhettek, vezetőtök pedig nem más, mint Tápai Dóra zenepedagógus lesz. Az interaktív, 60 percet felölelő épületséták rendre teltházzal futnak, így amennyiben nem szeretnétek lemaradni erről a különleges lehetőségről, biztosítsátok be minél hamarabb a helyetek! A programot elsősorban 16 éven felüli látogatóknak ajánlják a szervezők.

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Tündérliget – A fények kertje // Gundel Étterem

Szeptember 18-án tündérmesébe illő helyszínné avanzsál a Gundel Étterem kertje, ahol a káprázatos fények, a hangulatos zene, a véget nem érő tánc, egy látványos tűzshow és a gasztronómia legjava adnak felejthetetlen éjszakai élményeket – az este házigazdája ráadásul nem más lesz, mint Dobó Kata!

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Furcsa pár // Centrál Színház

Szeptember 18-án izgalmas premierre kerül sor a Centrál Színházban: érkezik Neil Simon leghíresebb darabja, a Furcsa pár, Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatúj fordításában! A történet akár párkapcsolati dráma is lehetne, azonban a két jóbarát, Oscar és Felix komikus duója gondoskodik róla, hogy vígjáték kerekedjen belőle. A címszerepben Alföldi Róbertet és Stohl Andrást láthatja a közönség, akik most először állnak egy színpadon, a további szerepekben pedig olyan nagyszerű színészeket, mint Marton Róbert, Magyar Attila, Mészáros András, Rada Bálint, Domokos Éva Lili és Hermányi Mariann.

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Európa Kiadó // Barlang, Szentendre

A nyolcvanas évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros-énekes-igazgató köré épülő Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét, valamint jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte. A zenekar több mint 30 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Herr Attila és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.

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Kaláka // STENK

A Kaláka együttes 1969-ben alakult Budapesten. Verseket énekelnek. Muzsikájuk sokszínű, és a versekből következően sokstílusú. Az egyéni hangzást a négy énekhang, a klasszikus és népi hangszerek együttes játéka adja.

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Platon Karataev duó // Eötvös10

A népszerű, poétikus popzenekar dalai ezúttal duó felállásban hangzanak el. Az új album számai mellett korábbi szerzemények is hallhatók, de a készülő új lemezből is kap ízelítőt a közönség.

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Only The Poets // Akvárium Klub

Idén ősszel ismét Budapestre érkezik az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, hogy megtöltse az Akvárium Klub KisHallját őszinte, nyers, vallomásos dalaival és utánozhatatlan energiájával – ez pedig nem jelenthet más, mint Only The Poets koncertet szeptember 18-án!

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 19.)

Újbudai Könyvbuli // Gárdonyi tér

Szeptember 19-én minden a könyvekről fog szólni a XI. kerületi Gárdonyi téren, hiszen érkezik az Újbudai Könyvbuli! A B32 Galéria és Kultúrtér egész napos rendezvényén a vásár mellett könyvbemutatók, közösségi könyvcsere és szerzői beszélgetések várják az olvasás szerelmeseit, míg a családi napot bábszínházi előadások, koncertek, kreatív foglalkozások, tombola és persze megannyi mesés program teszi teljessé. Könyvmolyoknak kötelező esemény!

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Reformkori nap // Csili Művelődési Központ

Hamarosan érkezik Dél-Pest legnagyobb jelmezes, történelmi fesztiválokat idéző rendezvénye, hiszen szeptember 19-én ismét Reformkori napot tartanak a Csili Művelődési Központ B épületében és a pesterzsébeti Városháza előtti téren. Az ingyenesen látogatható családi programsorozaton többek között reformkori viseletek bemutatója, korabeli zene és tánc, kézműves foglalkozások, valamint reformkori érdekességek adják vissza a kor hangulatát.

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Ménesi Kulturális Utcabál // Ménesi út

Hatodjára telik meg élettel a Gellért-hegy napos oldala a Ménesi úti Kulturális Utcabálnak köszönhetően. Bár a programtáblára még várni kell, annyi bizonyos, hogy idén is szuper közösségi eseményeknek és számos újdonságnak lehettek részesei, ha szeptember 19-én ellátogattok a XI. kerületbe.

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Csinnadratta – Utcaszínházi délután // Békásmegyeri Közösségi Ház

Szeptember 19-én fergeteges, ingyenes családi rendezvénnyel kedveskedik a kisgyerekeseknek a Békásmegyeri Közösségi Ház, hiszen 14 órától az udvar bábszínházi előadásokkal, zsonglőrprodukciókkal és kreatív, ügyességi játékokkal telik meg. Rossz idő esetén a programok átköltöznek az épületbe.

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A gróf halála – nyomozós séta

A hónapban két alkalommal is részt vehettek a Pestbudai Séták interaktív nyomozós kalandján, hiszen szeptember 19-én és 26-án is megelevenedik az 1940-es évek bűnöktől bűzlő Budapestje. A 1,5-2 órás krimisétán egy váratlanul meghalt gróf gyilkosának nyomába eredhettek, miközben korabeli újságcikkeket elemeztek, bizonyítékokat gyűjtötök és persze útba ejtitek a rejtély legfontosabb helyszíneit. Foglaljatok időben, mert a létszám limitált!

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Pepita Birthday & Opening Party with The Late Night Stompers // Nemzeti Táncszínház

A Pepita 13. születésnapját ünnepelhetitek egy lendületes swingesttel a Nemzeti Táncszínházban szeptember 19-én. Élő zene, születésnapi torta és rengeteg tánc vár benneteket, a The Late Night Stompers közreműködésével, ráadásul 18 órától egy ingyenes Lindy Hop taster órán is kipróbálhatjátok a táncot.

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Moszkva tér 25. szülinap // Bem Mozi

2001. szeptember 19-én mutatták be a magyar mozik Török Ferenc mára már kultikussá vált alkotását, ami a Bem Mozi történelmének legfontosabb és egyben legnépszerűbb magyar filmje is. Ez alkalomból lesznek 35mm-es vetítések, közönségtalálkozó Török Ferenccel és Szabó Simonnal és retró diszkó is.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. szeptember 20.)

Cifra Palota – Interaktív családi programok // Müpa

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! Szeptember 20-án délelőtt ismét megtelik a Müpa interaktív zenés, táncos, mesés és kreatív programokkal, ahol a legkisebbektől a 12 évesekig mindenki találhat kedvére való elfoglaltságot. A belépés ingyenes, így az egész családdal belevethetitek magatokat a játékos kulturális kalandokba.

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Gardrób + Sufni // ELTE Gömb Aula

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár szeptember 20-án ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A szezon legjobb ruhái, cipői, táskái és kiegészítői mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok ezen az alkalmon.

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Bolhapiac // Tündérkert, Soroksár

A soroksári Tündérkert szeptember 20-án ismét szélesre tárja kapuit a bolhapiacozni vágyók előtt. Ha régóta vadásztok egy-egy különleges retro darabra, jó könyvre vagy játékra válogassatok kedvetekre a portékákból 9 és 12 óra között!

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Vintage vásár és ReMarket a Hengermalomban

A nyári szünet után újraindul a Hengermalomnál a vásárszezon. Szeptember 20-án 10 és 18 óra között ismét lesz lehetőségetek keresni és kutatni szebbnél szebb kincsek után. Az udvar nemcsak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen a napon, na meg persze retró, vintage, old school és mid century tárgyak sokaságával.

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További szuper vásári programok Budapesten és környékén:

PagonyFeszt // Dürer Kert

Szeptember 20-án a Pagony 25. születésnapjától lesz hangos a Dürer Kert: az egész napos családi rendezvénysorozaton koncertekkel, színházi előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, könyvvásárral és sok-sok meglepetéssel készülnek nektek, de még Gryllus Vilmossal és Rutkai Borival is találkozhattok.

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Véresmajor – vezetett séta

A Városmajor hátborzongató történetével ismerkedhettek meg, ha ellátogattok a hosszúlépés.járunk? szeptember 20-i, a nyilas terror borzalmait bemutató sétájára. A 150 perces programon megtudhatjátok, kik voltak a XII. kerületi nyilas pártszolgálatosok vagy Kun páter, miközben végigjárjátok a nyilas hatalomátvétel helyszíneit, az egykori pártházi épületeket és a Maros utca híres-hírhedt házait. Az eseményt kizárólag felnőtteknek ajánljuk.

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Bloco de Samba Girassol és barátai karneváli felvonulás

Budapest, készülj a karneváli hangulatra! A Bloco de Samba Girassol együttes közel kétórás, fergeteges zenés felvonulással tölti meg a pesti rakpartot: előttük szambát táncoló lányok, mögöttük pedig capoeirások hozzák a brazil életérzést.

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Ian Siegal // Andrew’s Food & Music Bar

Az Andrew’s Bárba érkezik Ian Siegal (UK), a kortárs blues nemzetközi színterének egyik legmeghatározóbb alakja. A MOJO magazin a leginnovatívabb, legtehetségesebb és leglebilincselőbb blueselőadók között tartja számon; Meat & Potatoes című nagylemezéért British Blues Awards-díjat kapott. Zenéjében a hagyományos blues nyers ereje találkozik egy modern, személyes hanggal. A kritikusok szerint olyan ikonikus elődök hiteles örököse, mint Howlin’ Wolf, Muddy Waters vagy Son House.

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