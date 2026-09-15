5 szuper hely Budapesten, ahol az ebédmenü tényleg verhetetlen

Akár az iskolapaddal, akár az irodával jelent egyet számotokra a szeptember, az elkövetkező hetekben sokszor fog elhangozni a kérdés: hol töltsük az ebédszünetet? Összegyűjtöttünk hát öt olyan helyet, ahol hétfőtől péntekig változatos ebédmenü vár benneteket, hogy aztán jóllakottan, újult erővel láthassatok neki a teendőknek. (x)

Funky Budapest Bistro & Bar

A Funky Budapest Bistro & Bárban a 70-es, 80-as évek hangulata és a modern bisztrókonyha kéz a kézben jár. Az étterem, melyet a Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapestben találtok meg, körhinta ihlette bárpulttal, neonfényekkel és újragondolt magyar klasszikusokkal vár benneteket – na meg remek ebédmenüvel. Hétfőtől péntekig, 11:30 és 14:00 között kínálják kétfogásos, hetente változó ebédmenüjüket, ami mellé még kedvezményes árú házi szörpöt is kérhettek. Nézzétek meg, hogyan csomagolja modern köntösbe a Funky Budapest Bistro & Bar a legnagyobb retro street food kedvenceket – beleértve a gulyást, a lángost, a császármorzsát, és a többi ínyencséget!

1051 Budapest, Mérleg utca 4. | Weboldal

Andrássy Garden

Ha egy ebéd erejéig kiszakadnátok a városi nyüzsgésből, az Andrássy Garden tökéletes választás lesz. Az étterem a Mamaison Hotel Andrássy Budapest épületében, a Diplomatanegyedben nyújt hangulatos menedéket, az étlapon pedig olyan friss, szezonális, újragondolt magyar fogások szerepelnek, mint a dunaharaszti kemény sajtos, szarvasgomba pestós lángos. Ami pedig az ebédmenüt illeti, a kétfogásos 5200 forintért, a háromfogásos verzió 6000 forintért érhető el, hétköznaponként 12 és 15 óra között, a hűségkártya pedig minden hatodik ebédmenüre 50% kedvezményt jelent. Térjetek be az Andrássy Gardenbe egy rendhagyó ebédre, vacsorára, egy kis feltöltődésre!

1063 Budapest, Andrássy út 111. | Weboldal

Mákos Guba Budavár

Finom falatokból a budai Vár szomszédságában sincs hiány, hála a Mákos Guba Budavárnak. Itt a vendégeket Molnár Attila séf a magyar konyha kedvenceivel kápráztatja el, ráadásul úgy, hogy azok modern, izgalmas formában kerülnek az asztalra, újabb és újabb csavarral. A hetente változó ebédmenü gondosan megkomponált fogásokból, ismerős ízekből, kreatív újragondolásokból áll össze, és minden hétköznap elérhető, a vendégek nagy örömére. Ha a megszokott ebéd helyett valami többre vágytok, ám nincs időtök hosszabb éttermezésre, a Mákos Guba Budavár lesz a ti helyetek!

1016 Budapest, Krisztina körút 65-67. | Weboldal

Nemhal Bistro

A Böszörményi úton egymást érik a jobbnál jobb gasztropontok, melyek közül délben a Nemhal Bistro viszi a prímet. Minden hétköznap előrukkolnak egy-egy izgalmas, kétfogásos ebédmenüvel, hogy házias ízekkel csillapíthassátok éhségeteket, igazán barátságos környezetben. Ha szeretnétek, külön is kikérhetitek a levest vagy a főételt, ha pedig még gyorsabb ebédopciót kerestek, friss szendvicsek közül szemezgethettek. A koffeinlöketről kézműves kávé gondoskodik, a pultban pedig mennyei desszertek, különböző sajtok, felvágottak is sorakoznak – az aktuális kínálatért kövessétek Facebook-oldalukat!

1126 Budapest, Böszörményi út 7. | Facebook

Műhely Egyetem Café

Ne tévesszen meg senkit a név: nemcsak hallgatókkal telik meg ebédidőben a Műhely Egyetem Café! A kávézóba, mely az ELTE Bölcsészkarán, a Főépület alagsorában bújik meg, bármelyik hétköznap betérhettek, hogy mindössze 2990 forintért cserébe egy jót ebédeljetek. Főételből kétfélét, egy húsosat és egy húsmenteset is készítenek, az opciók közt pedig gyakran találtok vegán, laktóz- vagy akár gluténmenteset. Ha mindez nem lenne elég, a pult csak úgy roskadozik a szendvicsektől, felkaphattok elvitelre készült tésztasalátát, édességet és persze kedvenc kávétokat is elkészítik nektek. A teljes heti menüt előre közzéteszik közösségi média felületeiken!

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. | Facebook

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