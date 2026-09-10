5 remek étterem Budapest agglomerációjában, amiért idén ősszel érdemes elhagyni a fővárost

Egy kis időre elhagyjuk a fővárost, hogy megmutassuk nektek, mennyi kincset is rejt az agglomeráció idén ősszel. Gasztrotúránk úti célja öt olyan étterem Budapest agglomerációjában, mely miatt igazán megéri útnak indulni, hiszen jutalmul pazar reggeli, hangulatos ebéd vagy panorámás vacsora vár. (x)

BRUT 21 by Etyeki Kúria

Elérkezett a várva-várt nap, megnyitotta kapuit a BRUT 21 by Etyeki Kúria! Bár az Etyeki Kúria Pezsgőbirtok évek óta rendelkezik önálló vendéglátó tevékenységgel, most végre hivatalosan is étterem kerekedett belőle. Az ételeket boraik és pezsgőik ízvilága inspirálta, többségük azok felhasználásával készül – kizárólag természetes- és jórészt környékbeli termelők alapanyagaiból, mesterséges ízfokozók, színezékek hozzáadása nélkül. A helyszín változatlan, a stílus és az ízek a tányérokon még tökéletesebbek, a borok és pezsgők díjnyertesek… Minden adott a tökéletes etyeki gasztronómiai élményhez!

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Tópark Étterem és Pizzéria

Dunaharaszti imádott gasztrohelye az ételköltemények mellett csodás panorámával is kecsegtet, ráadásul közvetlenül a vízparton, egyedülálló miliőben. A Tópark Étterem és Pizzéria teraszán vagy hangulatos belső terében minden adott a tökéletes őszi napindításhoz, ebédhez, vacsorához: az ízlelőbimbókat klasszikus reggelifogások, melengető levesek, változatos főételek, pizzaremekek és ínyenc desszertek ejtik ámulatba, az élményt pedig tóra néző kilátás koronázza. A wakeboard pálya melletti étteremben ráadásul még szuper eseményeken is részt vehettek, például bulikon, exkluzív zongoraesteken.

2330 Dunaharaszti, Tópark utca 1. | Weboldal

Füge

Biatorbágy gasztrokincse – egy év szünet után – ismét megnyitotta kapuit, és immár bisztróként vár benneteket. A konyha élére Molnár Dávid állt, akinek füst iránti szenvedélye alapjaiban határozza meg a Füge új irányát – nem titkolja, a Kamado grillben, lassú tűzön sült grillételeket helyezi középpontba. Újdonság még, hogy a kert teljesértékű vendégtérré vált, mostantól a hét bármely napján érkezhettek, és a négylábúakat is szeretettel látják. A lényeg viszont nem változott: a Füge továbbra is sallangmentesen, magyaros, helyi alapanyagokra építve lesz sokak kedvenc agglomerációs gasztrohelye.

2051 Biatorbágy, Szabadság út 19. | Weboldal

KRAFT kert – MONYO playground

Grillételek, smash burgerek, kraft sörök és platánfák társaságában lazíthattok Budaörs közepén, ehhez csupán annyit kell tennetek, hogy ellátogattok a KRAFT kertbe. Ahogy azt már a nevük is sejteti, a MONYO sörfőzdével karöltve nyújtanak teret a gondtalan kikapcsolódáshoz, akár barátokkal, akár gyerekekkel érkeztek hozzájuk. Rendszeresen szerveznek kvíz- és társasjátékesteket, tematikus heteket és egyéb programokat, csak úgy pezseg náluk a közösségi élet – élvezzétek hát ki az utolsó meleg napokat hangulatos kerthelyiségükben! Ha pedig rosszra fordul az idő, beltéren várnak benneteket.

2040 Budaörs, Károly király utca 2. | Facebook

Kistornyos Présház Étterem

Egykor pince, napjainkban pedig hangulatos étterem bújik meg a monori Strázsahegyen, tele nosztalgikus ízekkel. A Kistornyos Présház Étterem a Monarchia örökségét kellő eleganciával megidézve, a magyar, az erdélyi, a szlovák és a burgenlandi konyha remekeit vonultatja fel, és párosítja helyi borokkal, pálinkákkal, kézműves cseh sörökkel. A rántott húst úgy készítik el, mint ahogy a sógoréknál szokás, a ropogós csülköt fehérknédlivel, a vörösboros marhapörköltet sztrapacskával tálalják, az édes zárást pedig őrségi almás bélessel garantálják – a szőlősorokra nyíló kilátás már csak a hab a tortán.

2200 Monor, Strázsahegy 7. | Weboldal

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