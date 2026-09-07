Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. szeptember 7-13.

Szeptember második hete is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!
Hungaricumok vándorkiállítás // Fonyód (2026. szeptember 11-ig)
A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány látványos kiállítása 56 hungarikumot mutat be 17 roll-upon keresztül – képekkel és közérthető ismertetőkkel. Ételek, találmányok, népművészeti értékek és épített örökségünk különlegességei elevenednek meg, bemutatva mindazt, amire méltán lehetünk büszkék magyarként.
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BotanicArt – Oázis // Művészetek Háza, Veszprém (2026. szeptember 9.)
Gasztrokulturális élményekkel vár a BotanicArt szeptemberi programsorozata Veszprémben. A különleges ízutazásokon Csatkától egészen Afrikáig repülhettek.
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Táncpanoráma // Keszthely (2026. szeptember 10-12.)
A nyári főszezonon túl is érdemes lesz ellátogatni Keszthelyre, hiszen szeptember 10. és 12. között ismét a tánc kerül a főszerepbe a Balaton nyugati partjánál. A Nemzeti Táncszínház előadásai között gyerekeknek szóló darabot, lendületes néptáncelőadást és szenvedélyes tangót is találtok, míg Megyeri Léna és Bősze Ádám Lábujjhegyen című ingyenes beszélgetéssorozatában lebilincselő tánc- és zenetörténeti kulisszatitkokból kaphattok ízelítőt.
Csobánc meghódítása esti fényekben (2026. szeptember 11.)
Egy felejthetetlen esti túra a várral koronázott Csobánc-hegyen. Mikor felértek a hegytetőre, holdfényben fürdő pazar látványban lesz részetek: a környező vidékre, így a Badacsonyra és a többi vulkánra, a Balatonra nyílik csodás kilátás. Közben megismerkedhettek a hegy élő és élettelen természeti értékeivel, a vár históriájával, a Gyulaffy család történetével, bepillanthattok a török korba, az akkori párviadalok világába.
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Kiscsillag // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 11.)
A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát, mára Magyarország meghatározó alterrock zenekarának tekinthető. Az idén 20 éves, mindig gitáralapú, de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot.
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62. Badacsonyi Szüret (2026. szeptember 11-13.)
A badacsonyi borvidék egyik legszebb hagyományőrző ünnepsége a Badacsonyi Szüret, amely ezúttal szeptember 11. és 13. között kerül megrendezésre. A háromnapos szüreti mulatság során szuper koncerteken vehettek részt, megkóstolhatjátok számos kiállító borászat és pincészet legminőségibb borait, majd az ünnepet szüreti felvonulással zárhatjátok vasárnap.
Termelői piac és gasztro pont // Siófok-Sóstó (2026. szeptember 12.)
2026-ban is vár rátok a Siófok-Sóstói Piac, amely immár nemcsak termelői, hanem gasztro jellegű kínálattal is vár titeket.
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Családi szombat a káptalantóti Liliom-Gasztrokertben (2026. szeptember 12.)
A káptalantóti Liliomkert a szeptemberi szombatokon is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. Kreatív workshopok, gyerekszínház, kelta népzenei koncert, valamint finom falatok és helyi ízek teszik teljessé a balatoni piacozást.
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Vezetett túra a Badacsonyban a reformkori szüretek hangulatában (2026. szeptember 12.)
Hangolódjatok a Badacsonyi Szüretre egy kellemes délelőtti túrával, és idézzétek meg együtt a régi szüretek hangulatát! A séta során a Badacsony reformkori emlékeiről és híres alakjairól is szó esik. Az úti cél a legendás Rózsakő, ahonnan a balatoni panorában gyönyörködve zárhatjátok a túrát.
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Falukrimi Szentbékkállán (2026. szeptember 12.)
Egy nyári este, amikor egy békés faluban hirtelen minden megváltozik: így indul a Falukrimi Szentbékkállán, ahol a résztvevők egy szövevényes bűnügy nyomába erednek.
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Kaukázus // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 12.)
A legendás hazai globkrit zenekar, a Kaukázus újra a klasszikus felállással működik és készítik új nagylemezüket, melyről koncerten is hallható már néhány dal a régi nagy slágerek mellett.
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Azahriah // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 12.)
Magyarország egyik legnépszerűbb előadója három egymást követő teltházas Puskás Arénával írta be magát a hazai zene történetébe, dalai pedig már több százmilliós nézettségnél járnak és most a Gyárkertben folytatja.
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Siófoki élmények (egész héten)
Szeptemberben Siófok új, ritkán látott arcát mutatja meg: a Balaton vize még csobbanásra hívogat, a naplementék aranylóbbak, mint valaha, a parti séták kellemesebbek a friss szellőben, így a nyárutó tökéletes időszak a pihenésre és a város felfedezésére. Sétáljatok az elcsendesült Balaton-parton, pihenjetek meg a Rózsakertben, fedezzétek fel a környék kincseit két keréken, vagy induljatok izgalmas hajókirándulásra! Persze a városközpontban sem fogtok unatkozni, hiszen a Víztoronyból lenyűgöző panoráma tárul elétek, míg a Kálmán Imre Emlékház számos nagyszerű kulturális élményt kínál nektek. Ha pedig hűvösebbre fordulna az időjárás, a megújult Galerius Élményfürdő izgalmas élménymedencékkel, valamint kiterjedt wellness- és szaunavilággal vár benneteket. Egy kis Balaton, egy kis kultúra és persze sok-sok élmény – az már biztos, hogy Siófokon az indián nyár is tartalmasan fog telni!
Balatoni Retro // Balatoni Múzeum, Keszthely (egész héten)
A régi nyarak Balatonja elevenedik meg a Balatoni Múzeum legújabb kiállításán. A nosztalgiában bővelkedő tárlaton választ kaphattok arra, milyen volt a magyar tenger 40-60 évvel ezelőtt, kiknek volt elérhető a balatoni kiruccanás, és milyen hobbik számítottak különösen népszerűnek a tó partján. Az időszakos gyűjteményt egészen jövő tavaszig tekinthetitek meg a keszthelyi helyszínen. Ez a kiállítás biztosan előhívja majd a legkedvesebb családi emlékeket!
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Vasarely – Az op-art atyja // CODE Veszprém (egész héten)
A szédítő optikai illúziók világába invitál Veszprém digitális élményközpontja, a CODE: Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából immerzív kiállítást nyitottak, ahol a legendás művész alkotásai valósággal körbevesznek titeket. A tárlaton ennek megfelelően ti is a tér alakítóivá válhattok, főleg, ha kipróbáljátok az interaktív, Vasarely ihlette játékot. Az élményterek végigjárása nagyjából fél órát tesz ki, így nem annyira megterhelő a szemnek. A különleges kiállítást akár vezetéssel is megismerhetitek!