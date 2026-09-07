Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2026. szeptember 7-13.

Szeptember második hete is csupa izgalmas programot tartogat számotokra a Balaton környékén, legyen szó gasztronómiai élményekről, túrákról vagy koncertekről. Egy biztos, egyikről sem érdemes lemaradni!

Hungaricumok vándorkiállítás // Fonyód (2026. szeptember 11-ig)

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány látványos kiállítása 56 hungarikumot mutat be 17 roll-upon keresztül – képekkel és közérthető ismertetőkkel. Ételek, találmányok, népművészeti értékek és épített örökségünk különlegességei elevenednek meg, bemutatva mindazt, amire méltán lehetünk büszkék magyarként.

Tovább a Facebook-eseményre >>

BotanicArt – Oázis // Művészetek Háza, Veszprém (2026. szeptember 9.)

Gasztrokulturális élményekkel vár a BotanicArt szeptemberi programsorozata Veszprémben. A különleges ízutazásokon Csatkától egészen Afrikáig repülhettek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Táncpanoráma // Keszthely (2026. szeptember 10-12.)

A nyári főszezonon túl is érdemes lesz ellátogatni Keszthelyre, hiszen szeptember 10. és 12. között ismét a tánc kerül a főszerepbe a Balaton nyugati partjánál. A Nemzeti Táncszínház előadásai között gyerekeknek szóló darabot, lendületes néptáncelőadást és szenvedélyes tangót is találtok, míg Megyeri Léna és Bősze Ádám Lábujjhegyen című ingyenes beszélgetéssorozatában lebilincselő tánc- és zenetörténeti kulisszatitkokból kaphattok ízelítőt.

További infók >>

Csobánc meghódítása esti fényekben (2026. szeptember 11.)

Egy felejthetetlen esti túra a várral koronázott Csobánc-hegyen. Mikor felértek a hegytetőre, holdfényben fürdő pazar látványban lesz részetek: a környező vidékre, így a Badacsonyra és a többi vulkánra, a Balatonra nyílik csodás kilátás. Közben megismerkedhettek a hegy élő és élettelen természeti értékeivel, a vár históriájával, a Gyulaffy család történetével, bepillanthattok a török korba, az akkori párviadalok világába.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kiscsillag // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 11.)

A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként definiálta magát, mára Magyarország meghatározó alterrock zenekarának tekinthető. Az idén 20 éves, mindig gitáralapú, de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

62. Badacsonyi Szüret (2026. szeptember 11-13.)

A badacsonyi borvidék egyik legszebb hagyományőrző ünnepsége a Badacsonyi Szüret, amely ezúttal szeptember 11. és 13. között kerül megrendezésre. A háromnapos szüreti mulatság során szuper koncerteken vehettek részt, megkóstolhatjátok számos kiállító borászat és pincészet legminőségibb borait, majd az ünnepet szüreti felvonulással zárhatjátok vasárnap.

További infók >>

Termelői piac és gasztro pont // Siófok-Sóstó (2026. szeptember 12.)

2026-ban is vár rátok a Siófok-Sóstói Piac, amely immár nemcsak termelői, hanem gasztro jellegű kínálattal is vár titeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Családi szombat a káptalantóti Liliom-Gasztrokertben (2026. szeptember 12.)

A káptalantóti Liliomkert a szeptemberi szombatokon is várja a családokat gasztronómiai élményekkel, kézműves portékákkal és változatos programokkal. Kreatív workshopok, gyerekszínház, kelta népzenei koncert, valamint finom falatok és helyi ízek teszik teljessé a balatoni piacozást.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vezetett túra a Badacsonyban a reformkori szüretek hangulatában (2026. szeptember 12.)

Hangolódjatok a Badacsonyi Szüretre egy kellemes délelőtti túrával, és idézzétek meg együtt a régi szüretek hangulatát! A séta során a Badacsony reformkori emlékeiről és híres alakjairól is szó esik. Az úti cél a legendás Rózsakő, ahonnan a balatoni panorában gyönyörködve zárhatjátok a túrát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Falukrimi Szentbékkállán (2026. szeptember 12.)

Egy nyári este, amikor egy békés faluban hirtelen minden megváltozik: így indul a Falukrimi Szentbékkállán, ahol a résztvevők egy szövevényes bűnügy nyomába erednek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kaukázus // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2026. szeptember 12.)

A legendás hazai globkrit zenekar, a Kaukázus újra a klasszikus felállással működik és készítik új nagylemezüket, melyről koncerten is hallható már néhány dal a régi nagy slágerek mellett.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Azahriah // Gyárkert, Veszprém (2026. szeptember 12.)

Magyarország egyik legnépszerűbb előadója három egymást követő teltházas Puskás Arénával írta be magát a hazai zene történetébe, dalai pedig már több százmilliós nézettségnél járnak és most a Gyárkertben folytatja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Siófoki élmények (egész héten)

Szeptemberben Siófok új, ritkán látott arcát mutatja meg: a Balaton vize még csobbanásra hívogat, a naplementék aranylóbbak, mint valaha, a parti séták kellemesebbek a friss szellőben, így a nyárutó tökéletes időszak a pihenésre és a város felfedezésére. Sétáljatok az elcsendesült Balaton-parton, pihenjetek meg a Rózsakertben, fedezzétek fel a környék kincseit két keréken, vagy induljatok izgalmas hajókirándulásra! Persze a városközpontban sem fogtok unatkozni, hiszen a Víztoronyból lenyűgöző panoráma tárul elétek, míg a Kálmán Imre Emlékház számos nagyszerű kulturális élményt kínál nektek. Ha pedig hűvösebbre fordulna az időjárás, a megújult Galerius Élményfürdő izgalmas élménymedencékkel, valamint kiterjedt wellness- és szaunavilággal vár benneteket. Egy kis Balaton, egy kis kultúra és persze sok-sok élmény – az már biztos, hogy Siófokon az indián nyár is tartalmasan fog telni!

További infók >>