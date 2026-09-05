7 fantasztikus teraszos étterem Budapesten, ahol rabul ejt az indián nyár varázsa

Hol máshol lehetne jobban kihasználni az indián nyarat, mint egy szuper teraszon a fővárosban? Rögtön hetet is összegyűjtöttünk nektek, hogy legyen miből válogatni, ha jókat ennétek, innátok, és elcsípnétek az utolsó napsugarakat. Foglaljatok asztalt, hiszen még közel sincs vége a teraszszezonnak! (x)

Két Szerecsen

A Két Szerecsen teraszán, a Nagymező utcában egészen új arcát ismerhetitek meg az indián nyárnak. Óriás platánok oltalmában kávézgathattok, borozhattok, a hosszúra nyúló ebédeket pedig ismerős arcok, nagy nevetések és az otthon melege fűszerezi, lassan már 30 éve. A Két Szerecsen egyszerre pesti, otthonos, és közben ott van benne valami a régi Nagymező utcából – mindemellett pedig még a párizsi bisztrókultúrát is megidézi Budapest belvárosában. Étlapja tele van ínyencségekkel, melyek egytől egyig remekül kísérik a teraszos étkezéseket: reggelente franciás péksütemények, tojásételek, ebéd- és vacsoraidőben a nemzetközi kínálaton túl pedig emblematikus magyar ízekkel várják vendégeiket. A chef ajánlat tele van szezonális ételkölteményekkel, desszertként pedig még egy igazi különlegességet, Szerecsen Somlóit is kérhettek. A különleges bor- és koktélkínálat miatt már önmagában is megéri asztalt foglalni a Nagymező utca ikonikus teraszára!

1065 Budapest, Nagymező utca 14. | Weboldal

Lizsé

A Városliget kétségkívül Budapest egyik legizgalmasabb találkozóhelye, a tóparton, az Állatkerttel szemben található Lizsé Városliget I Food&Drinks pedig egyszerre illeszkedik a liget hangulatához és a modern városi street food kultúrához. A Lizsé egész évben nyitva tart; kényelmes, zárható teraszán a Digo receptúrája alapján készült nápolyi pizzákat, antipastikat és izgalmas desszerteket is kóstolhattok. A hátsó résznél, a Lizsé Kert és Napozónál pedig mindig szól a zene, napágyakon pihenhettek, és konténerpultnál rendelhettek frissítőket, koktélokat, smash burgereket a Tuningtól.

1146 Budapest, Állatkerti körút 3. | Weboldal

Kalóz Burger

Szószos, szaftos burgerek garmadájával, na meg kényelmes terasszal vár benneteket a Kalóz Burger, a XVI. kerületben. Itt a burgerrajongók kertvárosi hangulatban fogyaszthatják el kedvenc street food fogásukat, benne 100%-ban minőségi magyar marhahúsból készült húspogácsával, édes- vagy akár csónakburgonyával tálalva. De ez még nem minden: szerdánként és csütörtökönként smash-napot tartanak, szeptember 6-án pedig nagyszabású bulival ünneplik 10. születésnapjukat. Ha náluk jártok, mindenképp próbáljátok ki a legnépszerűbb fogásokat, a burgerlista sztárjait, a Kapitány Kedvencét és a Kalóz Burgert!

1162 Budapest, Hermina Sport és Szabadidőpark | Weboldal

360 Bar

Az a jó az indián nyárban, hogy ilyenkor lehet elcsípni a legszebb naplementéket a városban. Szerencsére van egy tetőterasz Budapesten, ahonnan egészen a Bazilikáig, a Hősök teréig is elláthattok, miközben a lemenő napsugarak festik aranyszínűre az eget – ez nem más, mint a 360 Bar. A Párisi Nagyáruház tetején található rooftop barban klasszikus és signature koktélokkal, válogatott italokkal koccinthattok, mediterrán finomságokat falatozhattok, péntekenként pedig magyar DJ-k pörgetik a bakeliteket, a klasszikus house zenéktől a dallamos deep house-ig kalandozva. Asztalt foglalni el ne felejtsetek!

1061 Budapest, Andrássy út 39. | Weboldal

Retro Lángos Budapest

A Retro Lángos Budapest terasza a Parlament szomszédságában, a Vécsey utcában szuper megálló, ha épp kiélvezitek a napsugarakat és a városban sétálgattok. Itt a belváros szívében, mégis csendes környezetben várnak benneteket frissen sült, kívül ropogós, belül puha lángosok. A kínálatban a klasszikus kedvencektől az izgalmasabb variációkig mindent megtaláltok, és még gluténmentes lángos is elérhető, amely külön konyhában készül. Kérjetek a lángosotok mellé egy pohár bort vagy hűs frissítőt, és sütkérezzetek az utolsó melengető napsugarakban – mi más kellene még a tökéletes őszi délutánhoz?

1054 Budapest, Vécsey utca 3. | Weboldal

Arquitecto Pitpit

Ki mondta, hogy csak a legforróbb hónapokat járhatja át a mediterrán hangulat? Az Arquitecto Pitpit még akkor is megtölti Spanyolország ízeivel, illatával, vibrálásával Budapest belvárosát, amikor a naptár már bőven szeptembernél jár. Náluk minden egyes fogást egy-egy spanyol utazás inspirált, és felejthetetlen ízutazásra invitál. Ínyenc tapasaik, tengeri finomságaik, tunkolásra teremtett házi szószcsodáik csak arra várnak, hogy megosszátok őket, miután koccintottatok egyet – látogassatok hát el az Ötpacsirta utca imádott belső udvarába, és töltsétek úgy az indián nyarat, ahogy délen szokás!

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. | Weboldal

Cabrio Bistro

Lassan két éve már, hogy újra megtelt élettel a Vitkovics Mihály utca ikonikus szalámiboltjának üzlethelyisége, és modern, európai bisztró lett belőle. A Cabrio előtt azóta úgy pezseg az élet, mint sehol máshol Budapesten: hiszik, hogy az egyszerűségnél nincs nagyszerűbb, így egy olyan találkozóhelyet hoztak létre, mely teret ad az őszinte kapcsolódásoknak, na meg a kortárs gasztronómiának. Előbbit bájos asztalokkal, utóbbit natúr borokkal, kistányéron kínált finomságokkal biztosítják. Ne felejtsetek el asztalt foglalni, hiszen a kinti helyek száma limitált, a Cabrio pedig egyre népszerűbb!

1054 Budapest, Vitkovics Mihály utca 3-5. | Weboldal

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