A napindító reggelik legjavát kóstolhatjátok végig a Budai Várnegyed elegáns szállodájában

A Budai Várnegyed elegáns szállodájában minden adott egy tökéletes nap kezdetéhez: bőséges és változatos reggeli, mentes opciók és kávésarok várja a vendégeket a Carlton Hotel Buda Castle****-ben. (x)

A Budai Várnegyed szívében található Carlton Hotel Buda Castle****-ben minden adott a tökéletes budapesti kiruccanáshoz: az elegáns, modern szállodát azonban nemcsak remek elhelyezkedése és kényelmes szobái miatt tudjuk ajánlani, hanem a pompás gasztronómiai felhozatala miatt is, amivel már nem indulhat rosszul a nap.

A szállodai reggelik legjava

Bár a szobafoglalást kérhetitek reggelivel vagy anélkül is, mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy éljetek a nap első étkezésével, hiszen bőséges, finom és változatos büféreggeli várja a vendégeket. A hotelben persze akkor sem maradtok éhesek, ha speciális étrendet folytattok, hiszen a hely munkatársai kérés esetén szívesen kedveskednek nektek glutén- vagy laktózmentes, illetve vegetáriánus opciókkal.

A recepció mellett található reggelizőhely már reggel 7-től vár titeket a jól ismert hideg és meleg finomságokkal, ha pedig különösen korán indulnátok, reggeli csomagot is kérhettek. Ennek megfelelően a svédasztal roskadásig van pakolva tojásos ételekkel, sajtokkal, salátákkal, gyümölcsökkel, valamint friss kenyérfélékkel és péksüteményekkel.

A hotelben azonban a klasszikus kontinentális reggeli kap egy érdekes csavart, hiszen a nemzetközi vendégek igényeire szabott kínálatnak köszönhetően beleharaphattok a világ ízeibe is.

Az édes és sós reggelik mellől természetesen nem hiányozhat egy csésze minőségi kávé sem, amelyet a kávésarokban kedvetek és ízlésetek szerint állíthattok össze. Az espressót a sima tej mellett kérhetitek laktózmentes vagy növényi alternatívával is, míg a különösen édesszájúak még egy nagy adag tejszínhabbal is megkoronázhatják a szívet-lelket átmelengető koffeines italt – az már biztos, hogy ettől a tálalástól még az éjjeli baglyoknak is kinyílik majd a szeme!

A fenséges falatok után irány a város, hiszen innen már csak egy karnyújtásnyira találhatók a főváros legszebb látnivalói, például a budai Vár, a Lánchíd vagy a Parlament épülete.

Ha pedig visszatértek a szállodába egy tartalmas nap után, zárjátok a fővárosi kalandot a bárban, ami egészen este 11-ig vár titeket különböző ételekkel és italokkal, valamint szuper kedvezményekkel!

Carlton Hotel Buda Castle**** 1011 Budapest, Apor Péter utca 3. Weboldal | Facebook

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