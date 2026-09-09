40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. szeptember 9-13.

Íme a legjobb programok szeptember második hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Borfesztivál // Budavári Palota (2026. szeptember 9-12.)

A Budapest Borfesztivál 35 éve jelent egyet a magyar borkultúra találkozási pontjával: a jubileumi esemény szeptember 9. és 12. között, több mint ezer borral és pezsgővel, interaktív programokkal, az amerikai kontinens borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel várja a borrajongókat a jól megszokott helyszínen, a Budavári Palotában. Számos olyan borászattal találkozhattok, amely új szereplőként érkezik a fesztiválra, és idén először, féláron Explorer napijegyet is válthattok!

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Mozart-expedíció // Müpa (2026. szeptember 9-15.)

A tavalyi elsöprő siker után idén is megrendezik a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös minifesztiválját, a Mozart-expedíciót, melynek köszönhetően szeptember 9. és 15. között még alaposabban megismerhetitek a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, A varázsfuvolát. A négynapos rendezvényen többek között koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhettek el az örök érvényű darab világában, így az eseményt a család minden tagjának jó szívvel ajánljuk. Ugyan az operaelőadások már telt házzal futnak, a 7-ei nyilvános főpróbára még csatlakozhattok.

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KRAFT Sörfesztivál // Dürer Kert (2026. szeptember 10-13.)

A hazai és külföldi sörök legjavával vár titeket szeptember 10. és 13. között az ingyenes KRAFT Sörfesztivál. Természetesen változatos gasztrokínálat, koncertek és DJ-szettek egyaránt színesítik a felhozatalt, így azoknak is érdemes lesz ellátogatniuk a Dürer Kertbe, akik nem rajonganak az italért.

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Filmplakátok, régiségek és festmények vására // RaktArt, Szentendre (2026. szeptember 11., 12.)

Az ősz első vásárát több ezer régiséggel, többszáz festménnyel, illetve ezernyi filmplakáttal indítja a szentendrei RaktArt. Szeptember 11-én és 12-én a kincskeresésé lesz a főszerep, a hangulatért pedig élő zene, lángos és jéghideg sör felel.

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FIKSZ Iparművészeti Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között immár másodjára rendezik meg hazánk egyetlen iparművészeti programsorozatát, a FIKSZ Iparművészeti Fesztivált. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között iparművészeti vásár, workshopok, bemutatók, előadások, pódiumbeszélgetések és gyerekprogramok várnak titeket.

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Atlétika Világdöntő // Nemzeti Atlétikai Központ (2026. szeptember 11-13.)

Szeptember 11. és 13. között Budapesten csapnak össze a világ legjobb atlétái! A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az első Atlétikai világdöntőnek a Csepel-sziget északi részén. Olimpiai- és világbajnokok, valamint a Gyémánt Liga győztesei lépnek pályára, hogy összemérjék erejüket és elnyerjék az “Ultimate Champion” címet. Ne maradj le az év leglátványosabb sportélményéről, szurkolj a helyszínen az atlétika legnagyobb sztárjainak!

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VI. Józsefvárosi Jazzfesztivál // Rákóczi tér (2026. szeptember 11-13.)

Bársonyos fúvóshangok, improvizatív ritmusok és a kora őszi esték varázsa vár az ingyenes VI. Józsefvárosi Jazzfesztiválon! Idén ősszel három napra a Rákóczi tér és a vásárcsarnok válnak a jazz magyarországi központjává: szeptember 11-től 13-ig elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot, a klasszikustól a kortárs irányzatokig, zenével, élettel és közösséggel töltve meg Józsefváros szívét.

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Újpesti BorVíkend // Szent István tér (2026. szeptember 11-13.)

Az Újpesti BorVíkend szeptember 11. és 13. között kínál pazar ízélményeket a bor szerelmeseinek. A Szent István tér 30 borászatnak és pezsgőháznak ad majd otthont, melyet változatos street food választék, élő zenei programok és fergeteges hangulat koronáz meg. A belépés ráadásul ingyenes!

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AmfiFeszt // Kolosy tér (2026. szeptember 12-13.)

Ha szeptember 12-én és 13-án római legionáriusokkal és egymásnak feszülő csapatokkal találkoztok a Kolosy tér és az Amfiteátrum környékén, ne ijedjetek meg, hiszen csupán a római kort felidéző AmfiFeszt forgatagába csöppentetek. A kétnapos rendezvényen az ókor további hagyományai is megelevenednek, így természetesen lesznek fegyver- és mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi- és régészeti előadások, valamint mítoszmesélés is.

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Garázsvásár Fesztivál a XVIII. kerületben (2026. szeptember 12., 13.)

Szeptember közepén vásári kavalkád veszi kezdetét a XVIII. kerületben, hiszen 12-én Pestszentlőrincen, 13-án pedig Pestszentimrén rendeznek garázsvásárt. A forgatagnak mindkét nap 9 és 17 óra között lehettek részesei – azért nem árt időben érkezni, nehogy lemaradjatok a legígéretesebb kincsekről!

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Ars Sacra Fesztivál (2026. szeptember 12-20.)

Immár 20. alkalommal rendezik meg a szakrális művészet ünnepét, az Ars Sacra Fesztivált. Szeptember 12. és 20. között számos múzeum, templom és közösségi tér nyitja meg kapuit, hogy ingyenesen látogatható művészeti programokkal, koncertekkel, kiállításokkal és sétákkal tegyék teljessé a kerek évfordulót. A jubileumi programsorozat nem korlátozódik a fővárosi helyszínekre, hiszen országszerte változatos események sokasága várja az érdeklődőket.

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Szerdai programok Budapesten (2026. szeptember 9.)

Borbély Műhely // Virág Benedek Ház

A zenekar az ezredforduló táján alakult a nép- és világzene, a jazz és kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó Liszt- és Kossuth-díjas muzsikus, Borbély Mihály vezetésével, valamint a hozzá csatlakozó hasonló zenei szemléletű és alkotói gondolkodást képviselő zenésztársak közreműködésével. Improvizatív zenéjüket a jazz különböző irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a Balkán népzenei örökségének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatokkal, olykor finoman áttetsző, máskor erőteljes ritmusokkal, illetve kortárs zenei elemekkel.

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Esti zenés pingpong // Póta PingPong

Nincs programod szerda estére? Várnak egy vadonatúj csarnokban Zuglóban egy laza, pörgős, zenés pingpongozásra. Itt nem számít, ha nincs kivel menned, de az sem gond, ha a barátaiddal csapnál össze.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 10.)

Égrekiáltó lemezbemutató // Zene Háza

Szeptember 10-én a Zene Házában mutatja be Égrekiáltó című lemezét a StEFREM. A különleges hangzásvilágú, budapesti énekegyüttes saját szerzeményekkel készül, amelyek ugyan elmélyült képet festenek a világról, egyúttal bizonyítják, hogy a mindennapok nehézségei ellenére sem szabad feladni a reményt.

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Berka – Martenica táncház // Babel Kertem

Szeptember 10-én ismét a moldvai és bolgár népzene ritmusai töltik meg a Babel Kertemet, ahol a Berka és a Martenica zenekarok váltják egymást a színpadon. 19 órától élő muzsika, tánctanítás és balkáni hangulat vár benneteket a Kőbányai úti városi oázisban.

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The Amy Winehouse Band // STENK

Amy Winehouse zenekara először Magyarországon, akik a legendás énekesnő zenéit hozzák el, életben tartva Amy szellemét, örökségét és hangzását, olyan valódi kapcsolaton keresztül, amelyet csak az eredeti zenekara tud megteremteni.

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Bohemian Betyars x Parno Graszt // Budapest Park

A Bohemian Betyars és a Parno Graszt külön-külön is jókora mulatságot tud csapni – ám ha összeeresztik őket, egészen új fokozatra kapcsol a megőrülés! Szeptember 10-én ennek, na meg óriási pogóknak, táncnak és közös énekléseknek, azaz igazi örömzenélésnek lehettek szem- és fültanúi a Budapest Parkban.

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Pénteki programok Budapesten (2026. szeptember 11.)

Café Katona megnyitó

Szeptember 11-én 19 órától szeretettel várja vendégeit a Café Katona, a Katona József Színház új kávéháza, a Három Holló testvére. A Café Katona jóval több lesz hagyományos színházi büfénél: nyüzsgő közösségi tér, találkozási pont és a kultúra újabb színtere, amely egyaránt nyitva áll a színházba érkezők és a kávéházi hangulatra vágyók előtt. Az új kávéházat Székely Kriszta, a Katona József Színház igazgatója és Sugár János képzőművész nyitják meg, az este hangulatáról pedig Vázsonyi János és Cooper Dávid zenész gondoskodik.

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Jazz Migration // Opus Jazz Club

A Duo Brady lírai mélységét, eleganciáját szeptember 11-én akusztikus techno, progresszív rock és némi kontemplatív pop fűszerezi majd, hála az Oasis Bloomnak. A különleges találkozásra az Opus Jazz Clubban kerül sor, a francia művészek pedig még koreográfiai elemekkel is tűzdelik előadásukat.

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Keressetek fel egy új helyet Budapesten:

Vasárnapi Gyerekek // Hunnia

A Vasárnapi Gyerekek zenéjében ott van a legendás hazai underground hitelessége és érzékenysége, de ők nem a múltat idézik: saját hangon szólalnak meg, és mai történeteket mesélnek.

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Grunge Night: Soundgarden & Pearl Jam // Barhole

Két legendás grunge bandát hoznak el nektek a magyarországi képviselőik a SuperunknownS és a Pear Jam.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. szeptember 12.)

Teleki Zsibi // Teleki téri piac

Szeptember 12-én újra zsibvásárt rendeznek a Teleki téri piacon, ahol zene, finom ételek, kincsek, közösség és jó hangulat vár minden lelkes érdeklődőt. A hangulatot zenével alapozzák meg, a reggeliről pedig a helyi büfék fognak gondoskodni.

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Madách Zsibi // TELEP

Szeptember 12-én vegyétek az irányt a Madách téri TELEP felé, ahol ismét a ruháké, a vintage, streetwear és y2k daraboké lesz a főszerep.

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Örkénykert // Madách Imre tér

Színházrajongók, figyelem – idén szeptember 12-én érkezik az Örkénykert! Az Örkény Színház szezonindító eseményén az alkotókkal való beszélgetések bemutatják az új évad előadásait, koncerteken és gyerekprogramokon vehettek részt, ráadásul kedvezményesen szerezhetitek be színházjegyeiteket is.

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Őrmező Ünnepe // Költők parkja

Szeptember 12-én immár 25. alkalommal rendezik meg Őrmező Ünnepét. A XI. kerületi Költők parkjában a sokszínű ingyenes programkínálatban zenei csemegékből sem lesz hiány. Fellép többek között a Katáng és a Nagyelőadó döntős Zuzmo zenekar, de lesz Lóci játszik koncert és utcabál a Pedrofon zenekarral.

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Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Nap // M130 Sportközpont

Jubileumát ünnepli Zugló szeretett gasztrofesztiválja, hiszen idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a rendvédelmi programokkal megtoldott esemény. A kerek évfordulót persze ahhoz illő módon főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal, családi színpadi műsorokkal és tombolával ünneplik meg a kerületben, aminek ti is részesei lehettek, ha ellátogattok az M130 Sportközponthoz szeptember 12-én. Az eseményen való részvétel ingyenes!

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Kiscelli Nap // Kiscelli Múzeum

Szeptember 12-én egész nap különleges programokkal vár a Kiscelli Múzeum: a barokk kolostor, az egykori Schmidt-kastély, a vadregényes park és a föld alatti terek is új történeteket mesélnek. A Kiscelli Nap idei programjai a hely szakrális múltjától a kortárs művészetig számos izgalmas témát járnak körül.

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10. Independent Label Fair // Zene Háza

A hazai független lemezkiadók és különleges zenei kiadványok rajongóit tizedik alkalommal várja szeptember 12-én az Independent Label Fair a Zene Házában. Válogassatok vinyl-ek, CD-k és kazetták között, ezen kívül koncertek, DJ-szettek, workshopok, kiállítások és szakmai programok is színesítik a programot.

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Népsziget Kultfeszt

Szeptember 12-én délelőtt 10 órától éjfélig összművészeti eseménysorozatot rendeznek a Népsziget újpesti oldalán, a volt hajójavító üzem területén. Nyitott műhelyek, kiállítások, fényinstallációk, workshopok és koncertek is várnak rátok.

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Etnotech – Indiánok nyara // Nomad bar, Nagymaros

Mezítláb táncolás a nagymarosi fák alatt közvetlenül a Dunaparton.

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Betiltott animációk az Orbán-érában és a Kádár-korban – vetítés és beszélgetés // Bem Mozi

Kovásznai György 1964-es animációját 20 évre dobozba zárták. A történelem ismétli önmagát: a Kovásznai életműből inspirálódó, pályakezdő művészek által készített Candide című animációs sorozatot 2018-ban cenzúrázták, nem kerülhetett sugárzásra. Vannak történetek, amelyek minden korszakban kivágják a biztosítékot a hatalom szemében. A vetítés utáni beszélgetésben a filmek betiltásának és cenzúrázásának körülményeiről és kulturális jelentőségéről lesz szó.

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A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje a Hősök terén

Ismét varázslatos dallamokkal telik meg a Hősök tere, hiszen szeptember 12-én a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar szabadtéri hangversenyét élvezhetitek a csillagos ég alatt. Az este fél 7-kor kezdődő programon Franz Schubert VIII. szimfóniája, Szergej Prokofjev Hamupipőke-szvit válogatása és Arvo Pärt Nyári keringője csendül fel – utóbbit egyébként igen különleges formában, a BFZ Gyerekkórusának előadásában hallgathatjátok meg, így a legifjabb tehetségeket is felfedezhetitek. A rendezvényt ingyenesen látogathatjátok, sőt, a szervezők még az ülőhelyekről is gondoskodnak!

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Hēya – A szerzői est // Otthonka

Héjja Norbert, azaz Hēya visszatér az alapokhoz, egyedül játssza el és szedi darabjaira a dalait a színpadon, egy gitáron, és egy zongorán. Elhangzanak kiadatlan művek és régi dalok is egy egész estés, improvizációval, és beszélgetéssel tarkított esemény keretein belül.

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Sziámi // STENK

A megújult Sziámi zenekar az URH–Kontroll–Sziámi több mint negyvenöt éves történetének új fejezete. Voltak kitüntetettek, ikonok, árulók, túl poposak vagy túl sötétek és félistenek is. Most a Sziámi & the Guests új felállása ad inspiráló lendületet: a régi tagok mellé két női szaxofonos, egy képzett csellós‑gitáros és több vendég érkezett.

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Uzipov: 20 az év // Akvárium

Kerek 20 évvel ezelőtt, 2006-ban egy vállalhatatlanul túltolt házibuliban kelt életre az Uzipov nevű szörny, és azóta is dühösen fortyog. A hirtelen elröppent két évtizedről emlékeznek meg az Akvárium KisHalljában.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. szeptember 13.)

Bolhapiac a Tranzit by Flow-ban

Kincsekre, finom falatokra és jó társaságra számíthatsz, ha szeptember 13-án ellátogatsz a Tranzit by Flow-ba. Nézelődj, válogass, keresgélj a kincsek között, hiszen régi kedvencek, megunt, de másnak még tökéletes holmik és különleges apróságok várják majd, hogy gazdát cseréljenek.

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Szeptemberi lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje szeptember 13-án, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

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Artizán Kézműves Piacok és Ruhaturik a Dunyiban

A Duna-parton találkozhattok hazai alkotók egyedi kincseivel a Dunyi folyóparti vásárán. Szeptember 13-án kézzel készült ékszerek, kerámiák, printek, horgolt kiegészítők és second-hand darabok között válogathattok, miközben zenével és rakparti hangulattal hangolódhattok a naplementére.

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Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Számtalan okot tudunk, amiért érdemes lesz szeptember 13-án a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek immár őszre hangolt gardróbotokat.

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További izgalmas piaci élmények Budapesten és környékén:

Történetek a zsinagóga háromszögből – vezetett séta

Fedezzétek fel, hogy a “város a városban” semmihez sem fogható hangulata hogyan varázsolja el az embert! Szeptember 13-án három zsinagóga között sétálva megérthetitek, hogy miért ez lett a város legellentmondásosabb, egyúttal legbulisabb része. Az idegenvezető mellett a házak falai mesélik el, hogyan élt egymás mellett békében zsidó és keresztény, örmény és görög, szorgalmas kereskedő és léhűtő bohém a girbe-gurba utcák mentén.

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Jamie Woon // Akvárium Klub

Hosszú csendet követően tavaly vadonatúj lemezzel jelentkezett Jamie Woon, a 2010-es évek egyik legígéretesebb, fénylő csillaga. A magyar rajongók nagy örömére szeptember 13-án pedig az Akvárium Klubban fogja megmutatni, mitől is lett olyan különleges 3, 10, Why, When című korongja.

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The Rumjacks // Analog Music Hall

Szeptember 13-án ír kocsmazenétől lesz hangos az Analog Music Hall, hiszen visszatér Magyarországra a The Rumjacks. A műfaj ausztrál fenegyerekei nem kisebb dologra vállalkoznak, mint hogy táncra perdítsenek mindenkit, aki kedveli a pubmuzsikát – méghozzá legújabb dobásuk, a Dead Anthems dalaival.

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