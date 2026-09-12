8 zseniális gasztrohely Budapesten a kézműves sörök szerelmeseinek

Összegyűjtöttük a kedvenc kézműves sörözőinket Budapesten, ahol kiváló minőségű, olykor meglepő ízvilágú komlós italokat kortyolhattok. Egy biztos, gasztrokalandoroknak mindegyik kötelező úti cél!

Madhouse Bistro & Bar

A belváros kihagyhatatlan sörös helyszíne az Anker közben megbúvó Madhouse. A Mad Scientist főzde vendéglátóhelye minőségi bisztróételekkel és persze a kézműves sörök legjavával vár titeket, ahol a közönségkedvenc Liquid Cocaine, Mango Bay és Pop Star Lager mellett számos különlegességet is megkóstolhattok. A csapolt nedűket ráadásul decinként mérik, így egy-egy merészebb ízt is kipróbálhattok anélkül, hogy egy egész korsóval rendelnétek. Használjátok ki a jó időt, és lazuljatok a teraszon, míg hidegebb időben a tágas belső tér kínál nektek menedéket.

1061 Budapest, Anker köz 1-3. | Weboldal | Facebook

Stifler Beerhouse

A Stiflert aligha kell bemutatnunk sokat kóstolt sörszakértőinknek, hiszen a Rákóczi út hatalmas kocsmája valóban megkerülhetetlen helyszíne egy hetedik kerületi éjszakának. A bulinegyed kapujának tekinthető pub tágas, tiszta terekkel és persze minőségi italválasztékkal várja a kalandorokat, akár egy baráti találkozóhoz, akár egy közös meccsnézéshez keresnek törzshelyet. A Stifler különböző kirendeltségeit ráadásul Óbudától kezdve Zuglóig bezárólag több helyen is megtalálhatjátok a fővárosban, így könnyen kiválaszthatjátok a hozzátok legközelebbi helyszínt.

1088 Budapest, Rákóczi út 29. | Weboldal | Facebook

Jónás Craft Beer & Food

A Bikás park közepén áll az újbudaiak egyik kedvenc helye, a Jónás Craft Beer & Food. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a természetközeli, mégis könnyen megközelíthető környék, valamint az itt szaladgáló gyerekek és kutyák miatt a Jónás azonnal belopja magát a szívetekbe. Ennek megfelelően ide nem csak egy korsó sörre érdemes betérni: minőségi ételek és változatos alkoholmentes italok várnak titeket már délelőttől. Tavasztól kora őszig ráadásul a Jónás ad otthont Budapest egyik leghangulatosabb teraszának, míg télen valódi bekuckózós élményben lehet részetek, miközben a melegből, a hatalmas ablakokból figyelitek a zimankós parkot.

1119 Budapest, Vahot utca (Bikás park) | Facebook

ZentaKraft

A Bartók Béla útról lekanyarodva, a Gárdonyi tér közelében vár titeket az Etyeki Sörmanufaktúra budai bázisa, a ZentaKraft, ahol a pincehelyiségbe érve valódi sörparadicsom tárul elétek: a csapon 16-féle, folyamatosan változó kézműves sört találtok, míg dobozos kiszerelésben több mint 70-féle ízt próbálhattok ki. A helyszínen ráadásul mindig történik valami izgalmas, hiszen rendszeresen rendeznek közös meccsnézéseket és agytornáztató kvízesteket, melyekhez természetesen fergeteges közösségi hangulat és finom falatok is dukálnak.

1111 Budapest, Zenta utca 3. | Weboldal | Facebook

Jégkert

A Széna tértől csupán egy karnyújtásnyira található a Jégkert, ahol nyáron a hűsítő sörök, télen pedig a fedett jégpálya felel a hely nevének hűségéhez. A pub a szó legszorosabb értelmében gondoskodik arról, hogy megismerhessétek a kraft sörök világát: az asztalokon látványos és informatív alátétek mesélnek a sör útjától a malátázástól a palackozásig, amiről azt is kitalálhatjátok, melyik áll legközelebb az ízlésetekhez. Akár egy gyümölcsös IPA, akár egy mély ízvilágú Stout lesz a befutó, itt biztosan megtaláljátok a kedvenceteket!

1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2. | Weboldal | Facebook

Beer People Budapest

Apró, de annál barátságosabb üzlethelyiségben bújik meg a fővárosi lokálpatrióták és a külföldi turisták körében is igen kedvelt Beer People kézműves söröző. Ez nem is csoda, hiszen a csapon a legjobb hazai főzdék mellett tíznél is több európai ország és még az USA söreibe is bele tudtok kortyolni. A Bajcsy-Zsilinszky út közvetlen szomszédságában található helyet a borok kedvelői is nyugodtan látogathatják, hiszen minőségi tételekkel kedveskednek nekik. A hely a melegebb évszakokban egy hangulatos terasszal egészül ki, ami kihagyhatatlan állomása egy kellemes budapesti estének.

1065 Budapest, Lázár utca 7. | Weboldal | Facebook

Haggenmacher Sörfőzde

A Nagytétényi út iparvidékén járva bizony nem gondolnánk, hogy az egyik udvarban egy fantasztikus kézműves sörfőzde bújik meg, pedig ahogy mindennél, úgy itt is érdemes a felszín mögé nézni. A 19. századra visszanyúló Haggenmacher-gyár története jobb folytatást nem is kaphatott volna a modern köntösben újjáéledt sörfőzdénél: a nemrég nyitott Hági House-ban egyenesen a főzdéből érkeznek a sörök, a sörcsarnokban pedig ti is megnézhetitek, hogyan készülnek a ház nedűi. Ha pedig sörkorcsolyát is kerestek, érdemes rendelni a város legjobb csónakburgonyájából, amire annyi szószt locsolhattok a fűszerpultból, amennyit csak szeretnétek!

1222 Budapest, Nagytétényi út 48. | Weboldal | Facebook

FIRST Craft Beer Taproom

Dél-Buda után megéri Újpest felé venni az irányt, hiszen a Váci úti irodaházak között egy igazi sörös kuriózumra lehettek figyelmesek. A FIRST Craft Beer Taproom látványos sörcsarnokkal és az egyenesen innen érkező, változatos ízvilágú főzetekkel várja az ide látogató, elszánt vendégeket. Két látogatás között is érdemes figyelemmel követni a hely Facebook-oldalát, hiszen rendszeresen hirdetnek meg főzdetúrákat, kóstolókat, kvízesteket és egyéb szuper közösségi programokat, ami minden sörbarátnak felejthetetlen élmény lesz!

1044 Budapest, Váci út 83. | Facebook

Ha a folyékony kenyeret valódi péksüteményekre cserélnétek: